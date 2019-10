Video | Esto decía la dueña de la casa donde apareció Abril

15/10/2019 - 10:58 Policiales

El viernes pasado, Victoria Agüero brindó su testimonio a los medios de comunicación, donde reveló detalles sobre la vida de Abril Caballé y la relación con su madre en Punta Indio.

Su marido y dueño de la casa donde apareció esta mañana la niña, fue detenido el lunes, por orden del doctor Juan Mennucci, de la Fiscalía Nº 5 del Departamento Judicial de La Plata.

Ambos fueron detenidos y liberados un par de horas más tarde y Victoria contó detalles escabrosos de la vida diaria de Abril:

“Abril no quería vivir acá y fue como si la arrastraran, tenía miedo. Decía estar aterrorizada de su mamá. Ella estaba decidida a irse”.

“En julio la nena estuvo con nosotros, sin que Magdalena (la madre) la buscara, era común que la criatura se vaya de su casa. La madre la tildaba de rebelde, manipuladora y victimaria”.

“Abril estaba cansada de los malos tratos de su mamá. Cuando estuvo en mi casa tuvo un ambiente familiar tranquilo”.

“Pertenece a la comunidad hippie, no cree en los medicamentos, cree en el cannabis, el cosmos y una criatura de 10 años no está preparada para eso”.

“Con Magdalena éramos amigas, porque su hija y mi hijo de 4 años iban juntos al jardín y era común que entre los papás pongamos puntos en común para el transporte escolar. Abril nos conoce de ahí”.

“Cuando empecé a notar actitudes que la madre tenía con ella, me empecé a preocupar porque no eran normales. Hemos visto a Abril al lado del hogar durante tres días, solamente con agua con limón porque la madre no cree en los medicamentos. Yo quise darle ibuprofeno y la madre se negó, la nena volaba de fiebre”.

“Les lava la ropa con agua de lluvia, por lo que las nenas iban a clase con las prendas percudidas”.

“Le decía a la nena que iba a tener un poder sexual sobre los hombres, que Abril se iba a acostar con mi esposo porque es un hombre activo sexualmente, lo dijo conmigo delante. Abril fue abusada sexualmente por el padrastro, su hermanita también”.

“A veces le hablaba y se generaban choques tensos pero después se restablecía la amistad”.

“Abril era la que más me preocupaba, pedí la guarda provisoria de la nena y me la negaron. Ella tiene a sus abuelos maternos que viven en City Bell. Después hice la denuncia como me dijeron, y ella estuvo unos días con sus abuelos. Hace poco se la restituyeron a la madre y no deberían haberlo hecho porque ella no está bien”.