VIDEO | Hallaron 39 cuerpos en un camión cerca de Londres

Un macabro hallazgo fue dado a conocer en la mañana de este miércoles en Grays, unos 40 kilómetros al este de Londres. La Policía británica anunció que fueron descubiertos 39 cuerpos en un camión y que el conductor de 25 años, oriundo de Irlanda del Norte, fue detenido por homicidio.

De acuerdo a las primeras investigaciones, el vehículo venía de Bulgaria e ingresó a Reino Unido el 19 de octubre por Holyhead.

Las autoridades no dieron información sobre el origen de las víctimas ni detallaron si se trata de inmigrantes. El único dato que brindaron es que serían 38 adultos y un adolescente.

"El proceso de identificación está en curso", informó Andrew Mariner, policía de Essex, y advirtió que ese análisis podría llevar mucho tiempo.

"Se trata de un incidente trágico en el que un gran número de personas ha perdido la vida", indicó.

En medio de un importante conflicto político y social por el Brexit, el primer ministro Boris Johnson declaró estar "horrorizado por este trágico acontecimiento" y piensa "en todos aquellos que perdieron sus vidas y en sus seres queridos".

