Central Córdoba trabajó pensando en Patronato

Central Córdoba recibirá este sábado, desde las 21.10, a Patronato de Paraná, por la duodécima fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. Este encuentro será vital para las aspiraciones del equipo ferroviario de mantener la categoría, ya que enfrentará a un rival directo en esa lucha.

Además, será el último encuentro que afrontará previo a la semifinal de Copa Argentina (el jueves 14 de noviembre, a las 17, ante Lanús, en La Rioja) por lo que lograr un triunfo le permitirá llegar con el ánimo por las nubes para ese histórico compromiso ante el Granate, que puede depositarlo en una final.

El entrenador Gustavo Coleoni aún no dio indicios del equipo que presentará el sábado, lago que comenzará a hacer recién desde mañana, cuando realice la práctica de fútbol formal en el estadio Alfredo Terrera. De todas formas, al no tener lesionados en el plantel, se estima que no variará demasiado del que viene de empatar el lunes pasado ante Vélez.

Un probable equipo podría ser justamente el mismo que enfrentó al Fortín, es decir con: Diego Rodríguez; Ismael Quilez, Oscar Salomón, Matías Nani y Jonathan Bay; Lisandro Alzugaray, Cristian Vega, Marcelo Meli y Facundo Melivilo; Gervasio Núñez y Jonathan Herrera.