Eidico, la proptech local que invirtió US$ 100.000 para "romper" el mundo de las inmobiliarias

21/10/2019 - 11:56 El Cronista

Este no fue un año propicio para realizar inversiones en IT. Aunque los pronósticos no eran los mejores antes de las PASO, las elecciones complicaron aún más las cosas.

Sin embargo, hay Pyme que apostaron a seguir invirtiendo en tecnología por la dinámica de su sector, por necesidad, o porque confían en que todo lo que inviertan les dará mayor impulso a sus negocios, mejor competitividad y más eficiencia.

Puntualmente, la desarrolladora inmobiliaria Eidico invirtió US$ 100.000 para integrar y mantener sus portales on line.

Comprar lotes y casas con un par de clics

Mientras el país sufría las consecuencias del Efecto Tequila, en 1994, nacía la desarrolladora inmobiliaria Eidico. Y ese origen, en un contexto difícil y un mercado paralizado, de alguna manera determinó su cualidad principal: encontrar oportunidades en épocas de crisis, atributo que la acompaña desde entonces. Esta firma, que ofrece productos de vivienda e inversión en la Argentina y en el exterior, concretó 85 proyectos, sus barrios están presentes en 11 provincias y más de 20 municipios, lo que la convierte en una empresa realmente federal.

Con un diferencial: los productos que ofrece los hace bajo un sistema de financiación llamado “sistema Eidico”, que permite que muchos pequeños aportantes puedan acceder a grandes proyectos a través de una financiación guiada por el costo de las obras.

A pesar de que el rubro inmobiliario es un sector que siempre se caracterizó por el trato personalizado, también Eidico se volcó al mundo online y desarrolló Eidicom en 2014. Además continúa invirtiendo, año tras año, en tecnología.

Te recomendamos: Qué es un mundo VICA: cómo adaptarnos para sobrevivir y salir fortalecidos

“La inversión total en esta área, en los últimos 12 meses, fue de US$ 100.000, US$ 50.000 para desarrollo y US$ 50.000 para mantenimiento”, revela Patricio Lanusse, director de Relaciones Institucionales de la constructora local.

Durante el primer semestre de 2018, esta empresa realizó mejoras en su sitio para los propietarios, en las secciones de videos, fotos e informes. “Esto nos ayuda a contar con estadísticas de aperturas y generar campañas buscando que los propietarios estén informados. También durante este año se trabajó en mejoras tecnológicas de todo el sitio y sus plataformas”, sostiene Lanusse.

Mientras que en 2019 se realizó un nuevo desarrollo de portales y la integración con el CRM de la empresa. En concreto, la integración de los portales online con los sistemas internos de administración permite tener mejor calidad de información con mayor frecuencia de actualización. Además, estos datos también se replican en la aplicación, por lo que pueden ser consultados de manera ubicua por los clientes de Eidico.

“A su vez, también permite mejorar la interacción de los usuarios con los informes periódicos, las novedades y todo el contenido relevante que allí se publica. Podemos conocer en mayor medida cómo navega el cliente y analizar cómo facilitar su experiencia en los portales, desde una presentación más amigable del contenido, hasta la relevancia y el orden de la información”, explica el directivo de la compañía.

Eidicom es el portal multiservicios de Eidico para clientes, prospectos y otros actores de la cadena de valor que integra la propuesta.

“Desde el punto de vista tecnológico se desarrolló en PHP basado en framework Zend, base de datos MySql y se encuentra alojado en servidores basado en cloud services en ambientes de alta seguridad”, detalla Tomás Roqué Moreno, Chief Marketing Officer (CMO) de Inamika, su proveedora tecnológica.

El proceso, que llevó varias etapas y seis años de trabajo, trasladó el ciclo de compra, la administración y la venta de los productos de la empresa a una plataforma digital. Pero para entender mejor todo el proceso es útil dimensionar el trabajo etapa por etapa.

En 2013, nació el marketplace de Eidicom con el objetivo de generar un nuevo canal de salida y venta a sus clientes. Un año más tarde, se incorporan las cesiones online, pasando a ser 100 por ciento digitales.

Y en 2015, se unificaron los portales de propietarios con Eidico, incluyendo a los usuarios y las contraseñas. Además, se incorporaron las suscripciones online, lo que fue muy conveniente si se tiene en cuenta que hasta el momento los interesados debían hacer largas filas para acceder a un lote.

Te recomendamos: Unilever: la Argentina tendrá hiperinflación "por un tiempo"

Por último, en 2018 se actualizaron tecnologías y las secciones de videos, fotos e informes, mejorando la comunicación y el servicio al cliente. “Este año trabajamos sobre nuevos desarrollos de portales y la integración con CRM, replicando esta información en la aplicación”, asegura el ejecutivo de Eidico.

Además, en agosto de 2018, presentaron junto a Mercado Libre una nueva plataforma para comercializar proyectos inmobiliarios de forma online que permite, además, abonar la reserva con tarjeta de crédito a través de Mercado Pago. “En esta plataforma, los usuarios operan con la misma facilidad con la que compran las entradas online para ver una película en el cine”, describe Lanusse.

El mayor desafío que enfrentaron, según relata Roqué Moreno, se relacionó con la incertidumbre de poder trasladar al mundo online la cultura de negocio de Eidico. “Nos preguntábamos si sería posible traducir al contexto de interacción digital todo el ciclo de operación. Debíamos lidiar con el preconcepto de que las transacciones inmobiliarias se realizan mejor de forma presencial y en papel. Sin mencionar que veíamos muy difícil integrar en un mismo espacio a propietarios, inmobiliarias y escribanos”, agrega.

Luego de avanzar en el diseño de la plataforma los desafíos planteados fueron garantizar la seguridad de las transacciones; reunir y organizar en un solo espacio toda la información de barrios, lotes y propiedades; mantener el sistema y los datos actualizados en tiempo real; integrar las administraciones de los barrios con las inmobiliarias y las escribanías; y generar un portal de clientes con comunicación proactiva.

Te recomendamos: Pipa y Natal: 10 playas imperdibles al nordeste de Brasil

En la actualidad, existen alrededor de 53.310 personas con una cuenta en Eidicom, por mes ingresan a la plataforma un promedio de 16.000 usuarios registrados, y hay 35.000 visitas mensuales promedio.

“Lo que hicimos fue convertir el proceso tradicional del ciclo de vida de un proyecto para lograr un ciclo 100 por ciento online. Eidicom es el resultado de seis años de trabajo y una inversión inicial de US$ 200.000. Esta herramienta posiciona a nuestra empresa como pionera en el país en materia de transacciones online dentro del sector”, resalta Lanusse.

Sobre la devaluación que atraviesa el país, el ejecutivo de Inamika destaca que la repercusión es grande. “Ya se sienten recortes o replanteos de soporte mínimo, en lugar de desarrollo de nuevas prestaciones. Como contrapartida, la devaluación de nuestra moneda impacta de forma positiva en la competitividad de cara al mercado externo. El sector reforzará su mirada hacia clientes del exterior y los proyectos que están sufriendo esta crisis están llamados a optimizar recursos y tratar de mantener viva la visión inicial, sosteniendo lo mejor posible su ciclo evolutivo frente a una potencial obsolescencia tecnológica”, sintetiza.