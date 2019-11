Silvio Romero habló sobre la salida del DT

14/11/2019 - 02:33 Deportivo

El delantero Silvio Romero, de gran momento goleador en Independiente, consideró ayer que la salida del director técnico Sebastián Beccacece “descomprimió el clima” en el “Rojo”, aunque aclaró que “la culpa fue de todos”.

“Se descomprimió el clima con su salida. Cuando llegó apuntábamos a estar mucho mejor, pero quedar afuera de la Sudamericana fue un golpe duro que nos jugó en contra. Después vino la eliminación de Copa Argentina y, si bien no queríamos su salida, se llegó a un punto final y arrancamos otra etapa con la gente del club”, indicó el delantero en una entrevista con TyC Sports.

Eso sí, invitó a “hacer una autocrítica general” porque cree que la responsabilidad por no haber cumplido “los objetivos” fue “compartida”.

“La culpa fue de todos. Algunos somos más responsables que otros, pero es compartida. Todos tenemos parte de culpa por el presente de Independiente. No cumplimos los objetivos en este semestre y hay que hacer una autocrítica general. Tenemos muy buenos jugadores. Veíamos que teníamos ese potencial, pero algo nos faltaba, porque no lográbamos jugar como entrenábamos y deseábamos”, lamentó.

Romero siente que está “pasando un buen momento” “en cuanto a números, goles y rendimientos”, y además manifestó su deseo de quedarse en Independiente.

“Me siento cómodo y estoy muy bien. Cuando uno se siente a gusto y trabaja bien, quiere quedarse. No quiero que mi paso sea intrascendente en un club tan grande”, confió.

También se refirió a las críticas que recibió durante mucho tiempo por parte de los simpatizantes y algunos periodistas, quienes solían referirse a su estado físico.

“Trataba de obviar esa crítica, que entendía que no era futbolística. Por ahí la gente no sabe y consume lo que se le vende. Molesta, pero todo se simplifica cuando uno entra a la cancha y le va bien. Esto tienen los clubes grandes, se habla de muchas cosas y hay que vivir con eso. La gente a partir de este semestre me empezó a reconocer más, eso a uno lo gratifica, porque quiere el reconocimiento de la gente que lo va a alentar”, infló el pecho el goleador.

Por otra parte se confirmó que el ex futbolista Diego Forlan rechazó la oferta que le realizó Independiente. El ex delantero “agradeció la propuesta”, aunque desistió de aceptarla porque “se quiere lanzar a la dirección técnica”, según reveló el vocero consultado.

“(Diego) Forlán se ofreció a colaborar con la entidad, pero no tiene aspiraciones de ser la cabeza o asumir como un gerente deportivo”, resaltó la fuente.