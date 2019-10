Le explotó el celular en el pantalón provocándole grandes heridas

09/10/2019 - 11:10 Mundo Web

España. Raúl García de 45 años, de la ciudad de Valladolid se encontraba cortando el césped de su casa, cuando empezó a sentir ardores en la pierna. “He empezado a notar un calor enorme en el muslo, como que me ardía, y ya no me ha dado tiempo a mucho más”, expresó el hombre que estaba en ese momento junto a su hijo.

Rápidamente se dio cuenta que su teléfono emanaba calor, y al intentar sacarlo, se quemó la mano además de su muslo derecho.

De acuerdo al parte médico, el hombre sufrió “lesiones eritematosas y ampollas en todos los dedos de la mano derecha, además de quemaduras de primer grado y otras de menor gravedad en la cara lateral del muslo derecho”.

El móvil de marca Hammer, publicitaba el celular como un ‘todoterreno’.

“Decían que si se te cae el móvil no sufre golpes, que es antihumedad, que la pantalla no se raya. Pensé que era la mejor opción para alguien que tiene mi trabajo, ya que el móvil se te puede caer en cualquier momento. Y mira”, lamentó García, quien se dedica a la construcción.

No es la primera vez que sucede algo asi. Este caso se suma a otros similares en el mismo año. Semanas atrás una joven de 14 años, oriunda de Kazajistán, falleció al quedarse dormida mientras cargaba el celular debajo de la almohada.