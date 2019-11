FÚNEBRES | 5 de noviembre de 2019

04/11/2019 - 23:09 Funebres

FALLECIMIENTOS

- Matías Eduardo Díaz (La Banda)

- Carolina Véliz (Chaupi Pozo)

- Olga Antonia Ibáñez

- Bárbara Basgall

- Miguel Manuel Villán (Guasayán)

- Sergio Mariano García

- Valle del Carmen Álvarez de Mocagatta (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ALIAGA DE GALLEGO, MATILDE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 30/10/19|. Mati: siempre estarás en el recuerdo de tus amigos y vecinos. Perla María, Reina Roldán, Albano E. Tarchini, con tus virtudes cristianas, tu riqueza espiritual adornaban tu persona, gracias por tu amistad incondicional. La muerte es un paso hacia la vida eterna, descansa en paz.

ALLUB, ALFREDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. María Emma Caballero, Pedro Argés e hijos Mercedes, Florencia, Santiago y Josefina lamentan el fallecimiento del padre y padre político de sus amigos Marcela y Juan y los acompañan en el dolor.

ALLUB, ALFREDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. Elda Navarro de Yapur y familia, Mabel Navarro de Nader y sus hijos Mónica, Miguel y Marcela participan su fallecimiento acompañando espiritualmente en la oración a sus hijos y demás familiares.

ALLUB, ALFREDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Cra. Marcela Beatriz Allub. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

ALLUB, ALFREDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. La presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Luisa Elvira del V. Argañarás, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su colega Cra. Marcela Beatriz Allub. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

ALLUB, ALFREDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su matriculada Cra. Marcela Beatriz Allub. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

ALLUB, ALFREDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor su fallecimiento. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

ALLUB, ALFREDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de su matriculado. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

ALLUB, ALFREDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. La presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Luisa Elvira del V. Argañarás, participa con profundo dolor el fallecimiento de su colega. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

ALLUB, ALFREDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. Rosa Davidna Armas Krasteff, Natalia Ceballos, Marta Juárez Villegas y Florencia Dargoltz acompañamos en el dolor a nuestra querida amiga Marce.

ALLUB, ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. Los compañeros del Piso 12 del Ministerio de Educación de su hija Cra. Marcela Allub: Dres. José Aranda, Nicolás Juárez Villegas, Alberto Salido, Sebastián Durán, Mario Bonacina, Sandra Zemán; secretario Iván D'Llaringa, licenciadas Elsa Otreras e Hilda Santillán de Giribaldi, Cres. Patricia Holm y Alberto Cheeín; Pedro Salvatierra, Silvina Gómez, Matías Acuña, Andrea Luna, Emmanuel Luna; arquitectos María Isabel Castro, Alejandro Rodríguez, Norma Piga, Víctor Corbalán; técnicos Jorge Carabajal, Esteban Martínez y Fernando Jiménez; Rafael Valenzuela participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido padre y elevan oraciones en su memoria.

ALLUB, ALFREDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. Miguel Ángel Basualdo, su esposa María Ivana Vittar y sus hijos María Milagros, Valentín y María Sol Basualdo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALLUB, ALFREDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. Rubén Jorge, Marizabel Faisal de Jorge, junto a sus hijos, acompañan a sus familiares en este momento de dolor. Elevan oraciones para su descanso eterno.

ALLUB, ALFREDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. Ricardo Neme, Graciela Tauil y sus hijos Ricardo Martín, María Carolina y Mauricio participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

ALLUB, ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. José Daniel, Dr. Elías Guillermo y Jorge Marcelo Murad participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, OSCAR BENICIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. María Alicia Basualdo, Miguel José Abate y su hija Catalina, acompañan a Fabi, Fanny y Benicio en este difícil momento. Ruegan oraciones en memoria de Oscar.

