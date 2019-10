Denuncias según la conveniencia

13/10/2019 - 07:17 Interior

Lamentablemente, un gesto que a simple vista podría considerarse sumamente positivo, como lo serían las denuncias que permiten detectar actividad ilegal en los ríos santiagueños, no siempre están motivadas en el respeto al medio ambiente.

“A veces se dan actitudes contrapuestas o contradictorias, porque hay pobladores que denuncian y otros que no lo hacen”, comenta Núñez. “Hay gente que no le conviene denunciar actitudes dañinas con el río y los peces porque los pescadores son una fuente eventual de ingresos que pueden llegar a ser importantes, incluso hay algunos que les venden un cabrito o un cordero, las bebidas, comida, hielo”, en lo que podría considerarse un aprovechamiento económico, turístico del río de ciertos lugareños, pero que no está acompañado de una actitud más responsable de los habitantes para exigir a sus clientes que no ensucien, que embolsen sus desperdicios y que respeten las restricciones para proteger la fauna ictícola.

Al respecto, sugirió que organizar y mantener bajo control estos campamentos podría ser una salida, para evitar la gran contaminación que le provocan con la basura plástica. “Dejan tremendas cantidades de botellas y otros envases de plástico en la playa, en la arena, pero con el río bajo, cuando vuelva a crecer el agua va a arrastrar todo eso y va a ir a parar al sur van a atorarse en los puentes de Paso de la Cina y Paso de Oscares”, reveló.

Proyectiles

Otros de los riesgo de contaminación más severa, proviene de la cacería o de la práctica de tiro a los patos y otras especies de aves, por el descarte de pequeñas porciones de plomo que se hace con cada proyectil o cartucho que se dispara, teniendo en cuenta la alta tasa contaminante de este metal especialmente en las fuentes de agua y en el suelo.