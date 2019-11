Estrenos de Netflix en noviembre: qué series, películas y documentales llegan a la plataforma

02/11/2019 - 12:14 El Cronista

A un mes del final de 2019, la plataforma Netflix trae ansiados estrenos

Series

Atypical: Temporada 3 (01/11/2019)

Sam entra al primer año de la universidad y eso supone nuevos desafíos: desde organizarse hasta hacer amigos.

Queer Eye: We're in Japan! (01/11/2019)

Los Fab 5 viajan a Japón para transmitir su mensaje de amor y cuidado personal mientras exploran la riqueza culinaria y cultural del país.

American Son (01/11/2019)

Una pareja interracial separada (Kerry Washington, Steven Pasquale) busca respuestas a la desaparición de su hijo. Basada en la obra de Broadway.

Hache (01/11/2019)

Barcelona, los 60. Helena (Adriana Ugarte) se gana la confianza (y el corazón) de un jefe narco mientras espera el momento para dar el zarpazo.

Somos una ola (01/11/2019)

Un grupo de adolescentes liderado por un estudiante nuevo lucha por un mañana mejor, pero el movimiento toma otro rumbo rápidamente.

The End of the F***ing World: Temporada 2 (05/11/2019)

Dos años después del viaje loco de James y Alyssa, una mujer obsesionada con el muerto sale de la cárcel buscando venganza.

Millennials: Nuevos Episodios (05/11/2019)

Sexo, traición y venganza no les harán falta a este grupo de amigos con la llegada de una ardiente segunda temporada.

Greenleaf: Temporada 4 (06/11/2019)

Los Greenleaf dirigen una megaiglesia en Memphis, pero sus negocios y sus vidas están manchados por la avaricia, el adulterio y otros pecados.

Distrito salvaje: Temporada 2 (08/11/2019)

Yei Yei intenta balancear su trabajo con su vida familiar. La campaña presidencial de Daniela está plagada de desafíos éticos y prácticos.

Huevos verdes con jamón (08/11/2019)

Guy y Sam se embarcan en un viaje ecologista a pesar de las diferencias y terminan compartiendo muchas cosas, entre ellas, un platillo muy particular.

Little Things: Temporada 3 (09/11/2019)

Kavya y Dhruv ahora se aman a distancia, pero los viajes de autodescubrimiento empiezan a perjudicar la relación.

The Toys That Made Us (15/11/2019)

Las mentes detrás de las franquicias de juguetes más icónicas de la historia hablan sobre el surgimiento y la caída de sus millonarias creaciones.

El Club (15/11/2019)

Un grupo de jóvenes privilegiados decide vender éxtasis y lo que parecía un simple juego se convierte en una trampa mortal llena de narcos y policías.

The Crown: Temporada 3 (17/11/2019)

Drama sobre las rivalidades políticas y los romances durante el reinado de Isabel II, y de los sucesos que moldearon la segunda mitad del siglo XX.

Alta mar: Temporada 2 (22/11/2019)

Años cuarenta. Dos hermanas descubren el lado oscuro de su familia tras una serie de muertes extrañas en un crucero de lujo que va de España a Brasil.

Historias del narcomundo (22/11/2019)

Policías, traficantes, consumidores y médicos comparten su experiencia para mostrar cómo funciona el negocio de la droga en el mundo.

Final Space: Temporada 2 (24/11/2019)

Gary y el resto buscan a Quinn por la galaxia mientras lidian con encuentros familiares raros, regatas espaciales fatales y bolas de pelusas felices.

Vientos de Agua (25/11/2019)

José Olaya es un minero español que emigra a Argentina en 1934; su hijo, un arquitecto que se muda a España por la crisis de 2001.

Feliz lo que quieras (28/11/2019)

Un papá muy terco le hace frente al estrés luego de que su hija cae con novio nuevo en Navidad. Protagonizada por Dennis Quaid.





Películas

El rey (01/11/2019)

Inglaterra, siglo XV. Un príncipe rebelde se convierte en un rey poderoso luego de heredar a regañadientes el trono y todo el caos.

El hombre sin gravedad (01/11/2019)

Nació sin gravedad y vivió toda su vida escondido. Ahora es una celebridad internacional que sigue soñando con ser normal.

El exorcismo de Emily Rose (01/11/2019)

La abogada Erin Bruner se ve en aprietos cuando decide representar a un sacerdote que realizó un exorcismo que salió terriblemente mal.

Navidad en África (01/11/2019)

Abandonada por el marido, una elegante neoyorquina se va de safari a África y encuentra un nuevo propósito. Con Kristin Davis y Rob Lowe.

Comer, rezar, amar (01/11/2019)

Después de su divorcio, Liz decide rehacer su vida. Así que emprende un viaje por el mundo en busca de buena comida, espiritualidad y amor verdadero.

Gandhi (01/11/2019)

Ben Kingsley encarna al abogado que se enfrentó al dominio británico en la India y se transformó en un símbolo internacional de la no violencia.

Noches blancas (08/11/2019)

En Nochebuena, una tormenta de nieve cambia las amistades, los amores y los futuros de varios adolescentes de un pueblo.

Baywatch: Guardianes de la bahía (09/11/2019)

El salvavidas de élite Mitch Buchannon y un excampeón olímpico investigan una trama delictiva que pone en riesgo el futuro de la bahía.

Rápidos y furiosos 8 (11/11/2019)

Una ciberterrorista despiadada lleva a Dom a traicionar a Letty y al equipo, y todo lo que habían construido corre peligro. ¿Se darán por vencidos?

La leyenda de Klaus (15/11/2019)

Un cartero y un huraño fabricante de juguetes forjan una amistad inesperada en esta historia animada sobre el origen de Santa Claus.

Atlantique (29/11/2019)

Ada tiene diecisiete años y se enamora de Souleiman, un joven albañil que vuelve al barrio en las afueras de Dakar tras haber desaparecido en el mar

Documentales y especiales

Paradise en llamas (01/11/2019)

En 2018, las llamas consumieron el paraíso: un pueblo reducido a cenizas en el peor incendio forestal de California. Hablan los sobrevivientes.

Je Garlin: Our Man In Chicago (12/11/2019)

Je Garlin celebra (sin querer) sus 37 años en el stand up y comparte lo que aprendió sobre el amor, la pérdida, el éxito y la adicción a la comida.