CORONEL, OSCAR BENICIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. Pedro Juvenal Basualdo, su esposa María de los Ángeles Cosci, sus hijos Amalia, Federico y Magdalena, María Alicia y Miguel, Ana Cecilia y su nieta Catalina, acompañan a Fanny, Fabiana y Benicio en su dolor. Elevan oraciones en la memoria de su querido hermano Oscar.

CORONEL, OSCAR BENICIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. Julio Manuel Lugones, Ana María Espeche de Lugones, su hija Catalina María Lugones Espeche participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hermana Fanny y flias. con oraciones.

CORONEL, OSCAR BENICIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. Hasta siempre Oscarcito. Nos quedan de vos hermosos recuerdos. José Castiglione, Ana Lía Rezola, sus hijos Belén, Patricio, Gonzalo, Eugenio, Ana, Álvaro y nietos, muy especialmente Benjamín, abrazan con inmenso cariño a Fany y Fabi.

CORONEL, OSCAR BENICIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. Elena Yoles y sus hijos Javier, Bernardo y Benjamín participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Oscar y acompañan a Fany y a su familia con sus oraciones.

CORONEL, OSCAR BENICIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. Pablo Degano, Adriana Ick y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a Fanny, Fabiana y Benicio en este difícil momento.

CORONEL, OSCAR BENICIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. Permanecerás en nuestros recuerdos eternamente. Marisa, Ana Cristina, Silvia, María Rosa y Velia te despiden con mucho dolor pidiendo por la resignación de tu familia.

CORONEL, OSCAR BENICIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. Sara B. Navarrete de Hounau y la auxiliar de su hijo y amiga de la familia, Liliana Di Pietro, participan con profundo dolor el fallecimiento de Oscar, excelente persona quien, juntos sus condiciones de empleado impecable, se destacaba por su humildad, respeto a su trabajo, corrección en su conducta frente a profesores y alumnos del instituto Anglo Argentino. Acompañamos a todos sus familiares y muy especialmente a su querida hermana Fany en circunstancias tan dolorosas. Rogamos a Dios por su descanso eterno en la paz celestial y una feliz resurrección.

CORONEL, OSCAR BENICIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. Rafael Bonacina, Isabel Santillán Borges y sus hijos Mariana, Constanza, Josefina y Rafael con sus respectivas familias, participan con sumo pesar su fallecimiento, acompañando a su hermana Fany en este momento de dolor. Que el Señor le dé una pronta y cristiana resignación. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, OSCAR BENICIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. Dr. Elías Guillermo y Jorge Marcelo Murad participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FREDIANI DE PALAU, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. Su prima Ana María Quainellie de Alen Lascano y sus hijos Luis Alberto y Pablo participan su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hijos y nietos en estos tristes momentos. Ruegan una oración en su memoria.

FREDIANI DE PALAU, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. Julio Manuel Lugones, Ana María Espeche de Lugones participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Osvaldo y flia.

FREDIANI DE PALAU, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. Dora Angélica González participa su fallecimiento y acompaña a sus hijos Roberto, Osvaldo, Carmen, Susana, María Inés, nietos, bisnietos y demás familiares en estos momentos de profundo dolor. Eleva oraciones por su descanso en paz y cristiana resignación para sus seres queridos.

FREDIANI DE PALAU, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. Ilda Santillán e hijos Ma. Cecilia, Santiago y flia; y Agustín participan con dolor el fallecimiento de la Sra. madre de nuestra querida amiga Carmen y flia. Acompañan en estos difíciles momentos y elevan oraciones en su memoria.

FREDIANI DE PALAU, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. Las amigas de su hija Carmen: Ilda Santillán,. Madi Raab, Marta Funes, Cristina Díaz, Susana Almada, Liliana Chara, Viviana Montero, Mercedes Maulú, Inés Pellicer, Inés Muñoz, Mariela Palencia y Silvia Ferreyra participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FREDIANI DE PALAU, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. Fofi Montenegro y flia. acompañan con dolor a sus hijos, nietos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

FREDIANI DE PALAU, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. La familia de Miguel D. Nader: Mabel, Mónica, Marcela y Miguel Antonio Nader participan con dolor el fallecimiento de María Elena acompañando a sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares en la oración por su descanso en paz.

