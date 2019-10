Gracias a un perro, capturaron al líder del Estado Islámico

29/10/2019 - 10:30 Mundo Web

Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el domingo la muerte del líder de Estado Islámico (EI), Abu Bakr al-Baghdadi, en un operativo militar llevado a cabo en Siria. Debido a esto, la unidad de élite que llevó a cabo la aprensión recibió elogios del mandatario estadounidense, sin embargo, uno de los miembros del equipo se quedó con todos los halagos: se trata de un perro cuya identidad se mantiene anónima, y que formó parte de la operación.

Según contaron, el perro realizó "una labor increíble", pero su identidad debe ser protegida.

Desde las fuerzas de seguridad, el general Mark Milley, informó que el animal resultó "levemente herido" durante el operativo, aunque contó que se recupera favorablemente. Milley se negó dar el nombre del perro porque sigue "en el escenario de las operaciones".

"De momento no difundimos fotos ni el nombre del perro ni cualquier otra cosa, para proteger su identidad", sostuvo en un principio el general.

A pesar de esto, fue tal el orgullo que manifestó el presidente, Donald Trump, que en su cuenta de Twitter expresó y compartió una imagen del animal: " ¡Hemos desclasificado una imagen del maravilloso perro (nombre no desclasificado) que hizo un GRAN TRABAJO al capturar y matar al Líder del ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi!", escribió el mandatario.

El domingo, Trump había resaltado el trabajo de "un perro magnífico, un perro muy habilidoso" al anunciar la muerte del líder del Estado Islámico.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw