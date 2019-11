Disertaron sobre espacios saludables en el Poder Judicial

06/11/2019 - 00:10 Santiago

Con la presencia de magistrados y funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público de la Defensa y abogados del foro local, disertó ayer la Dra. Carolina Granja sobre “¿Cómo trabajar en (o con) la Justicia y ser feliz en el intento?”, en el Salón de Usos Múltiples del Poder Judicial.

La letrada cordobesa, especialista en dirección estratégica de recursos humanos, propuso “deconstruir los espacios de trabajo diario y nuestro rol dentro de la Justicia, con las propias fortalezas y debilidades, para poder proyectarnos en los organismos en los que nos toca desempeñar”.

Acentuó que “es un desafío favorecer lugares saludables, compartir con los demás, generar liderazgo y toma de decisiones responsables, para lo cual se deben buscar estrategias con el eje puesto en el otro. Esto mejorará el bienestar personal y los lazos entre compañeros, ya que la mirada estará puesta en el afuera y no en las propias necesidades”.

Sugirió “analizar en primer lugar la función del organismo en el que uno se desempeña y después definir el lugar propio, no solo el formal, identificando quienes somos para recién después acentuar el fin último de cada área”.

En relación con los contenidos presentados, se reflexionó sobre el trabajo colaborativo, las formas de liderazgo, la mirada en el usuario externo y en los estigmas para enfatizar “no solo en la legalidad, sino también en la legitimidad, que es la razón por la cual el usuario viene a resolver sus conflictos a Tribunales”.

Hizo un diagnóstico sobre la realidad actual. La disertante recalcó que la situación judicial no es particular de esta provincia, sino que es la misma en toda Latinoamérica. “Desde la mirada externa, la Justicia tiene la menor imagen positiva del resto de los Poderes del Estado porque no necesita la validación del voto, como el resto”.

En este sentido, comentó que es necesario ejercitar el liderazgo participativo. “El líder debe mirar a su equipo como una estrategia para mejor la gestión, y de este modo abrir un abanico más grande de posibilidades de solución”, y resaltó la importancia de generar espacios como éste para la de reflexión.