FREDIANI DE PALAU, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. Ing. José Gigli, Lic. Cecilia Falcione, Constanza, Julieta y Federico Gigli participan su fallecimiento y acompañan a hijos y nietos en tan doloroso momento.

FREDIANI DE PALAU, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. Marcelo Martínez, su esposa Celia Julián y su hija Guadalupe acompañan con profundo dolor y elevan oraciones en su memoria.

FREDIANI DE PALAU, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. Daniel Alejandro Fiad y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FREDIANI DE PALAU, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. Juan Enrique Fiad y familia participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FREDIANI DE PALAU, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. Dr. Ramón F. Palau y esposa María Silvia Gelid e hijos Francisco, Luciana y Virginia participan con dolor el fallecimiento de su tía Chichina y saludan con afecto a Roberto, Osvaldo y Carmen. Ruegan oraciones en su memoria.

FREDIANI DE PALAU, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. Personal y directivos de la empresa Domus Srl participan su fallecimiento y acompañan al Ing. Roberto Palau y Dr. Osvaldo Palau y flias.

FREDIANI DE PALAU, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. Maximiliano Costas, Sara Vidal y familia lamentan el fallecimiento de la Sra. María Elena. Elevan una oración en su memoria.

FREDIANI DE PALAU, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. Tata Montenegro Palacio acompaña a los amigos Osvaldo, Roberto y Carmen por la pérdida de su querida mamá. Ruega oraciones por su eterno descanso. Que descanse en paz.

FREDIANI DE PALAU, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. Emilio René Sialle, y Sra, con sus respectivas familias participan su fallecimiento. Piden oraciones en su memoria.

FREDIANI DE PALAU, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. Mario Japaze, Silvia Jozami de Japaze y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a todos sus familiares en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

FREDIANI DE PALAU, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. Manuel Jorge, Norma Miriam Fares, sus hijos Paola, Mauricio y María José Luna y sus nietos lamentan profundamenta su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FREDIANI DE PALAU, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. Mercedes y Constantino Lemme participan su fallecimiento y acompañan a su familia.

FREDIANI DE PALAU, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. La comisión directiva de la Caja Forense de Sgo. del Estero: Dra. Julia E. Graziani, Dr. Roberto Eberlé, Dr. Eduardo Garay, Dr. René G. Hauteberque, Dr. Agustín Scarano, Dra. Georgina Chaumon, Dr. José R. Sánchez Gerez, Dr. David, Francisco, Dr. Eugenio Gomez Paz y su asesora legal Dra. Dora A. González, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su beneficiario y expresidente de esta institución Dr. Osvaldo Palau, elevan oraciones en su memoria.

FREDIANI DE PALAU, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. Choly; Graciela Moyano y Rodolfo Bunge participan su fallecimiento y acompañan a la muy apreciada Flia. Palau ante irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

FREDIANI DE PALAU, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. Martín Bunge y flia. participa con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares y en especial a sus hijas políticas profesoras Susana y María Inés Fiad ante dolorosa pérdida. Ruegan oraciones por su etenro descanso.

FREDIANI DE PALAU, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. Mulki Pedro Leonardo y flia. lamentan participar el fallecimiento de la mamá de sus amigos. Acompañan en el dolor a su flia.

FREDIANI DE PALAU, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. Dr. Aristóbulo Barrionuevo, su esposa Elena Vicente y sus hijos Diego, Maxi y Mercedes participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida mamá de sus amigos y vecinos Osvaldo y Roberto. Recordando muy especialmente el cariño y afecto que nos brindara la Sra. Elena en nuestra adolescencia y juventud. Rogando al Señor la cobije en su seno.

FREDIANI DE PALAU, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. Irma Ise de Velarde y familia participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares en la tristeza de la despedida.

