Romina, la atleta que se entrena hace un año y el domingo fue la mejor santiagueña

Su vida siempre estuvo marcada por el sacrificio. El domingo vivió una jornada que nunca olvidará. Romina Carrillo comenzó a entrenarse hace poco más de un año y en el Maratón Aniversario de EL LIBERAL, fue la primera atleta santiagueña en cruzar la meta. Se clasificó segunda en la general de los 10 kilómetros, algo que soñó y que pudo hacer realidad.

Romina perdió a su mamá cuando era muy chica. Su papá, cuidó de ella y de sus otros cinco hermanos. Hace un par de años, la vida los golpeó cuando su papá sufrió un ACV, enfermedad con la que sigue batallando día a día. Ayer, la atleta visitó la redacción de EL LIBERAL y contó emocionada cómo vive este momento.

“Uno cuando tiene un sueño o una meta, lo que debe hacer es sacrificarse e intentar llegar a ella. En mi caso, no hay otro secreto que entrenar al máximo y darlo todo. Es mi clave.

Nosotros somos seis hermanos. Perdimos a nuestra mamá cuando éramos muy chicos. Fuimos criados por mi papá. Hoy él tiene 84 años y hace un par de años sufrió un ACV y la sigue peleando. Entre todos, lo cuidamos. Es duro haber crecido sin tu mamá y hoy tener a nuestro padre enfermo, pero entre todos lo llevamos adelante. Le mostré a mi papá el diario y le conté que fui la mejor santiagueña en los 10k, pero no lo llega a entender. Dentro de lo que él puede, se alegró”, confesó la joven que vive en Santiago, pero que es del interior, más precisamente de la localidad de Nueva Líbano.

Romina y un trofeo que guardará por siempre.

“Recién ahora estoy cayendo de lo que logré el domingo. Con el paso de los días, como que te vas dando cuenta de la importancia que tuvo. Entrenamos todo el año a conciencia y muy duro para poder tener estos resultados. En cada entrenamiento dejé todo. El domingo, con toda la alegría del momento, no terminé de caer. Ahora en estos días sí puedo darme cuenta de lo que significó”, contó.

A su vez, Romina Carrillo dijo: “Hace un poco más de un año que me metí de lleno en el atletismo. Un amigo me invitó a la agrupación de Gustavo Reimundi y desde el día 1 se me puso en la cabeza dejar todo en cada entrenamiento. Siempre participaba en los maratones, pero de manera muy amateur. Este fue el primer año en el que se puede decir que competí bien preparada”.

“Trabajo en horario comercial y por ese lado se complica un poco el tema del entrenamiento. Por eso este logro tiene un poco más de mérito. Por ahí no siempre se le dedica el tiempo que el atletismo requiere, con respecto a los tiempos de descanso y demás cuestiones, pero traté siempre de dar lo mejor. Cuando salgo de mi trabajo, me voy al parque a entrenar, que es el lugar donde nos juntamos”, señaló la atleta.

Su entrenador

Gustavo Reimundi, su entrenador, destacó: “Nunca me sorprendió todo lo que creció. Uno cuando comienza a entrenar atletas, pone el ojo en determinadas personas en las que ve condiciones. Sabía todo lo que ella podía dar. Uno siempre busca incentivar todo lo que pueda al atleta, pero de la otra parte tiene que venir el ok. Y ella tuvo responsabilidad, se puso las pilas y eso fue suficiente para que todo comience a surgir de manera natural”.