Lionel Messi dejó casi por hecho que se retirará en el Barcelona

10/10/2019 - 01:40 Deportivo

Lionel Messi hizo declaraciones a “El Món a RAC1” y entre algunos conceptos, estuvo la confesión de retirarse del fútbol en la entidad catalana.

“Hoy por hoy mi idea y la de mi familia es terminar aquí. Sobre todo primero por cómo estoy en el club, por cómo me siento en el club”, afirmó Messi en una entrevista que le realizó “El Món a RAC1”.

El rosarino habló de su continuidad en el club a menos de un año de la finalización de su actual contrato (junio de 2021), en un momento en el cual el Barça no parece ser el mismo equipo de otras épocas, y en el que él mismo recibe algunas críticas.

“Luego por lo familiar, por lo bien que estamos en esta ciudad, por mis hijos, por no cambiarles las amistades y no quiero que se rompa porque me tocó vivirlo a mí a nivel personal”, subrayó.

Cuando se le consultó si la posibilidad de volver a la Argentina para jugar en Newell’s, algo que había mencionado en el pasado, podía hacer cambiar su postura, Messi puntualizó que “es algo que siempre soñé, jugar en Newells, pero a veces hay que pensar en la familia que es lo más importante”.