FREDIANI DE PALAU, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. Vicente Lo Bruno y familia participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a todos sus familiares rogando oraciones en su memoria.Que en paz descanse.

FREDIANI DE PALAU, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. Edmundo Alberto Gómez, Ana Lía Terzano y Diego Gómez Terzano participan su fallecimiento y acompañan al Dr. Osvaldo y familia con mucho pesar. Rogando oraciones en su memoria.

FREDIANI DE PALAU, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. Marta Sapunar, Fernando Barrionuevo y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos y respectivas familias.

FREDIANI DE PALAU, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. Sorprendidos y acongojados ante tremenda pérdida, acompañamos a nuestros queridos amigos. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Norma Fernández de Acosta, Antonio Acosta y José Luis Acosta y familia. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

FREDIANI DE PALAU, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. Haydée J. de Dalale, sus hijos Mónica Dalale de Pérez, Héctor del V. Pérez y flia; Julio Osvaldo Dalale y flia; Paula Dibur participan su fallecimiento. Acompañan a su flia en el dolor.

FREDIANI DE PALAU, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. Adriana Cerrro de Herrera, sus hijos Adriana y Guillermo Bellido; Susana y Jorge Bravo, Hugo Francisco, José Luis Bianchi , sus nietos y bisnietos participan con pesar su fallecimiento y acompañan cariñosamente a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

FREDIANI DE PALAU, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. Guido Frediani y flia participan con profundo dolor de su fallecimiento. Acompañan a sus familiares en este doloroso momento y que brille para ella la luz que no tiene fin.

FREDIANI DE PALAU, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. Mario Bernabé Diósquez y familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones a su querida memoria.

FREDIANI DE PALAU, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. Las amigas de su hija política María Inés: Virginia, Poli, Cristina, Kelly, María Agélica, Luchy y Martha. Acompañan a Osvaldo y Ma. Inés en estos momentos de dolor.

FREDIANI DE PALAU, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. Carmen y Martha Corvalan Olivera acompañan a Susana y María Inés y familias, rogando por la paz de su alma.

FREDIANI DE PALAU, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. Ramón Rodolfo Núñez, su esposa Sara Stone, sus hijos y nietos, participan su fallecimiento y acompañan con todo cariño a su familia rogando por su resurrección e intercediendo por la paz de su alma.

GARCÍA, SERGIO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. Su padre Mario, hnos Mario, Jorge, Carlos, hna política Lucrecia, sobrinos, su pareja Blanca y su hija Luna participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Parque de la Paz. Servicio. ORG. ANTONIO GUBARIA HNOS SRL.

GARCÍA, SERGIO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. Querido Mariano, te recordaremos con el inmenso cariño de toda la vida. Siempre estarás en nuestros corazones. Descansa en paz. Su sobrina Lourdes García, Carlos Ferro y familia.

GARCÍA, SERGIO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. Su sobrina María PIlar García, Luciana Focchi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA, SERGIO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. Con gran tristeza te despedimos. Su primo Esteban Garcia y familia. Rogamos oraciones en tu querida memoria.

GARCÍA, SERGIO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar, en lugares de delicados pastos me hará descansar". Su tío Bautista Garcia y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA, SERGIO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. Ing. Oscar Barrionuevo y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA, SERGIO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. Ernesto Richard, María Mercedes Ayud y sus hijos Agustín y Virginia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

GARCÍA, SERGIO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. Gustavo Gómez, Celeste Rey y sus hijos Guillermina, Lisandro y Paulina Gómez Rey participan con dolor su fallecimiento, acompañando a la familia en estos tristes momentos.

GARCÍA, SERGIO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. Propietario y personal de Veterinaria Don Lilo casa central y sucursales La Banda, Loreto y Terminal, como así tambien integrantes del Stud Don Lilo despiden al amigo Mariano y acompañan a su padre y demás familiares en esos tristes momentos de dolor.

