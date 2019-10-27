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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 28 de octubre de 2019

A LAS 21.30 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

- 21:29 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

17.45 HUÉRFANAS

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 PEQUEÑA VICTORIA

23.45 MI VIDA ERES TÚ

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES


TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.50 COPA MUNDIAL DE FÚTBOL

MASCULINO SUB-17 BRASIL 2019

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 COCINEROS DE NOCHE


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR


CANAL 14

12.00 RODANDO FOODTRUCKS

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PEDALIER

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 EL CLÁSICO: GÜEMES vs. SPORTIVO LAS PAREJAS

17.00 FANÁTICAS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO. ALTE. BROWN VS. LAS NARANJAS

20.00 CULTURAR TV

21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.30 SÚPER FÚTBOL - VIVO

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)


CANAL 4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

19.00 TE QUIERO, BANDA

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO


PELÍCULAS

CINEMAX

05.38 REY DE CORAZONES

07.24 HERBIE, UN VOLANTE LOCO

09.15 EL SECRETO DE ADALINE

11.30 VALIENTE

13.17 REY DE CORAZONES

15.04 ETERNAMENTE JOVEN

17.03 EL SECRETO DE ADALINE

19.17 MARVEL’S THE AVENGERS

22.00 LOS SIETE PECADOS CAPITALES

CINECANAL

11.00 DR. DOLITTLE 5. EL PERRO DEL MILLÓN DE DÓLARES

12.19 SALÓN DE BELLEZA

14.15 PADDINGTON 2

16.06 MISIÓN. IMPOSIBLE - PROTOCOLO FANTASMA

18.26 EL DIABLO VISTE A LA MODA

20.26 MADAGASCAR 3. LOS FUGITIVOS

22.00 TORTUGAS NINJA GRABAR23.45 EXTERMINIO

TCM

08.54 LOST - THE SUBSTITUTE

12.37 MAD ABOUT YOU - NAT & ARLEY

13.29 LOST - ETERNO

17.18 MAD ABOUT YOU - NAT & ARLEY

18.09 SAMURAI JACK. THE LEGEND BEGINS

21.08 TERMINATOR 3. LA REBELIÓN DE LAS MÁQUINAS

23.00 AMARGA PESADILLA

TNT

07.05 PETER PAN

09.00 EN EL TORNADO

10.35 THE PACIFIER

14.26 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE AZKABAN

17.00 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE - USHUAIA

17.30 GUARDIANES DE LA GALAXIA

19.48 ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO

22.00 THE BLIND SIDE

SPACE

07.38 DURA TRAVESÍA

09.14 SUPERMAN. LA PELÍCULA

11.43 SUPERMAN 2

13.51 SUPERMAN REGRESA

16.42 BATMAN VS. SUPERMAN. EL ORIGEN DE LA JUSTICIA

19.30 GENERACIÓN E. DESAFÍO ECO YPF

20.00 EVEREST

22.00 CUANDO LAS LUCES SE APAGAN

23.32 JEEPERS CREEPERS, EL TERROR EXISTE

VOLVER

07.00 INSENSATO CORAÇO

08.00 MONTAÑA RUSA

09.00 EL PALACIO DE LA RISA

10.00 PIÑÓN FIJO

11.00 MARIANA DE CASA

12.00 ARGUIÑANO EN TU COCINA

14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

15.00 ATRACCIÓN MENTAL

16.00 SON DE FIERRO

17.00 INSENSATO CORA€ÇO

18.00 MONTAÑA RUSA

19.00 DIVINA ESTÁ EN TU CORAZÓN

20.00 GUAPAS

21.00 EL PALACIO DE LA RISA

22.00 LOS HOMBRES SÓLO PIENSAN EN ESO

23.35 LA HERENCIA DEL TÍO PEPE


A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*MALÉFICA: 14.30, 17.10 (3D), 19. DOMINGO 27, ÚNICA FUNCIÓN DE LAS 19.

*JOKER, 22.35, 00.35.

*EL CAMBISTA, 20.50 (ESPACIO INCAA $50).

*ROSITA, 16.10 (ESPACIO INCAA $50). DOMINGO 27 SIN FUNCIÓN.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

*MARTES 12 DE NOVIEMBRE, A LAS 18.30, SHOW MUSICAL DE “LA VACA LOLA” CON TODOS LOS PERSONAJES DE LA GRANJA Y SUS CANCIONES.

* EL 1º DE DICIEMBRE, SOLEDAD PASTORUTTI PRESENTARÁ SU DISCO “LA GRINGA”.

QUINCHO DE PEPE PEZZINI

EL DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE, A PARTIR DE LAS 19, SHOW DE LEONEL DÍAZ. ARTISTAS INVITADOS: SERGIO CEJAS, ADRIANA GONZÁLEZ, BANDEÑAS, ARIEL PALAVECINO, NUEVO SOL Y ANA CARMONA.

PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DESDE LAS 21.30, BAILE DE TANGOS Y MILONGAS. ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.


SUNSTAR

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (3D)

AVENTURA ( +13 )

28 AL 30/10 - 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 22:00 hs (subt)

PLAY MÓVIL (2D)

ANIMADA (ATP)

28 AL 30/10 - 17:20 hs (Cast)

EL GUASÓN (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

28/10 -19:30 hs (Cast) 20:00 hs (subt) 22:10 hs (subt) 22:30 hs (subt)

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (2D)

AVENTURA ( + 13)

28/10 - 19:10 hs (Cast) 21:40 hs (subt)

UN AMIGO ABOMINABLE (2D) AVENTURA (ATP)

28 AL30/10 - 17:30 hs (Cast)

ZOMBIELAND 2 : TIRO DE GRACIA (2D)

COMEDIA (+13 ) 28 AL 30/10 - 19:30 hs (Cast) 22:30 hs (subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO


HIPER LIBERTAD

UN AMIGO ABOMINABLE ATP

CASTELLANO 2D 16:50

EL GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI)

CASTELLANO 2D 17:20 - 20:10 - 21:40

SUBTITULADO 2D 22:50

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTA 13 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 19:00 - 22:30

CASTELLANO 3D 20:00

CASTELLANO 2D 17:30 EXCEPTO SÁBADO Y DOMINGO

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL (SUBTITULOS DESCRIPTIVOS*) APTO 13 AÑOS (CON DNI) ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:30 HS SABADO Y DOMINGO

*FUNCIÓN CON SUBTÍTULOS DESCRIPTIVOS

Esta es una función (Open Caption) para personas sordas y/o hipoacúsicas que incluyen:

Transcripción de los diálogos en idioma local.

Descripción de efectos de sonido y referencias musicales.

HOY: APERTURA A LAS 18

ANTICIPADA EN VENTA

TERMINATOR: DESTINO OCULTO 31 DE OCTUBRE

CASTELLANO 2D 22:30

SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO ESTRENO 13 Y 15 DE NOVIEMBRE 2019

CASTELLANO 2D 19:10

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