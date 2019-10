Ebrio, le arrojó una olla en la cabeza a su concubina y le provocó serias lesiones

14/10/2019 - 03:03 Policiales

La Fiscalía ordenó la aprehensión de un hombre que habría vociferado insultos a su concubina y no conforme con ello, le habría arrojado una olla con la que le produjo lesiones.

Fuentes ligadas al caso confiaron que una mujer de 53 años domiciliada en el barrio Villa Rojas de La Banda, se presentó ante la Policía para denunciar a su pareja de 57 años.

La damnificada relató que ayer en horas de la tarde se encontraban en su domicilio, junto con una vecina, ingiriendo bebidas alcohólicas.

Inexplicable

En un momento, el acusado habría comenzado a insultar a su concubina, vociferando “Te voy a hacer c... a vos, ya me enteré que me andas celando”, haciendo referencia a la vecina que los acompañaba.

Luego, siguiendo con el relato de la mujer, su pareja tomó una olla y se la arrojó. El objeto impactó en su cabeza.

Tras la denuncia, la damnificada fue examinada por el médico de Policía quien constató lesiones curables en 4 días.

La mujer aseguró que su concubino se torna agresivo cada vez que consume bebidas alcohólicas.

La fiscal de turno Dra. Pilar Gallo dispuso la aprehensión del agresor.