GARCÍA, SERGIO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. Estanislao Kozlowski, sus hijos Daniel, Viviana, Yeye, Ariel y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

GARCÍA, SERGIO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. Propietario y personal de Vidrios del Centro participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan doloroso momento.

GARCÍA, SERGIO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. Eduardo Loza y familia lamentan el fallecimiento de Mariano y acompañan en el dolor a sus padres, hermanos y demás familiares.

GARCÍA, SERGIO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. La subcomisión de Rugby del Santiago Lawn Tennis Club participa con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera jugador y capitán de su plantel superior y acompaña a su familia en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

GARCÍA, SERGIO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su matriculado Cr. Mario Nicolas Garcia. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

GARCÍA, SERGIO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|.La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano del Cr. Mario Nicolas Garcia. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

GARCÍA, SERGIO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. La presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Luisa Elvira del V. Argañaras, participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su colega Cr. Mario Nicolas Garcia. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

GARCÍA, SERGIO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. Tu compañero y amigo del alma Cristian Hid y flia., acompañan en esta triste despedida. Ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA, SERGIO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. Toño Méndez y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

GARCÍA, SERGIO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. German Prado y familia, participa su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA, SERGIO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. Benjamín, Tomas, Soledad y Federico Mishima, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su descanso en paz.

GARCÍA, SERGIO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. Personal de Mishima S. R. L. participan su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

GARCÍA, SERGIO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. Luciana Scarpellini y Alfredo Ducca, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria..

GARCÍA, SERGIO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. Alejandro Ducca, Lourdes Ferreyra, Delfina, Alejandro y Justina Ducca, participan con profunda pena su partida y ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA, SERGIO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Anabel Lema, sus hijos Mariné, Sol, Andrés y Pedro Paz, lamentan su partida y acompañan a su Padre y a sus queridos hermanos ante tan irreparable perdida.

GARCÍA, SERGIO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. Julián Canllo y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA, SERGIO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. Rodo Sayago y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA, SERGIO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. Marianito querido extrañaré tu afectuoso abrazo de cada encuentro. Hasta pronto Amigo Fredy Anauate. Ruega oraciones en tu memoria.

GARCÍA, SERGIO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. La H. C. D., entrenadores, jugadores y toda la familia de Santiago Rugby, brindan sus condolencias a la familia Garcia.

GARCÍA, SERGIO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. Oso Gomez, Vico, Juli y Lucia, acompañamos en este difícil momento a nuestro amigo Marito en tan dolorosa perdida y rogamos a Dios resignación para toda su familia.

GARCÍA, SERGIO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. Juan Méndez, Coni, Clarita y Selvi, acompañan a Marito su hermano, en este triste momento y piden a Dios resignación por su familia.

GARCÍA, SERGIO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. Santi Ibáñez, Rocío y Pedro, acompañan a Marito en este triste momento y elevan oraciones para pedir por su resignación y de toda su familia.

GARCÍA, SERGIO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. "Que, en este descanso eterno, el Señor protejas con su mirada". Camila Cambarte, Paula Noguera, y Máxima Cativa, acompañan en su dolor a toda su familia y a su mujer Blanca Banegas. Ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA, SERGIO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. Los compañeros de oficina de su hermano Jorge: Antonia, Betina, Magui, Santiago, Rosi, Nati, Aldo, Sebastián, Mario, Roque, Pablo C., Miriam, Peli, Susi, Ana C., Ana G., Ana N., Cecilia, Pablo J. C, Valeria, Lulú, Virginia, Leisy y Carmen acompañan a toda su familia en estos momentos de dolor.

GARCÍA, SERGIO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. Patricia, Gabriel y Alejandra Fuentes, participan con dolor su fallecimiento y acompañamos a nuestro amigo Mario, a su padre y hnos. en este doloroso momento y pedimos para ellos resignación y consuelo. Rogamos oraciones en su memoria.

