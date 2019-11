Joaquín Gómez, el ganador de los $250.000, retiró su premio

11/11/2019 - 21:00 Deportivo

Corrió los 10 kilómetros del Maratón Aniversario de EL LIBERAL por primera vez y además de la alegría por participar de la fiesta, se llevó a casa un premio muy especial. Jorge Joaquín Gómez García, con apenas 15 años, se quedó con el premio final de 250.000 pesos y fue otro de los grandes ganadores de la jornada.

Pasó por EL LIBERAL a retirar su premio junto a su madre, Soledad García, su abuela Beatriz González y sus primos Victoria y Valentín. Joaquín expresó su felicidad y dijo que quiere invertir su premio en su educación.

“Es algo emocionante para mí y para mi familia. Estoy feliz por haber participado por primera vez y por este premio que la verdad, no lo esperaba. Al momento de la premiación, no escuché mi nombre. Escuché la dirección de mi casa y salté de felicidad. Voy a una escuela técnica. Me faltan tres años para terminar y voy a guardar el dinero para poder invertir en mi educación. Voy a una escuela técnica y estoy en la modalidad de economía”, indicó el ganador del sorteo.

“Fue la primera vez que estuve en la prueba. Venía de una lesión en la rótula y no llegué con demasiada preparación. Mi mamá no me dejaba competir por esa cuestión, pero le insistí y le dije que iba a correr hasta donde la rodilla me deje. Y lo pude hacer. La lesión vino por mi genética, ya que practico natación, que es el único deporte que hago”, confesó.

Luego, Joaquín contó el pedido que le hizo a su mamá y que terminó siendo determinante para poder ganar el premio. “La carrera ya había terminado y mi mamá me decía que nos vayamos. Le dije que nos quedemos un rato a ver qué pasaba con el sorteo. Y se nos dio. Fue increíble”.

Luego, su abuela Beatríz, contó: “Es una satisfacción que se le haya dado este premio a mi nieto. Es el un chico muy aplicado, una persona muy especial. Es muy aplicado y me pone feliz por esta alegría que se le dio”.

A su vez, su mama Soledad dijo: “La verdad no esperábamos algo así. El premio es todo de él. Se anotó, corrió los 10 kilómetros y se llevó este premio. Yo lo acompaño como siempre, en todas sus locuras y fui a la prueba a eso. A estar con él. Estamos muy felices. Fue un gran evento y lo disfrutamos mucho. Es muy satisfactorio para toda la provincia que tengamos un evento como este. Fue la primera vez que participamos y nos fuimos felices por todo”.