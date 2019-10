Ironsport copará el Maratón Aniversario Diario EL LIBERAL

27/10/2019 - 01:40 Deportivo

Cada vez falta menos y los tiempos de trabajo van cambiando. El Maratón Aniversario de EL LIBERAL se correrá el próximo 10 de noviembre, en lo que será una de las citas más convocantes del año en Santiago del Estero.

Miles de atletas dirán presente en las pruebas de 10 y 21 kilómetros y en la provincia, son muchos los grupos de entrenamientos que ultiman detalles para el evento.

Uno de ellos es el nutrido equipo de trabajo del gimnasio Ironsport, que con casi un centenar de atletas, se encuentra ya en la parte definitiva de la preparación física.

Están entrenando en el Polideportivo provincial. Mario Mansilla, Maximiliano Catálfamo, Julián Roldán y Braian Bohórquez son los profesores que encabezan estos grupos de trabajo y contaron cómo entrenan para la cita atlética del año.

“Una vez más, estamos trabajando para llegar de la mejor forma al Maratón de EL LIBERAL. Ya estamos en la parte final del entrenamiento, en la puesta a punto, incorporando trabajo de calidad buscando ritmo de competencia y qué mejor que hacerlo en un lugar como el polideportivo. Estamos todos apuntando a los objetivos propuestos. Hay gente que correrá los 10 kilómetros y otros que se preparan para los 21. Muchos quieren mejorar sus tiempos y estamos aquí apuntando a esos objetivos”, confesó Mario Mansilla.

“El running ha ido creciendo con el paso de los años. Pero se hace mucho más ameno y divertido cuando se lo hace en equipo. Ironsport propone esa modalidad de entrenamiento, mejorando los objetivos con trabajo en equipo. A esta altura estamos en la puesta a punto. Lo más duro ya pasó, lo que estamos haciendo es ajustar tiempos. Buscamos individualizar tiempos de carrera para tener mejores rendimientos. También damos consejos como el tema de la indumentaria, la alimentación y demás cuestiones”, agregó el profesional.

“Ya lo más duro pasó, por lo que nos encontramos ahora haciendo trabajos de mantenimiento. Buscamos que los chicos lleguen de la mejor forma. Eso significa bajar la cantidad de kilómetros y cambiarlos por calidad. Hacer hincapié en el entrenamiento invisible, como lo es el descanso, las horas de sueño nocturnas, la alimentación, la hidratación, planificando tiempos de carrera. Es probable que haga mucho calor así que estamos viendo el tema de cómo manejar eso. Cuándo es necesario tomar agua, o cuándo debemos usar algún gel o algún repositor de carbohidratos. Estas cosas son muy importantes, especialmente en los 21 kilómetros”, puntualizó Mansilla.

Por último, el profesor destacó: “El control médico es importante. El común de la gente quiere comenzar cuatro o cinco semanas antes de un maratón. Si bien está bueno trabajar con objetivos, siempre es importante ser coherentes con las posibilidades de cada uno. Hay que asesorarse con un profesional de la salud y con otro de la actividad física para llegar de la mejor manera. El entrenamiento es un proceso y es necesario prepararse con tiempo. Que no subestimen los 10 y los 21 kilómetros, que son competencias para las cuales necesitas estar preparado”, cerró Mansilla.

La hidratación y la indumentaria son claves

El profesor de Ironsport, Mario Mansilla, dio algunos consejos vitales para un atleta en torno de la hidratación y a la indumentaria para una competencia.

“‘Es clave la hidratación. Si uno no se hidrata bien, pone en riesgo su salud. La mayoría son corredores amateurs que lo hace por una actividad deportiva. Poner en riesgo la salud por no cargar una botella de agua, no está bueno. Hay que ser conscientes y tomar los recaudos. En cuanto a la indumentaria, recomendamos que usen en la competencia lo que vienen usando en los entrenamientos. Lo ideal es no probar nada nuevo. En el proceso de entrenamiento, debemos ir adaptándonos a una zapatilla, a una calza o a un short. Es bueno además utilizar gorras y colores claros, ya que el calor y el sol en Santiago pegan fuerte”.

Y luego, agregó: “Los deportes de tiempo y marca tienen la particularidad que se compite como se entrena. Si entrenamos a un cierto ritmo, debemos respetarlo. Uno no baja los tiempos por una cuestión mágica. Es un deporte individual, por ende, los tiempos y los ritmos son individuales”.