GARCÍA, SERGIO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. Gabriel Pizarro Maldonado, despide con profundo dolor a su Amigo y Capitán del Equipo de Rugby del S. L. T. C. y ruega oraciones por su descanso en paz.

GARCÍA, SERGIO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. La comisión directiva y socios de La Alianza Francesa de Sgo. del Estero participan con dolor el fallecimiento del hermano de su socio Jorge y acompañan a su familia en este difícil momento.

GARCÍA, SERGIO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. Compañeros de Staff M14 de S. L. T.C Gustavo Nabac, Luis Aguero, Juan Pablo Lissi y Amilcar Pedenovi, acompañan en su dolor a su amigo Jorge García y su familia. Elevamos oraciones en su memoria.

GARCÍA, SERGIO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. Ing. Carlos Morales y Contadora Liliana Romero, acompañan a su amigo Mario Garcia y flia. en este doloroso momento. Ruegan por su descanso eterno.

GARCÍA, SERGIO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. Ramón Chamorro, Susana Lozano, sus hijos Coni y Juan, Vico y Pablo, Rocío y Santi, Facu y sus respectivas flias., acompañan en este momento tan triste a su amigo Mario por la pérdida de su querido hermano. Rogamos oraciones en su memoria.

GARCÍA, SERGIO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. La Cámara de la Construcción de Sgo. del Estero, acompañan a su amigo Mario y flia. en este duro trance y ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA, SERGIO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. Mariano hoy nuestro Dios te vistió con alas y te llamó a su lado. Desde allí intercederás por los que amas, y vivirás en tu plenitud. Ramón Rodolfo Núñez, su esposa Sara Stone, sus hijos Maria Eugenia y Facundo Juárez, Lucrecia y Jorge Garcia, Laura y Juan Gherardi, Maria Magdalena, Mercedes y German Varela, Rita Carrizo, sus nietos Santiago, Julieta, Zaira, Felicitas y Zoe, participan tu fallecimiento, acompañan con todo cariño a tu flia. esperando tu resurrección y rogando por la paz de tu alma.

GARCÍA, SERGIO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. Mariano, la tristeza de tu inesperada partida nos traerá la alegría de todos los momentos de amor que vivimos y nos permitirán tenerte siempre en nosotros. Tus hermanos Jorge Orlando Garcia y Lucrecia Núñez, tus sobrinos Santiago y Julieta Garcia, participamos tu regreso a la Casa del Padre y rogamos por el eterno descanso de tu alma. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

GARCÍA, SERGIO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. Old Lions Rugby Club, participa con profundo dolor el fallecimiento de Mariano Garcia, Amigo del S. L. T. C. y rogamos oraciones en su memoria.

GARCÍA, SERGIO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. Nuestro Capitán, amigo y estandarte. Son Inolvidables tu valor, personalidad, carácter y humor, gracias por tanto, eternamente nuestro Capitán. Tus amigos de la Camada 86 del Santiago Lawn Tennis Club. Ruegan por tu descanso en paz.

GARCÍA, SERGIO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. Tus amigos de la 82 del Santiago Lawn Tennis Club participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA, SERGIO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. Te vamos a extrañar amigo querido. Juan Manuel Agüero, Solana Montes de Oca y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su descanso en paz.

GARCÍA, SERGIO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. Acompaño con mucho dolor a la familia. José Atias. Ruega por su descanso en paz.

GARCÍA, SERGIO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. Lena, Gino, Payú, Riky y Fabri Cianferoni participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia en este difícil momento.

HERRERA, RICARDO FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/19|. La comunidad educativa del Colegio Santiago del Estero English High School, participa el fallecimiento del hermano de la docente Viviana Herrera Gonzales. Ruegan oraciones en su memoria.

MAUD, ELÍAS ING. (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/19|. Dr. Enrique Maud, con su madre Sra. Magdalena Beatriz Olmos de Maud y sus hijos Silvina, Gastón, Abi y Gaspar participan con profundo dolor tan lamentable pérdida rogando por el eterno descanso de tan bella y querida persona y profesional.

