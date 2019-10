Olímpico quiere afianzar su liderazgo

08/10/2019 - 01:44 Deportivo

Olímpico volverá esta noche al Vicente Rosales con la idea firme de vencer a Libertad de Sunchales para afianzarse en el liderazgo del Grupo B del Torneo Súper 20.

El conjunto bandeño intentará encadenar su cuarta victoria consecutiva, tras las obtenidas ante Quimsa (96 a 95) y Atenas (93 a 86), en condición de local, y frente a Libertad (86 a 71), en calidad de visitante.

Si lo logra, el “Negro” bandeño quedará en inmejorables condiciones de alcanzar el primer objetivo de la temporada: los playoffs del Súper 20.

El partido de esta noche tendrá carácter de revancha del que disputaron la noche del sábado, cuando Olímpico se impuso en Sunchales, con una gran demostración de jerarquía y buen juego.

Esa noche, el equipo de “Leo” Gutiérrez desplegó un gran trabajo defensivo y tuvo momentos de mucha fluidez en el ataque para aprovechar el buen momento de Trevor Gaskins, Lucas Ortiz, Rodrigo Gallegos y Damián Tintorelli.

Libertad, en cambio, se mostró como un equipo en formación, con cierta inexperiencia pero con algunos jugadores interesantes como el panameño Pablo Rivas, el congoleño Eric Kibi y el esperancino Andrés Lugli.

El antecedente sirve desde lo táctico/estratégico de cara al partido de esta noche, en el que Olímpico deberá ratificar todo lo bueno que mostró hasta ahora y Libertad intentará levantar el rendimiento para fortalecer sus chances de obtener el primer triunfo del torneo.

La afición santiagueña tendrá la posibilidad de ver un espectáculo de primera línea en el Vicente Rosales, donde Olímpico deberá consolidar una localía fuerte.

Otros partidos

La jornada de esta noche incluirá, además, los siguientes enfrentamientos: desde las 20.30, Weber Bahía vs. Gimnasia de Comodoro Rivadavia; 21, Peñarol de Mar del Plata vs. Boca Juniors (por TyC Sports); 21.30, Atenas vs. Instituto.

Volvió el “Kily” Romero para jugar la Liga Sudamericana

Cristian “Kily” Romero, un experimentado ala pívot de 36 años y 2 metros de estatura, se sumó a Olímpico para completar la plantilla que disputará la edición 2019 de la Liga Sudamericana.

Por cuestiones reglamentarias la competencia permite tres extranjeros como máximo, situación que obligó a la dirigencia a buscar un jugador nacional.

Romero registra un recordado paso por Olímpico en las temporadas 2010/11 y 2011/12, siendo uno de los baluartes en el equipo de Fernando Duró que mantuviera la categoría en el recordado cruce con San Martín de Corrientes.

El “Kily” disputó 12 ligas nacionales donde fue campeón con Atenas en la edición 2008/2009. También participó en el Torneo Nacional de Ascenso con diferentes equipos logrando el ascenso a la máxima en la temporada 2016/17 con Comunicaciones de Mercedes.

El flamante refuerzo de Olímpico se sumó ayer al plantel y comenzó a trabajar a las órdenes del entrenador “Leo” Gutiérrez. l