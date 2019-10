CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de octubre de 2019

09/10/2019 - 21:42 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

17.45 HUÉRFANAS

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.15 PEQUEÑA VICTORIA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 PEQUEÑA VICTORIA (CONTINUACIÓN)

23.30 MI VIDA ERES TÚ

00.15 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES





CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 ENCUENTRO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 COCINEROS





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL 14

12.00 PEREGRINOS DE FE

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 TICKET AL SHOW

16.00 PARA TODA MUJER - VIVO

17.00 EN ARMONÍA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 RODANDO FOODTRUCKS

20.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.00 PODIO

22.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. LIBERTAD - VIVO

00.00 PASION POR EL TURF

00.30 SANTIAGO TEATRAL





CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS





PELÍCULAS

CINEMAX

06.34 EXPEDICIÓN A CHINA

08.10 MALAS MADRES

10.03 CONFESIONES DE UNA TÍPICA ADOLESCENTE

11.48 HERBIE A TODA MARCHA

13.44 SOMOS LOS MEJORES

15.45 EL HÉROE DE BERLÍN

18.20 HERBIE A TODA MARCHA

20.15 CONFESIONES DE UNA TÍPICA ADOLESCENTE

22.00 SIN RESERVAS

TCM

07.38 LOST - T. 5 - EP. 1 - BECAUSE YOU LEFT

11.21 MAD ABOUT YOU - T. 5 - EP. 10 - CHICKEN MAN

12.12 LOST - T. 5 - EP. 6 - THE LIFE AND DEATH OF JEREMY BENTHAM

15.57 MAD ABOUT YOU - T. 5 - EP. 10 - CHICKEN MAN

16.50 LOCADEMIA DE POLICÍA 4

18.25 MIRA QUIÉN HABLA TAMBIÉN

20.01 ANALÍZAME

22.00 MI VIDA ES MI VIDA

23.58 40 DÍAS Y 40 NOCHES

TNT

06.00 UN EQUIPO LEGENDARIO

07.57 EL PATRIOTA

10.53 UN HOMBRE DIFERENTE

12.52 ¿QUÉ PASÓ AYER?

14.48 ZOOTRÓPOLIS

16.55 EL CAZADOR Y LA REINA DE HIELO

19.06 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO

22.00 GODZILLA

SPACE

06.00 A CUALQUIER PRECIO

07.46 LOBO

09.47 EL VENGADOR DEL FUTURO

11.44 EL VENGADOR DEL FUTURO

13.52 FURIA DE TITANES 2

15.35 OPERACIÓN CACERÍA

17.23 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO AGUAS MISTERIOSAS

19.57 SOY EL NÚMERO CUATRO

22.00 LA QUINTA OLA

23.50 PRIEST, EL VENGADOR

CINECANAL

11.30 TOMB RAIDER. LA CUNA DE LA VIDA

13.35 COMO SI FUERA CIERTO

15.30 LA ENTREGA INMEDIATA

17.25 UN ESPÍA Y MEDIO

19.40 AMOR A LA DERIVA

22.00 EL DIABLO VISTE A LA MODA

23.55 EL JUSTICIERO

VOLVER

06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

07.00 INSENSATO CORAZÓN

08.00 MONTAÑA RUSA

09.00 EL PALACIO DE LA RISA

10.00 PIÑÓN EN FAMILIA

11.00 MARIANA DE CASA

12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA

13.00 LOS MÉDICOS DE HOY

14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

15.00 ATRACCIÓN MENTAL

16.00 SON DE FIERRO

17.00 INSENSATO CORAZÓN

18.00 MONTAÑA RUSA

19.00 DIVINA, ESTÁ EN TU CORAZÓN

20.00 GUAPAS

21.00 EL PALACIO DE LA RISA

22.00 SIGNOS

23.00 PARA VESTIR SANTOS





A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*RAMBO, 22.30

*JOKER, 19, 00.15 (CASTELLANO)

*PLAY MÓVIL, LA PELÍCULA, 17.30

*UN AMIGO ABOMINABLE, 14.30 ($100 TODOS LOS DÍAS)

*PORNO, 16 (JUEV., SAB., LUN. Y MIER.); 21 (VIER., DOM., Y MAR)

*BRUJA, 21 (JUEV., SAB., LUN. Y MIER.), 16 (VIER., DOM., Y MAR)

TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

*MAÑANA A LAS 23, SALITRAL CELEBRARÁ SUS 16 AÑOS DE TRAYECTORIA.

ENCUENTRO’S

(REP. DEL LIB. (S) 244, LA BANDA)

*MAÑANA, A LAS 22.30, SHOW DE MARTÍN “EL ZURDO” LÓPEZ.

*SÁBADO 12, A PARTIR DE LAS 22.30, SHOW EN VIVO DE PUNTO CARAMELO. KARAOKE.

FÓRUM

(AV. ROCA Y RIVADAVIA)

*SÁBADO 19, A LAS 19, “FIESTA ROSA DE ZUMBA FITNESS”, CON WALTER FERREYRA Y CRISTIAN STOLZMAN. “

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* VIERNES 25 DE OCTUBRE, LA VORÁGINE ROCK FEST, CON ARTISTAS DE SANTIAGO.

PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DESDE LAS 21.30, BAILE DE TANGOS Y MILONGAS. ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.





CINES

SUNSTAR

UN AMIGO ABOMINABLE (3D) AVENTURA (ATP)

10,11 /10 - 16:20 hs (Cast) 18:20 hs (Cast)

RAMBO (2D) ACCION (+16 ) DURACIÓN: 89 Minutos

10/10 - 20:20 hs (cast) 22:20 hs (subt)

PLAY MÓVIL (3D) ANIMADA (ATP) 10,11/10 - 17:20 hs (Cast)

EL GUASÓN (2D) ACCION (+ 16 AÑOS) 10/10 -18:00 hs (Cast) 19:30 hs (subt) 21:30 hs (subt) 22:10 hs (subt)

IT (2D) TERROR (+ 16 AÑOS)

10 AL16/10 -18:40 hs (cast)

DÓNDE ESTÁ BERNADETTE (2D) COMEDIA (+ 13 AÑOS)

10/10 -22:00 hs (subt)

11AL13/10 -22:00 hs (subt) 00:20hs (subt)

14AL16/10 -22:00 hs (subt)

PLAY MÓVIL (2D)

ANIMADA (ATP) DURACIÓN: 99 Minutos 10,11/10 - 16:35 hs (Cast)

UN AMIGO ABOMINABLE (2D) AVENTURA (ATP)

10,11 /10 - 17:30 hs (Cast)

ODISEA (2D) DRAMA (+ 13 AÑOS) 10AL 16/10 -20:00 hs (cast)

TERROR A 47 METROS (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

10/10 - 22:30 hs (subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

UN AMIGO ABOMINABLE ATP CASTELLANO 2D 17:30 - 20:20

EL GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI)

CASTELLANO 2D 17:20 - 20:00 - 21:40 - 22:40

RAMBO: LAST BLOOD APTO 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI) ES TRENO

CASTELLANO 2D 19:40 - 22:30

PLAYMÓVIL: LA PELÍCULA ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 16:00 - 18:10

PUEDES ADQUIRIR LAS ENTRADAS EN MIBOLETERIA.COM.AR

ANTICIPADA EN VENTA

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL ESTRENO 17 DE OCTUBRE

CASTELLANO 3D 15:00 (solo sab y dom) - 17:30

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:30

SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO ESTRENO 13 Y 15 DE NOVIEMBRE 2019

CASTELLANO 2D 19:10