MAUD, ELÍAS Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/19|. La familia Cerro: María Elida, Francisco Eduardo, Fernando, Germán David, María Alejandra y Mariana y sus respectivas familias acompañan a sus familiares en su dolorosa pérdida y elevan oraciones en su memoria.

ORELLANA, RUTH CORA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. María Ramendo y Ricardo Ramendo y flia participan con pesar su fallecimiento y ruegan en su memoria por su eterno descanso.

VILLAVICENCIO, WALTER DAVID (q.e.p.d) Falleció el 4/11/19|. Su hermano David Antonio Villavicencio, su hna. política Mirta Noemí Silva, sus sobrinos Rafael David, Paola Mariela, Martín Villavicencio y sus respectivas flias., nietos Agustin, Santiago y Axel participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLAVICENCIO, WALTER DAVID (q.e.p.d) Falleció el 4/11/19|. Su hermana Elena, sus sobrinos Eli y José participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CAPRIS, OSCAR FRANCISCO FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/19|. Su hermana Mariana Andrea Capris, sus tías madres Elida Azucena y Mirta Ofelia Díaz Lami y su tío Emilio F. Díaz y flia invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica con motivo de cumplirse 9 días de su partida la Casa del Señor

GÓMEZ, ANA MERCEDES (Gringa) (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/18|. A un año de su fallecimiento, sus hermanos, sobrinos, sobrinos nietos invitan a la misa hoy en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús (Bº Güemes) a las 20,30 hs. Ruegan una oración en su querida memoria.

HERRERA, CARLOS LEÓN (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. "Ya está ante ti Señor Jesús, concédele la paz eterna". Sus hermanos Gladys y Rafael, sus sobrinos: Cony y flia., Alfredo y flia., Rubén y flia., Ariel y flia., Julio y flia., Darío y flia., Cecilia y Sabina invitan a la misa a oficiarse en Catedral Basílica hoy a las 20:30 al cumplirse el segundo mes de su fallecimiento. Ruegan oraciones por él.

MORALES, EDUARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. "Vivirás eternamente en nuestros corazones". Con motivo de cumplirse cinco meses de su fallecimiento, su familia invita a la misa a realizarse hoy en la parroquia San José del Bº Belgrano a las 20 hs. Rogamos una oración en su querida memoria.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ÁLVAREZ DE MOCAGATTA, VALLE DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. Su esposo René Mocagatta, sus hijos Horacio, Dante, Tunín, Analía y Gloria, lamentan profundamente su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

ÁLVAREZ DE MOCAGATTA, VALLE DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. En el eterno descanso de nuestra abuela Valle del Carmen, elevan oraciones. Sus nietos y bisnietos: Camila, Yamila, Antho, Abel, Vanesa, Hugo, Mauro, Lautaro, Mica, Nehemias y Gael.

ÁLVAREZ DE MOCAGATTA, VALLE DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. Gerardo Álvarez y flia, acompañan con dolor el fallecimiento de su hermana Valle. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ÁLVAREZ DE MOCAGATTA, VALLE DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. Participan con profundo dolor la partida de Valle, sus yernos y nueras: Bety, Sandra, Tita, Negui, Carlos Neirot, Carlos Navarro. Elevan oraciones en su memoria..

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

LOTO, RAÚL RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/18|. Su hija Julia, su hijo politico Gaby, sus nietos Karen y Santiago, su bisnieta Emili, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la iglesia Santiago Apóstol al cumplirse un año de su fallecimiento.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ELALL, RAMÓN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/19|. Comisión directiva, socios, empleados del Club Banco Provincia de Sgo. del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de su socio, ruegan oraciones en su memoria.

ELALL, RAMÓN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/19|. Nelle de Elall, sus hijos Graciela, Humberto, Marcela, Mary, sobrinos y sus repectivas familias participan con profundo dolor su partida. Ruegan oraciones en su querida memoria.

