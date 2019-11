Incalificable sujeto tras las rejas por abusar de su hijastra

15/11/2019 - 01:42 Policiales

AÑATUYA Taboada (C) La Justicia trabaja contrarreloj para obtener todos los datos precisos que puedan mantener tras las rejas a un sujeto acusado de haber abusado sexualmente de una niña de 7 años, hija de su actual pareja, quien ahora se encuentra bajo el cuidado de organismos de protección a la niñez.

El caso es manejado bajo un fuerte hermetismo por la fiscalía de Añatuya, que receptó la denuncia proveniente de un paraje rural de este departamento, y de allí en más se montó un rápido operativo para rescatar a la víctima.

De dicho operativo participaron además algunos organismos encargados de velar por los derechos humanos, de la ciudad de Los Juríes, así como también Dinaf y Subnaf.

Por estos días se concretarán las pericias correspondientes que incluyen Cámara Gesell a la pequeña, que habría padecido las bajezas del incalificable individuo.

En la investigación hay muchos grises, lo concreto es que la fiscal Alejandra Sobrero dispuso la aprehensión del individuo, en tanto dure la investigación.

Un relevamiento socioambiental habría determinado que además de la niña, otros tres hermanitos estarían en una situación vulnerable, por lo que también fueron rescatados y puesto al cuidado de profesionales en un hogar de esta ciudad.

El futuro para el acusado asoma oscuro; antecedentes delictivos del mismo tenor lo tendrían en jaque. Trascendió que ya estuvo imputado y detenido por abuso sexual a una menor y también a una mujer mayor de edad.

Este medio pudo saber que el hombre acostumbraba a vivir en zona rural, armaba chozas o carpas, y allí llevaba al grupo familiar.

“Era muy difícil conseguir datos respecto de su comportamiento, porque elegía lugares muy aislados para vivir. Armaba carpas y se alejaba de toda relación con el vecindario” dejó trascender un investigador del caso.

Pero nunca falta un buen samaritano, que enterado de las penurias de la pequeña dio inmediato aviso a las autoridades competentes, quienes pusieron en marcha el andamiaje investigativo para poder determinar fehacientemente la acusación.

“Se sabe que también otras mujeres, familiares del sujeto, lo acusan, pero que nunca se animaron a realizar denuncia”, amplió una fuente consultada.

La Justicia decidió rescatar a todos los menores que vivían en el seno familiar, cuando se supo que la madre de la víctima se había presentado con un abogado y con el propio sujeto exigiendo ver a los niños, cuando ya estaban bajo protección judicial.

Allí fue cuando también se detuvo al acusado, ya que pesaba orden de aprehensión.

La fiscalía no quiere dejar cabos sueltos, y también evalúa el comportamiento de la madre en no haber denunciado los supuestos casos de abuso, y menos quiere que tome contacto con la niña para no influenciar en las pericias que aún restan completar por estos días.l