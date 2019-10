FÚNEBRES | 20 de octubre de 2019

19/10/2019 - 21:58 Funebres

AZAR, MARCIAL (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Su esposa Gladys Faristoco participa con dolor su fallecimiento e invita al sepelio hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. C de duelo P L Gallo 340 (SV) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BUCCI DE CASTRO, TELMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/19|. María Luisa Valido y su hijo Pedro Constantino Yachelini participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y familia en estos dolorosos momentos. Rogamos una oración en su memoria.

CORONEL, RUBÉN ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Su esposa Emilia Noriega, hijos Rubén, José, Néstor, Adriana, Rafael, h. pol. Julián, Natalia, Rita, Joni, Gimena, nietos y demás familiares participan su fallec. sus restos serán inhumados en cementerio de San Antonio a las 12 hs. casa de duelo c/ 314 Nº 745 Bº Gral. Paz. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

DOMÍNGUEZ DE GIMÉNEZ, TIBURCIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Sus hijos Daniel y Daniela, sus hijos pol. Verónica Cortez y Gustavo Ferreira y sus nietos Lucca, Nahuel , Héctor y Eduardo participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cementerio La Piedad.C de duelo P L Gallo 340(SV) CARUSO CIA DE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DOMÍNGUEZ DE GIMÉNEZ, TIBURCIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno. Su prima politica Olga Diaz de Perez,sus hijas Sandra,Claudia, Silvina y Titi Perez con sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Daniela y Daniel Jimenez por esta irreparable pérdida.

MARTÍNEZ DE GUTIÉRREZ, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/19|. Sus tíos Hugo y Azucena, sus primas Silvina y Mechy y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

MARTÍNEZ DE GUTIÉRREZ, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/19|. Julián Ernesto Figueroa y flia., Ysabel María Suárez, participan con profundo dolor el fallecimiento de una gran persona nuestra querida Marisa. Rogamos oraciones en su memoria. Acompañamos a su esposo e hijo implorando resignación. Bocha y Emanuel.

MEDINA SANTILLÁN, JULIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/19|. Sebastián, Patricia, Nicolás, Walter, Diego, Jorge, Karina, Fabiana, Edith y Miguel participan el fallecimiento del hermano de nuestra amiga Teresita de Flynn.

NASSIF DE BRANDER, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Su hijo Gody Brander, hija política Sonia Morandini, nietos Federico y Gustavo Brander, participan su fallecimiento, ruegan a Dios por su eterno descanso y brille para ella la luz que no tiene fin. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol.

NASSIF DE BRANDER, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Su hijo Carlos Brander, hija política Victoria Bucci, nietos Juan Pablo y Godofredo Brander, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios por su eterno descanso. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol. Elevan oraciones en su querida memoria.

NASSIF DE BRANDER, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Sus hijos Carlos, Alejandra y Gody, hijos pol. nietos, bisnietos y demás familiares part. el fallec. y su restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

NASSIF DE BRANDER, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Su sobrino Juan Carlos Nassif, su esposa Pelusa, sus hijos Silvia, Luky y Oscar participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NASSIF DE BRANDER, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Sus sobrinos Rubén Jozami, María Inés Donzelli y sus hijos Rubén y Fenicia, Martín y María José, Nicolás y Laurencia, y Julieta, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida tía Irma, ruegan oraciones en su memoria y que sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del sol. Ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF DE BRANDER, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Irma querida te vamos a extrañar. Su sobrina Beby y Kela, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol.

NASSIF DE BRANDER, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Tía querida te vamos a extrañar, siempre estarás entre nosotros. su sobrina Alicia Diven, su esposo Miguel Cuevas y sus hijos Josefina, Virginia y Francisco participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF DE BRANDER, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Sus sobrinos Susana Brander de Espeche, Federico Guillermo Brander y Ana María Brander de Silvetti y sus familias participan su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hijos, nietos y bisnietos.

NASSIF DE BRANDER, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Señor ya está ante ti, recíbela en tu reino. Su sobrina Ana María Nassif y sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnieta, participan con profundo dolor su partida.

