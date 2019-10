Gran consternación por el fallecimiento de una joven de 20 años en un siniestro vial

15/10/2019 - 07:51 Policiales

Una joven, de apenas 20 años, perdió la vida prácticamente en el acto tras perder el control de su motocicleta, rozar el cordón cuneta y luego impactar contra un poste de alumbrado público. Su amiga que la acompañaba sufrió serias heridas y permanecía anoche internada en el Hospital Regional. El trágico hecho causó consternación en la comunidad santiagueña, enlutando la jornada del lunes.

El siniestro vial se registró ayer en horas de la madrugada en la intersección de Avda. Solís y República de Siria.

De acuerdo con lo manifestado por las fuentes, Agostina Bravo había salido con sus amigos para disfrutar de una noche de diversión.

Alrededor de las de 4 de la madrugada, habrían decidido emprender el regreso. La joven de 20 años, domiciliada en el barrio Mariano Moreno, subió a su motocicleta Honda CBR 190 cilindradas y junto a una amiga identificada luego como Antonela Coronel de 18 años domiciliada en el barrio Mariano Moreno 1ª Ampliación, se conducían en el rodado.

Los primeros testimonios recabados indicaron que en un momento se habrían distanciado del grupo con el que se trasladaban.

El asfalto húmedo por la lluvia, posiblemente la velocidad a la que avanzaban, hizo que Agostina perdiera el control de su motocicleta. La principal hipótesis es que habría “mordido” con la rueda delantera el cordón cuneta y derraparon y salieron despedidas algunos metros.

La peor parte se la llevó Bravo, que habría impactado contra un poste de alumbrado público y sufrió severas lesiones que le ocasionaron la muerte, prácticamente en el acto.

Circunstanciales testigos llamaron de inmediato a emergencias y las ambulancias arribaron en cuestión de minutos.

Los amigos de las jóvenes llegaron también a la escena y no podían creer lo sucedido.

Cuando los paramédicos se hicieron presentes, Agostina ya no presentaba signos vitales, mientras que Coronel fue trasladada de urgencia al Hospital Regional. El hecho fue informado a la fiscal de turno, Dra. Belkis Alderete, la cual se trasladó al lugar de los hechos para dirigir las pertinentes tareas.

Efectivos de la División Criminalística realizaron las pericias en el lugar y secuestraron la motocicleta. Se tomaron diversos testimonios, se analizó la posibilidad de que alguna cámara de seguridad haya tomado el siniestro, a los fines de descartar o no la intervención de un segundo vehículo.

En el lugar se vivieron desgarradoras escenas, a medida que los amigos de la joven, conocida en el ambiente, llegaban.

La fiscal ordenó que los restos de la víctima sean trasladados a la Morgue Judicial para el examen forense.

Las redes sociales se inundaron de mensajes de despedida para Agostina.

Accidentes de tránsito: cómo prevenirlos

La Organización Mundial de la Salud (OMS), sostienen que los accidentes de tránsito constituyen no solamente un gravísimo problema de salud pública, sino una enfermedad social definitivamente evitable que se puede prevenir con acciones colectivas concretas. Entre los puntos que recomienda para su prevención, se destacan los siguientes:

* Si tiene que manejar, no consuma bebidas alcohólicas. El alcohol es fatal para un conductor. A los múltiples ensayos realizados sobre sus efectos y el rendimiento de precisión que se requiere al manejar, un estudio realizado por investigadores de las universidades de Washington y Nueva Zelanda demostró que un solo trago compromete la habilidad de percibir un objeto inesperado, como la presencia de un peatón o la aparición repentina de otro auto.

* Si tiene sueño no maneje. Desde el Club del Sueño de la Fundación Alfredo Thomson y de la Red en Medicina del Sueño Rems, mueve el foco de atención y, sin restarle importancia al alcohol como factor decisivo a la hora de incrementar los índices de accidentes, asegura que la somnolencia, que es mucho más difícil de controlar, implica riesgos altísimos para los conductores.

Las personas que manejan vehículos después de estar despiertos entre 17 y 19 horas lo hacen peor que quienes tienen un nivel de alcoholemia de 0,5%, que es el límite máximo permitido para conducir. La combinación de ambas es catastrófica, ya que el alcohol es un tóxico que deprime el sistema nervioso y potencia el sueño.

* Si conduce, no use el celular. El alcohol y la somnolencia se suman a otro factor multiplicador de riesgos: el uso de celulares mientras se conduce. Un estudio publicado en el Medical Journal of Australia halló que los conductores de su país no son conscientes de los riesgos que implica hablar por teléfono mientras se conduce, ya que las distracciones que provoca cuadriplican la posibilidad de chocar.

* No haga de la transgresión una norma nacional. Involucrarse es la palabra que usan los médicos de la Academia Americana de Pediatría para instar a los padres de adolescentes a comprometerse en la educación vial de sus hijos. Una de las principales recomendaciones es actuar como modelos para sus hijos, con el fin de que reciban el entrenamiento y supervisión adecuados antes de lanzarse a conducir. Además rescata el valor de la comunicación, para ayudarlos a incorporar conciencia de riesgo y responsabilidad de sus propios actos.