La 3ª fecha de la Copa de Oro se abre en Atamisqui BBC

12/11/2019 - 22:19 Semillero

Con el partido entre Atamisqui BBC e Independiente BBC se pondrá en marcha hoy la tercera fecha de la Copa de Oro del Torneo 30 Años de Quimsa, reservado para las divisiones formativas.

La jornada arrancará a las 20, con el partido de Mini, mientras que a las 21 jugarán en la categoría U13.

Y por la Copa de Plata, jugarán Contadores BBC y Olímpico, en Mini y U13, desde las 19.30 y 20.30, respectivamente.

La tercera fecha de la Copa de Oro continuará el sábado con la siguiente programación: desde las 9.45, Atamisqui BBC vs. Red Star; 14, Quimsa Rojo vs. Independiente BBC; 15, Belgrano vs. Normal Banda.

Por su parte, el domingo 18 jugarán Normal Banda y Quimsa, en las tres categorías, desde las 15.

Resultados

El sábado pasado se registraron estos resultados: Red Star 59, Belgrano 81 (Copa de Oro); Sportivo Colón 35, Nicolás Avellaneda 30 y Jorge Newbery 50, Águilas de Pozo Hondo 26 (Copa de Plata); Almirante Brown 44, Huracán 38 (Copa de Bronce).

Los restantes partidos no se disputaron debido al mal tiempo.