NASSIF DE BRANDER, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Sus sobrinos Luis, y Hugo Domínguez, Yoly Martinez, nietos Barby, Pablo, Consti, Su y Ani, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NASSIF DE BRANDER, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. "Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino". Sus sobrinos Raúl, Juan Daniel, Chochi, Mirta y Tati Nassif participan de su fallecimiento.

NASSIF DE BRANDER, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Carlos, José Adolfo y Alejandra Beatriz Brander, participan con profundo dolor la despedida de su madre. Gracias madre por tu presencia, por tus consejos, por tu protección. Te amamos y creemos que ya estas con el Señor. Rogamos oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol.

NASSIF DE BRANDER, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 198/10/19|. Malena Fernández y sus hijas Ara, Victoria, Bárbara y Sofía, participan con profundo dolor el fallecimiento de su bisabuela. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol.

NASSIF DE BRANDER, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Godofredo Brander, su esposa Ana Saavedra y sus hijos Tomás y Salvador, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida abuela. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol.

NASSIF DE BRANDER, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Juan Pablo Brander y sus hijas Victoria, Barby, Sofía y Ara, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida abuela. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol.

NASSIF DE BRANDER, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Olga Andrade de Bucci, sus hijos Felisa, Clemar, Lilian, Sandra y Victoria, participan con profundo dolor el fallecimiento de su consuegra y querida amiga. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol.

NASSIF DE BRANDER, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Compañeros de trabajo de José Adolfo Brander, acompañan con profundo dolor el fallecimiento de su madre Irma Nasif de Brander, elevan oraciones en su memoria

NASSIF DE BRANDER, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Lic. José María Lami Hernández y familia participa con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF DE BRANDER, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Dichosos los que sufren en la tierra y reparten amor, porque Dios abrirá las puertas del cielo para ellos. Sus entrañables amigos que no te olvidarán. Raúl Guzmán, Mirta Herrera y su hija Agostina, participan con dolor su partida al reino celestial y ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF DE BRANDER, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. José María Lami Hernández y Cia. S.R.L. participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

NASSIF DE BRANDER, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Argentino José Cambrini, su esposa Cecilia Llapur y flia., participan su fallecimiento y acompañan con oraciones a toda la familia.

NASSIF DE BRANDER, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Margarita Brander de Cambrini, participa con profunda tristeza su fallecimiento y ruega oraciones en su querida memoria.

NASSIF DE BRANDER, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. José Barrientos, Yesmin Nassif e hijos participan su fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos de dolor.

NASSIF DE BRANDER, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Rubén Manfredi y familia participan el fallecimiento de la querida madre de su amigo Carlos acompañando a familiares. Elevan oraciones en su memoria.

NASSIF DE BRANDER, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Teresa Borquez de Auat, sus hijos Mercedes, Anita y Emanuel Krupick, Martin y Valeria Videla y su nieto Lautaro Auat participan con dolor el fallecimiento de la abuela de sus amigos Godo y Juan Pablo y acompañan a toda la flia. Brandrer en tan irreparable perdida.

NASSIF DE BRANDER, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Dra. Villalba Elina y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus amigos Carlos, Godo y Gringa acompañan a toda la familia en estos momentos de dolor.

NASSIF DE BRANDER, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Elina, Chiqui y Maria Ángela participan el fallecimiento de la madre de sus amigos Carlitos, Gody, Gringo, Viki y Sonia. Ruegan oraciones en su querida memoria.

NASSIF DE BRANDER, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Maria Ángela Dinardo, sus hijos Maria Belén y José Agustin participan con profundo dolor el fallecimiento de su tía Irma, abrazan a Carlitos, Gody, Gringa, Viky y Sonia por tan dolorosa perdida y ruegan por su descanso eterno.

NASSIF DE BRANDER, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Clara Morandini participa con profundo dolor el fallecimiento de la suegra de mi hermana, Sra. Irma Nassif de Brander y acompaña en el sentimiento a su cuñado Godi Brander, Carlos Brander e hijos. Se ruega una oración en su memoria.

