La Liguilla de la Lifi se reanudará este domingo luego del prolongado parate

La Liga Infantil de Fútbol (LIFI) reanudará sus actividades el próximo domingo 3 de noviembre, luego de un pronunciado parate de tres semanas.

La última vez que se jugó fue el fin de semana del domingo 6 de octubre. Luego no hubo acción por el viaje de Sarmiento y Santiago Lawn Tennis Club a Sunchales, para disputar el torneo de Unión. Después vino el Día de la Madre y, posteriormente, las elecciones nacionales.

Este domingo se reanudará la acción con la disputa de la tercera fecha de las Copa Oro y Plata de la Liguilla, el segundo certamen oficial de la temporada 2019 de la LIFI.

La programación es la siguiente:

Copa de Oro: Lawn Tennis vs. Comercio, Donis vs. Sarmiento y Valoy vs. Estrella Roja. Copa de Plata: Ferroviaritos vs. Locos por el Fútbol, Estrella del Sur vs. Golcito y Niños Unidos vs. Tricolor.