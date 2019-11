Tomás Lezana quiere revancha con Los Pumas

08/11/2019 - 01:55 Deportivo

El tercera línea del seleccionado argentino de Los Pumas y de la franquicia de Jaguares, el santiagueño Tomás Lezana, aseguró que se quedará unos días en Santiago disfrutando de sus afectos en vacaciones, porque dentro de poco ya debe arrancar con una dura pretemporada con los seleccionados nacionales.

Sobre su experiencia en el Mundial dijo que fue algo muy lindo. “Fue una experiencia enriquecedora aunque también un poco triste. Es que uno se imagina una cosa y en la práctica te das con otras diferentes a los que vos habías soñado. Nos fue mal al equipo, pero bueno de esas cosas se aprende, de las cosas malas está en uno sacar lo positivo”, consideró.

También Tomás dijo que en lo personal se llevó cosas buenas. “Me hubiese gustado ser titular durante todo el torneo, pero bueno, fue un Mundial y hay que dar todo por el equipo en cada momento y así viví el torneo”, contó.

Además, Lezana habló de que le gustará tener una revancha: “Quiero una revancha. Es por ello que de aquí hasta lo que me quede trataré de dejar todo para poder volver a estar en una lista para el Mundial. Falta mucho y la verdad que cada decisión que uno tome cuenta, así que pensando en eso habrá que hacer bien los deberes. Y con Jaguares tuvimos un gran año así que uno llega con mayor envión para la proxima competencia. El desafío será con la vara más alta. Estoy con ganas de encarar el torneo con Jaguares cuanto antes” dijo.

Sobre la despedida de Juan Leguizamón de Los Pumas dijo que se lo va a extrañar mucho porque es un emblema tanto fuera como dentro de la cancha. “Es un tipo que marcó las bases en los Pumas”, indicó.

Sobre Lawn Tennis consideró que volver a su primer amor en el rugby es algo impagable. “Esto es lo más lindo que hay. Aquí están los amigos. Se disfruta mucho esto”.

Sobre la repentina muerte de Mariano García, Lezana dijo que fue una noticia dura. “Me tocó estar con él como capitán del equipo. Tuvo liderazgo y me guió con los mejores valores y es algo que no me lo voy a olvidar”, finalizó.