NASSIF DE BRANDER, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Natividad, Miguel, Ignacio y Nicolás, acompañan a la familia de la tía Irma en este momento de gran tristeza. Ruegan oraciones en su querida memoria.

NASSIF DE BRANDER, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Las amigas de sus hijos Carlos y Victoria; Estelita Bravo, Marita y flia., Tere y flia., Marily y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

PAVÓN DE URQUIZA, SEGUNDA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/19|. Señor, ya está en tus brazos ante tanto dolor, sufrimiento, tristeza y soledad, bendícela y haz que su alma descanse en la paz de tu amor. Su amiga Pochi con hondo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

PEDANO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/19|. Carolina Polti de Rojas, sus hijos Pablo y Daniel acompañan en estos momentos de pena a Josefina, su hermana y a sus queridos sobrinos Dr. Héctor y Dr. Luis Funarola, elevan oraciones en su memoria.

PEDANO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/19|. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos obtendrán misericordia. Carmen M. Habra Fernández, participa su fallecimiento y acompañan a su flia. en el dolor. Eleva oraciones por su eterno descanso.

PEDANO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/19|. Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino. Pila A. de Cheein y familia., participan su fallecimiento y acompañan a su hermana Josefina e hijos en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PEDANO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/19|. Sus vecinos Carlos Alberto Marnero, Teresita Flores, sus hijos y nieto participan su fallecimiento y acompañan a su hermana y sobrinos en este momento de dolor.

PEDANO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/19|. Dr. Antonio Abraham y familia participan con profundo dolor y pesar por su deceso elevan oraciones para el descanso eterno de su alma junto al Señor.

PEDANO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/19|. Yony y Vitín Gattás e hijos participan con dolor su fallec. y acompañan con cariño a su hna. Josefina y sus sobrinos Héctor y Luis Fumarola.

PEDANO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/19|. Carlos Daniel García, Roxana García y Gloria Sanz participan el fallecimiento de la tía del Dr. Luis Alejandro Fumarola y ruegan oraciones en su memoria.

PEDANO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/19|. Con todo mi cariño y recuerdos la despido a mi maestra de 5to grado Ing. Ricardo Enrique Hernández, su esposa Susy y su hijo Gustavo, participan con dolor su fallecimiento. Que Dios Padre y Dios hijo la tenga a la señorita Blanca a su lado y el espíritu santo llene de amor a sus seres queridos y los acompañe en este difícil momento.

PEDANO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/19|. Arturo Falcione y Gladys Maldonado, sus hijas Mónica y Jorgelina participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, VITALINA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Sus hijos Ana y Víctor y flia. Participan con profundo dolor del fallecimiento de su madre, ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad hoy a las 10 hs.

PÉREZ, VITALINA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Su hermano Ing. Rubén Darío Pérez participa con profundo dolor el fallecimiento de su hermana. Ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, VITALINA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Su sobrino Hugo José Pérez y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de su tía. Ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, VITALINA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Su sobrina Titina Pérez, Fredy Ricartti, Dras. Andrea y Silvina Ricartti Pérez, Dr. Mario Echegaray y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración a su querida memoria.

PÉREZ, VITALINA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Descansa en paz querida tía, sus sobrinos Titina, Dra. Silvia y Hugo Pérez y sus sobrinos políticos Fredy Ricartti, Sandra Luna, Anselmo Santos participan con profundo dolor su fallecimiento.

PÉREZ, VITALINA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Querida Irma la extrañaremos mucho en las reuniones familiares, nunca la olvidaremos, nos uniremos en profunda oración para rogar por su eterno descanso. Cussy Bucci y su familia acompañan a sus hijos en este difícil momento de tanto dolor.

SAYAGO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. "Cuando clamo a ti, tú me respondes ¡Oh mi Dios salvador! Tú, que me has sostenido en mis angustias, ten compasión de mí y escucha mi oración; que el alma de mi amado padre, por tu infinita misericordia, descanse en paz". Su esposa Ana María Galván, sus hijos Any, María Carla, Juan Carlos y María Belén, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. "Gracias Bochi, por todo lo bueno que nos dejaste". Sus restos son velados en La Plata 162 y serán inhumados hoy a las 9 hs en el cementerio Jardín del Sol.

