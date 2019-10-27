CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 28 de octubre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
17.45 HUÉRFANAS
18.45 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 PEQUEÑA VICTORIA
23.45 MI VIDA ERES TÚ
00.30 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.50 COPA MUNDIAL DE FÚTBOL
MASCULINO SUB-17 BRASIL 2019
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 COCINEROS DE NOCHE
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 RODANDO FOODTRUCKS
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PEDALIER
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 EL CLÁSICO: GÜEMES vs. SPORTIVO LAS PAREJAS
17.00 FANÁTICAS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO. ALTE. BROWN VS. LAS NARANJAS
20.00 CULTURAR TV
21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.30 SÚPER FÚTBOL - VIVO
22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
CANAL 4
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
19.00 TE QUIERO, BANDA
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
PELÍCULAS
CINEMAX
05.38 REY DE CORAZONES
07.24 HERBIE, UN VOLANTE LOCO
09.15 EL SECRETO DE ADALINE
11.30 VALIENTE
13.17 REY DE CORAZONES
15.04 ETERNAMENTE JOVEN
17.03 EL SECRETO DE ADALINE
19.17 MARVEL’S THE AVENGERS
22.00 LOS SIETE PECADOS CAPITALES
CINECANAL
11.00 DR. DOLITTLE 5. EL PERRO DEL MILLÓN DE DÓLARES
12.19 SALÓN DE BELLEZA
14.15 PADDINGTON 2
16.06 MISIÓN. IMPOSIBLE - PROTOCOLO FANTASMA
18.26 EL DIABLO VISTE A LA MODA
20.26 MADAGASCAR 3. LOS FUGITIVOS
22.00 TORTUGAS NINJA GRABAR23.45 EXTERMINIO
TCM
08.54 LOST - THE SUBSTITUTE
12.37 MAD ABOUT YOU - NAT & ARLEY
13.29 LOST - ETERNO
17.18 MAD ABOUT YOU - NAT & ARLEY
18.09 SAMURAI JACK. THE LEGEND BEGINS
21.08 TERMINATOR 3. LA REBELIÓN DE LAS MÁQUINAS
23.00 AMARGA PESADILLA
TNT
07.05 PETER PAN
09.00 EN EL TORNADO
10.35 THE PACIFIER
14.26 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE AZKABAN
17.00 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE - USHUAIA
17.30 GUARDIANES DE LA GALAXIA
19.48 ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO
22.00 THE BLIND SIDE
SPACE
07.38 DURA TRAVESÍA
09.14 SUPERMAN. LA PELÍCULA
11.43 SUPERMAN 2
13.51 SUPERMAN REGRESA
16.42 BATMAN VS. SUPERMAN. EL ORIGEN DE LA JUSTICIA
19.30 GENERACIÓN E. DESAFÍO ECO YPF
20.00 EVEREST
22.00 CUANDO LAS LUCES SE APAGAN
23.32 JEEPERS CREEPERS, EL TERROR EXISTE
VOLVER
07.00 INSENSATO CORAÇO
08.00 MONTAÑA RUSA
09.00 EL PALACIO DE LA RISA
10.00 PIÑÓN FIJO
11.00 MARIANA DE CASA
12.00 ARGUIÑANO EN TU COCINA
14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
15.00 ATRACCIÓN MENTAL
16.00 SON DE FIERRO
17.00 INSENSATO CORA€ÇO
18.00 MONTAÑA RUSA
19.00 DIVINA ESTÁ EN TU CORAZÓN
20.00 GUAPAS
21.00 EL PALACIO DE LA RISA
22.00 LOS HOMBRES SÓLO PIENSAN EN ESO
23.35 LA HERENCIA DEL TÍO PEPE
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(LA BANDA)
*MALÉFICA: 14.30, 17.10 (3D), 19. DOMINGO 27, ÚNICA FUNCIÓN DE LAS 19.
*JOKER, 22.35, 00.35.
*EL CAMBISTA, 20.50 (ESPACIO INCAA $50).
*ROSITA, 16.10 (ESPACIO INCAA $50). DOMINGO 27 SIN FUNCIÓN.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
*MARTES 12 DE NOVIEMBRE, A LAS 18.30, SHOW MUSICAL DE “LA VACA LOLA” CON TODOS LOS PERSONAJES DE LA GRANJA Y SUS CANCIONES.
* EL 1º DE DICIEMBRE, SOLEDAD PASTORUTTI PRESENTARÁ SU DISCO “LA GRINGA”.
QUINCHO DE PEPE PEZZINI
EL DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE, A PARTIR DE LAS 19, SHOW DE LEONEL DÍAZ. ARTISTAS INVITADOS: SERGIO CEJAS, ADRIANA GONZÁLEZ, BANDEÑAS, ARIEL PALAVECINO, NUEVO SOL Y ANA CARMONA.
PLAZA LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, DESDE LAS 21.30, BAILE DE TANGOS Y MILONGAS. ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.
SUNSTAR
MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (3D)
AVENTURA ( +13 )
28 AL 30/10 - 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 22:00 hs (subt)
PLAY MÓVIL (2D)
ANIMADA (ATP)
28 AL 30/10 - 17:20 hs (Cast)
EL GUASÓN (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
28/10 -19:30 hs (Cast) 20:00 hs (subt) 22:10 hs (subt) 22:30 hs (subt)
MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (2D)
AVENTURA ( + 13)
28/10 - 19:10 hs (Cast) 21:40 hs (subt)
UN AMIGO ABOMINABLE (2D) AVENTURA (ATP)
28 AL30/10 - 17:30 hs (Cast)
ZOMBIELAND 2 : TIRO DE GRACIA (2D)
COMEDIA (+13 ) 28 AL 30/10 - 19:30 hs (Cast) 22:30 hs (subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HIPER LIBERTAD
UN AMIGO ABOMINABLE ATP
CASTELLANO 2D 16:50
EL GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI)
CASTELLANO 2D 17:20 - 20:10 - 21:40
SUBTITULADO 2D 22:50
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTA 13 AÑOS (CON DNI)
CASTELLANO 2D 19:00 - 22:30
CASTELLANO 3D 20:00
CASTELLANO 2D 17:30 EXCEPTO SÁBADO Y DOMINGO
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL (SUBTITULOS DESCRIPTIVOS*) APTO 13 AÑOS (CON DNI) ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:30 HS SABADO Y DOMINGO
*FUNCIÓN CON SUBTÍTULOS DESCRIPTIVOS
Esta es una función (Open Caption) para personas sordas y/o hipoacúsicas que incluyen:
Transcripción de los diálogos en idioma local.
Descripción de efectos de sonido y referencias musicales.
HOY: APERTURA A LAS 18
ANTICIPADA EN VENTA
TERMINATOR: DESTINO OCULTO 31 DE OCTUBRE
CASTELLANO 2D 22:30
SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO ESTRENO 13 Y 15 DE NOVIEMBRE 2019
CASTELLANO 2D 19:10