Cuáles serán las urgencias financieras que deberá enfrentar el nuevo Gobierno

28/10/2019 - 11:00 El Cronista

El 9 de agosto las variables económicas eran un desafío para el Gobierno que asumiera en diciembre, pero tras las elecciones PASO, que arrojaron resultados sorpresivos y preocupantes para el mercado, esas mismas variables se volvieron una bomba de tiempo, en especial porque desde aquel lunes 12 de agosto que los números no hicieron más que empeorar.

Sin ir más lejos, el reperfilamiento de la deuda no existía y hoy es el problema más urgente a resolver. No obstante, más allá de esto, el dólar promedio fue de $ 46,55 a $ 60,55, previo pico en $ 62,18; el riesgo país creció de 860 unidades a más de los 2000 puntos en los que se mueve últimamente; las reservas del Banco Central (BCRA) se hundieron de u$s 66.309 millones hasta u$s 47.855 millones, que es el último dato oficial; y la tasa de referencia pasó de 63,71% a tocar un máximo de 85,88% para finalmente retroceder al 68% actual.

Los expertos coincidieron en que la renegociación de la deuda es el pilar de todas las demás batallas; es decir que, para resolverlos demás problemas, antes es necesario encarar el reperfilamiento.

Se trata de la extensión del plazo para pagarlos compromisos; fue la alternativa que encontró el Gobierno, ya con Hernán Lacunza como ministro de Hacienda, para hacer frente a la imposibilidad de rolarla deuda corta tras una licitación de letras que resultó desierta.

"Es lo que desencadenó todos los otros problemas", señaló José Ignacio Bano, gerente de Asesoramiento Financiero de InvertirOnline.com. Entre las prioridades del próximo Gobierno estarán:

Deuda: Federico Furiase, director de Eco Go, subrayó que "la urgencia es negociar rápido y de forma amigable con el mercado es la condición necesaria para estabilizar el drenaje de reservas y las variables nominales (dólar, inflación) y para no forzar una monetización desmedida del BCRA al Tesoro frente a los fuertes vencimientos". El experto recordó que en 2020 vencen uno u$s 30.000 millones.

Riesgo país: Según Furiase, una baja exitosa de este indicador de riesgo derivará tan solo de una negociación de la deuda rápida y sin quita nominal. "Además, el combo tiene incluir un plan monetario y fiscal consistente que permita converger al superávit fiscal primario requerido, 2,5% del PBI, para estabilizar el ratio deuda pública neta a PBI, en torno a 60%", instó.

Reservas: Las de libre disponibilidad se encuentran en un mínimo de u$s 10.000 millones, ya que el BCRA está gastándolas para sostener artificialmente el dólar. Para Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina, "hay que conseguir dólares, pero la pregunta es cómo", dado que "los canales tradicionales, organismos multilaterales y mercados de crédito, parecen cerrados para el próximo Gobierno". Al mismo tiempo, especificó: "En el primer semestre de 2020 vencen más de u$s 10.000 millones; ahí se abren las alternativas heterodoxas, como en su momento fueron China o Rusia (2012-2015)". Por su parte, Ailin do Pazo Glave, analista Asset Management de Criteria, indicó: "Un camino optimista podría ser que, con estos niveles de tipo de cambio real, las exportaciones aumentaran, lo que supondría un alza del stock de reservas". De todas formas, alertó que, como las exportaciones dependen de la demanda internacional y de las limitaciones de oferta interna, en el corto plazo, es poco factible que esto suceda.

Dólar: "Hasta que no sepamos cómo será el reperfilamiento, también está abierta la chance de default, por ese motivo nadie renueva una letra, nadie toma deuda, ni si quiera quiere tener pesos", explicó Bano. Así, al darle claridad al mercado, podría dejar de haber presión sobre el tipo de cambio.

Por su parte, Álvaro Di Carlo, director de Argie Finance, dijo que "en el corto plazo el tipo de cambio va a tener otro salto, debido a la mayor inflación y un encarecimiento del tipo de cambio real".

En cuanto a la tasa de referencia, la valuación de las acciones o el nivel del stock de crédito, de depósitos e incluso de las Leliq, pese a que se está desinflando, son otras variables que deberán acomodarse en el largo plazo, ya que no podrán lograrlo hasta que no estén resueltos los problemas de fondo.

Además, tal como recordó Di Carlo, resta reformularla relación con el FMI, no solo porque todavía resta el giro por u$s 5400 millones, sino porque "hay que buscar un plazo de gracia" para todo el paquete de préstamo acordado el año pasado.