SAYAGO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.() Falleció el 19/10/19|. Su esposa Ana Maria Galván, sus hijos Ana María, María Carla, Juan Carlos, María Belén, sus nietos Ángel Gabriel, Sofía Guadalupe, Juan Carlos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs. en cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA Nº 162 - TEL. 4219787.

SAYAGO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Sus amigos de siempre Monyn y Amiana y sus hijas Mónica y Patricia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SAYAGO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Alejandra Santos, Andrea Vives y Melina Vera acompañan a su hija Belén y toda su familia con todo cariño, en este duro y difícil momento que les toca vivir, por la pérdida de su queridi papá. Que encuentren paz y rsignación ante semejante dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

UÑATES, ASCENCIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/19|. Esposo, padre, abuelo ejemplar, qué dolor tan grande saber que ya no estarás con nosotros, pero estamos tranquilos y en paz porque dejaste de sufrir. Te amamos. Su esposa Cashy Barraza, sus hijos Mariela Uñates y Daniel Tévez y sus adorados nietos Mili y Javi Tévez participan con profundo pesar su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Jardín del Sol.

UÑATES, ASCENCIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/19|. Sus hermanos políticos Darío Barraza, su esposa Haydeé Catán, sus sobrinos Sergio y Alejandro Barraza y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

UÑATES, ASCENCIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/19|. Envía tu luz y tu verdad: Que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Su hermana política Tomasa, Arnaldo Díaz, hijas y nietos participan de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

UÑATES, ASCENCIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/19|. Claudia Herrera y familia acompaña a los compañeros Mariela y Daniel estos tristes momentos. Oraciones en su memoria.

UÑATES, ASCENCIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/19|. Gregorio Gómez y familia acompaña a los compañeros Mariela y Daniel estos tristes momentos. Oraciones en su memoria.

UÑATES, ASCENCIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/19|. "Brille para el la luz que no tiene fin". Nancy Blanco e hijos participan con profunda pena el fallecimiento de don Chicho. Acompañamos a Mariela, Cashy y demás familiares. Elevamos oraciones en su memoria.

UÑATES, ASCENCIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/19|. "Solo en Dios descansa mi alma porque de Él viene mi salvación, sólo Él es mi roca, mi alcázar: no vacilaré". Cristina Rosales, Chiche Casas, sus hijos y nietos acompañan en el dolor a su familia.

UÑATES, ASCENCIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/19|. La sección Diseño y Armado de Diario El Liberal: Carlos Maldonado, Roger Díaz, Carlos Reynaga, Daniel Montes, Alejandro Roldán y Fernando Cáceres participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la compañera Mariela Uñates y ruegan oraciones en su memoria.

UÑATES, ASCENCIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/19|. Fernando Cáceres participa el fallecimiento del padre de su compañera y amiga Mariela Uñates. Ruega una oración en su memoria.

VERÓN, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Sus hijos Luis, Carlos, Estela, Clara, Irma, Mary, Rubén, Verónica y Juan, hijos políticos, nietos, bisnietos y tataranietos participan su fallec., sus restos serán inhumados a las 11 hs. cementerio La Piedad. Ceremonial, Exequias, y Tanatopraxia reealizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

VERÓN, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. La escuela de Educación Especial N º 45 Ing. Bruno A. Volta participa con dolor el fallecimiento del padre de nuestra querida compañera Verónica Verón. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad.

VERÓN, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Muñeca y Bombo; máximo referente de la hinchada del Club A. Unión. ¡tantos recuerdos Tirero querido! Quedas en el corazón de cuantos te conocimos. La comisión directiva, socios, jugadores y simpatizantes del Club Atlético Unión Santiago, acompañan a sus hijos hoy dirigentes y demás familiares en tan doloroso momento y rogamos oraciones en su querida memoria.

