Hoy y mañana tendrá cita el Papi Fútbol de Frías

CHOYA, Choya (C) La Asociación Friense de Papi-Fútbol adelantó que hoy (viernes), a las 19, se pondrá en juego la cuarta fecha de la C50 perteneciente al torneo "Juana Paula Coronel".

La cita será en el predio que tiene esta liga.

El fixture será el siguiente: Defensores de Sumampa vs Los Maestros; Gomería Mis Amores vs Colonia Achalco; Supermercado vs Abuelos de Messi; Ubela vs M. Aguilar, único puntero con 9 unidades.

Partidos de la C40

En cuanto a la C40 se jugará mañana (sábado) la quinta fecha del certamen José Ocón.

Los encuentros comenzarán desde las 17 con el siguiente detalle: Metal Dina vs Tienda M y C; Cobro Expres Frías vs Carpintería J y M; Maturano vs Panificadora La Única; Banda Verde vs Yapeyú; Despensa Amaia vs Agustín Maderas. Libre Los Amigos de Siempre.

En esta competencia se ubica en lo más alto de la tabla Panificadora La Única con 9 puntos.