HID DE ARACENA, AMALIA AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hermana Julia Hid, su sobrina Mirta Pérez Hid y Luis Lobo, sus sobrinos nietos Romina y Gabriel e hijo Santino, Ailén y Leo y Matías participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

HID DE ARACENA, AMALIA AIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/19|. Amigas y compañeras de la Escuela Normal de Profesores Manuel Belgrano de su prima Perla Hid de Palazzi participan su fallecimiento y la acompañan cariñosamente junto a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. "El jilguero cantor, acalló su voz, abrió sus alas y voló al encuentro con Cristo". Sus hermanos Berta y Franklin, sus sobrinos Claudia Alejandra, Marcela Alejandra, Franklin Alejandro y Gabriel Alejandro Abdala con sus respectivas familias participan con gran pesar su fallecimiento.

LUNA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. Su hermana Elva Beatriz, sus sobrinos ahijados Jaimito y Juanchi participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

LUNA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. Su hermana Ada Ester, sus sobrinos Angelina y Rogelio, Hernán y Gustavo Saavedra, sus sobrinos nietos Nicolás, Ezequiel, Matías, Martín, Lupita y Santino participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio de Loma del Medio (Dpto. Río Hondo).

LUNA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. Su hermano Oscar Orlando, sobrinos Oscar, Walter y Mónica Luna con sus respectivas familias, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

LUNA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. Marta Ester, Abel Eduardo Gómez y flia participan con mucha tristeza la partida al Reino de los cielos de nuestro gran amigo Chicho. Pedimos a nuestro Señor lo cobije en sus brazos y por la resignación de su flia. Se ruega una oración a querida memoria.

RISSO PATRÓN, LUCAS (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/19|. Fue un ejemplo de vida, te vamos a extrañar. Mary, Imelda, Alba Luz, Chiquitín Argañaraz y respectivas familias, participan c/dolor su fallecimiento, elevan oraciones y pronta resignación para toda su familia. El Mojón, Nueva Esperanza.

SALTO, NORMA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. Sus hijos Claudia, Ariel, Carolina; nietos Luisina, Sol, Mauricio, Victoria, Virginia, Lola; hermanos Mary y Daniel y demeás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Esperanza (Clodomira). EMPRESA SANTIAGO.

SALTO, NORMA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. Sus tíos Betty y Pedro Ledesma, sus primos Lucky, y José Ledesma y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Esperanza de Clodomira.

SALTO, NORMA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. "Las palabras son pocas y no pueden explicar lo que el corazón siente ante tan irreparable pérdida". Su tío Mario Salto, sus primas Magdy y Lorena y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SALTO, NORMA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. Su prima hermana Magdy Salto, su esposo Alberto Luna acompañan con mucho cariño a sus hijos y hermanos en este doloroso momento, deseándoles cristiana resignación.

SALTO, NORMA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. El personal directivo, docente administrativo y de maestranza del Centro Experimental N° 8 de Clodomira participan con gran dolor el fallecimiento de la madre de su compañera de tareas Claudia DeBonis y cuñada de su vicedirectora Susana Grimaldi de Salto y que sus restos fueron inhumados ayer en Clodomira.

SALTO, NORMA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. Ing. Miguel Osvaldo Antonio y flia. participa con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, VICENTE FERRES (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/19|. Su esposa Juana Cuellar, sus hijos Vilma, Lidia, Aldo, h. políticos Adrián, Andrea, nietos Franco, Ian, Benjamín, Milagros, Alex, Celeste, Gisela, Nahuel y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Monte Quemado. Dpto. Copo. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ALBARRACÍN, CLAUDIO ESTEBAN (Pamper) (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/18|. Su madre Lillia del Valle Galván, Pelusa Sánchez, sus hermanos y amigos, invitan a la misa a celebrarse hoy a las 20:30hs. en la iglesia Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro. Las Termas.