VILLARREAL JARMILLO, DELFINA AURORA (q.e.p.d.) Falleció el Cafayate, Salta el 17/10/19|. El que cree en mí aunque muera vivirá. Mamá te amamos y vas a estar siempre en nuestros corazones. Sus hijos Enrique, Aurora y Ernesto Agüero, hijas políticas y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de dicha ciudad.

VILLARREAL JARMILLO, DELFINA AURORA (q.e.p.d.) Falleció en Cafayate, Salta el 17/10/19|. Sus hijos del corazón Silvina y Mariano Sarmiento y Lía Valdini Rentería, participan el fallecimiento de Jhoan, ejemplo de mujer, madre y profesora. Será mu difícil olvidarte por tanto amor y generosidad que nos brindaste. Acompañamos a Bicho, Aurorita y Pipi en tan doloroso trance

COMÁN, JOSEFA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/19|. Sus hijos Oscar, Enrrique, Zulema, Raquel, Nora, Carolina, Susana, Rubén, Ariel, Jorge, hijos políticos, nietos, bisnietos, tataranietos, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron Inhumados en el cementerio La Misericordia. Cob. Norcen.Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

MEDINA, CÉSAR ANÍBAL (q.e.p.d) Falleció el 19/10/19|. Su esposa Rosa Aidé Castillo, sus hijos Noemí, Edit, Nardia, Nurian, Cintia, Marion, Bronco, Cristina, Norberto, Fernando, Valentino, hijos pol. nietos, bisnietos y demás fliares. part. el fallec. y sus restos serán inhumados en el Cemen. Misericordia. a las10 hs. casa duelo S.v. L. B. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SÁNCHEZ, DELICIO EUFEMIO MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/19|. Juan Carlos Ferrero y flia., participan el fallecimiento del padre de sus amigos Carlos Alberto y José Maria y demás deudos, Rogamos al Altísimo le de su descanso eterno y a sus familiares paz y resignación ante tan irremediable perdida.

IBÁÑEZ, ROSA (CHICHA) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/19|. "Señor, ya está en tu casa, permítele apreciar Tu rostro y dale el descanso eterno". Su hermano Omar E. Ibáñez, hermana política Elsa Diez, sobrinos Silvina, Juan Pablo y Melina Florencia, sobrino político Pedro Cisneros participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio local en el cementerio local. Las Termas.

POLONI DE CASTILLO, TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/19|. Mabel Blazquez y Antonio Rodríguez, sus hijos y nieto. Omar Blazquez y Tere Luna, sus hijos. Víctor Hugo Blazquez y Daniela Rodríguez y sus hijos participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Rubén, Cachita y demás familiares en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

POLONI DE CASTILLO, TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/19|. Mario Habra, sus hijos Verónica y Franco, Facundo y Analía, Milagros, Victoria y Juan y Eugenia, y sus nietos participan con profundo pesar su fallecimiento, y acompañan a sus familiares en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE FLORES, IRMA NELI (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/19|. Sus hermanos en Cristo Mary Villalba y Domingo Peralta y sus respectivas flias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

ARGAÑARÁS, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Querido esposo, padre y abuelo. Te separaste de nosotros para emprender el viaje eterno, pero nos hacemos ilusiones de que un día volveremos a estar juntos como siempre lo hemos estado, y esta vez para nunca más separarnos. Han pasado 9 días que Dios dispuso tu partida dejando a tu familia en profundo dolor. Duerme en paz y ruega a Dios todopoderoso por tu familia, nos nos desampares en ningún momento. vivirás eternamente en nuestros corazones. Con cariño tu esposa Mechi, hijos Marta y Javier, nietos Valentina, Camila, Thomas y Federico, ruegan a ud(s) se dignen asistir a la misa recordando con profundo dolor los 9 días de su fallecimiento que se efectuará hoy a las 19,30 hs. en la parroquia Ntra. Sra. de La Piedad. Agradeciendo a todos nuestros familiares, amigos, y vecinos que nos acompañaron y a la Dra. Corpas en ese difícil momento.

CORREA DE ESCOBAR, JULIETA BLANCA NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/19|. Su esposo Tomás Escobar, sus hijos Daniel, Adriana y Carolina, sus hijos políticos, Cecilia y Eduardo, sus nietos Virginia, Juan, Nicolás, Matías y Valentín invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

FIGUEROA, SANTIAGO JACOBO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/17|. "No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... enjuga tu llanto y no llores si me amas". Su esposa Claudia, sus hijos Silvia, Meco, Negra, Nely, Ricardo, Santi, Aidé, May y Negro, hijos pol. nietos, binietos y tataranietos invitan a la misa al cumplirse dos años de su fallecimiento, a realizarse hoy en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús a las 20,30 hs.

SILVA, CRISTIAN FERNANDO (Poroto) (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Hijo querido al cumplir 6 meses de tu partida solo le pido a nuestro Señor resignación, es un dolor inmenso que no puedo más, querido hijo haberte perdido. Sus padres Norma y Domingo, sus hnos. su hija Evelyn, sus primos, sobrinos y demás familiares invitan a la misa hoy a las 10.30 hs en la parroquia la Inmaculada.

SOSA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/18|. Sus hijos Norma, Julio, Verónica, Ricardo y Lucas, hijos pol. sus nietos Lara, Luján, Victoria, Gabriela, Victor, Marcos, Tobías y su bisnieta Valentina, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse 1 año de su fallecimiento.

CANCINO, FRANCISCO NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Aunque todo cuesta más sin vos, tu ejemplo de lucha quedó grabado en cada uno de nuestros corazones. Te amaremos eternamente. Su esposa Ángela Manfredi, sus hijos María de los Ángeles, Luis Miguel y Francisco José, hijos políticos Jorge Luis y María Alejandra, nietos Leandro, Ignacio, Antonella, Mauricio, Santiago, Matías y Agustín agradecen a quienes nos acompañaron e invitan a la misa hoy a las 20.30 en la iglesia Santiago Apóstol al cumplirse nueve días de su partida.

ESCOBAR, ENRIQUETA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/18|. Elenita, madre querida, quijote de la mañana, nos decias, la vida, el viento son una canción, cántala, la vida es alegría, sonríele, cuántas verdades para celebrar en los momentos compartidos con tus seres queridos. ¡Cuánta bondad en tu corazón generoso y humilde! Te extrañamos... en este día bendecido por Dios, días de recuerdos, luz, esperanza. Te llevaremos con amor por siempre. Tus hijas Sandra y Rosa.

FIGUEROA DE GALVÁN, SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/09|. En este día y eternamente el mejor regalo:"la paz tan merecida, por haber sido: única". Diariamente mi reconocimiento por haberme enseñado a vivir. Norma.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Los ex compañeros de su hermana Ing. Norma Fuentes; Ramón B., Claudia A., y Roxana Z., ruegan oraciones en su memoria al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

VILLAVICENCIO DE SALAZAR, CIRIACA (Doña Ciria) (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/11|. Hoy como ayer y como siempre madre está presente en mi vida y en mi ser, compañera desde que nací, fue y será mi guía para cumplir los valores de honestidad, respecto, amor al prójimo y adoración a nuestro Dios, Padre, Hijo, y Espiritó Santo. Feliz día Mamá que Jesús y María estén a su lado para cantar alabanzas que lleguen con los ángeles a todas a las madres que ya partieron. Descansa trabajo toda su vida para darnos lo mejor, hoy mami desde el cielo nos saludamos con un hasta pronto. La amé, la amo y la amare. Su hija Mirta.

FERNÁNDEZ, HUGO EMMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. "No llores si me amas, si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo, enjuga tu llanto y no llores si me amas". Personal directivo, docentes, de servicio y comunidad de padres y alumnos de la Escuela Nº 75 y Jardín Nº 310 de la localidad de Suri Pozo, Dto. Banda participan con dolor del fallecimiento del hermano de la profesora Bárbara Fernández, lo recuerdan a los 9 días de su fallecimiento. Rogando por su eterno descanso y pronto consuelo para su familia.