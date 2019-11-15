CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de noviembre de 2019

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CANAL 7
10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS (CONTINÚA)
12.15 CINE: EL VIAJE FANTÁSTICO DE ROBBY Y TOBY
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 PORTAL UNSE
15.00 FINDE EN NICK
18.15 CLUB 57
19.00 CASADOS CON HIJOS
20.00 CINE: EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA: CONTRAATAQUE
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.15 PH PODEMOS HABLAR
00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
22.30 MODO FOODIE
TV PÚBLICA
10.00 EJÉRCITO ARGENTINO
10.30 BUENAS NOTICIAS
11.30 DESDE LA VIDA
12.30 CORAZÓN VALIENTE, EL PODER DE LOS VALORES
13.00 MIRADAS NUESTRAS
14.00 JUVENTUD ACUMULADA
15.00 HISTORIA MUNDIALES
16.00 ABIERTO AL PÚBLICO
17.00 LOS 7 LOCOS
18.00 AMBIENTE Y MEDIO
19.00 LA LIGA DE LA CIENCIA
CANAL 9
10.00 CHESPIRITO
11.00 EL CHAPULÍN COLORADO
11.30 SHOW SOBRE RUEDAS
11.45 VEER
12.00 CLAVE ARGENTINA
13.00 JINETEANDO
14.00 DALE LIKE!
14.30 EL CHAVO
17.00 TU FABULOSO FINDE
20.00 IMPLACABLES
22.00 INSTANTES DE VIDA
EL TRECE
09.45 PIÑÓN EN FAMILIA
10.30 PLAN TV
11.30 CINE TRECE
20.30 LA NOCHE DE MIRTHA
22.30 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO
00.00 RESTO DEL MUNDO
CANAL 14
12.00 FANÁTICAS
13.00 RECORDANDO
14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA
14.30 SÁBADO SAGRADO
15.30 CULTURAR TV
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 FOREVER HITS
23.30 RECORDANDO
21.30 RODANDO FOODTRUCKS
22.00 PARA TODA MUJER
23.00 PLANETA OCÉANO
CANAL 4
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIA
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR, CONDUCIDO POR ELISA RAMOS
PELÍCULAS
CINEMAX
05.45 UNA PRINCESA PARA NAVIDAD
07.33 LA HUÉSPED
09.57 DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS
11.51 RÁPIDO Y FURIOSO, AÚN MÁS RÁPIDO
13.52 PADDINGTON
15.40 THE DUFF
17.35 LA HUÉSPED
19.59 RÁPIDO Y FURIOSO, AÚN MÁS RÁPIDO
22.00 PERSECUCIÓN AL LÍMITE
23.51 EL DESTINO FINAL
TNT
06.00 LA FAMILIA DEL FUTURO
07.19 LILO Y STITCH
08.51 TOY STORY 2
10.36 PIRATAS DEL CARIBE: EL COFRE DE LA MUERTE
13.25 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE
13.55 LO MEJOR DE LATIN GRAMMY 2019
13.58 PIRATAS DEL CARIBE: NAVEGANDO AGUAS MISTERIOSAS
16.32 INTENSAMENTE
18.20 LO MEJOR DE LATIN GRAMMY 2019
18.23 BUSCANDO A DORY
20.19 LO MEJOR DE LATIN GRAMMY 2019
20.22 CIGÜEÑAS: LA HISTORIA QUE NO TE CONTARON
22.00 ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO
00.07 LA BATALLA DE RIDDICK
TCM
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.38 LOST. LA X. PART 2
07.22 LOST. WHAT KATE DOES
08.06 LOST. THE SUBSTITUTE
08.51 LOST. LIGHTHOUSE
09.36 LOST. SUNDOWN
10.21 MAD ABOUT YOU. LOS FONDOS
10.47 MAD ABOUT YOU. TERAPIA
11.12 MAD ABOUT YOU. PROGRAMA DE VIDEOS
11.37 MAD ABOUT YOU. EL EDIFICIO DE BURT
12.03 MAD ABOUT YOU. LOS PADRES DE JAMIE
12.29 MAD ABOUT YOU. EPIDEMIA
12.55 MAD ABOUT YOU
13.21 MAD ABOUT YOU. EL GIMNASIO
13.47 MAD ABOUT YOU. HOMBRE POLLO
14.12 MAD ABOUT YOU. EL RECITAL
14.37 MAD ABOUT YOU. EL HOMBRE DE MANTENIMIENTO
15.03 MAD ABOUT YOU. ASTROLOGÍA
15.29 KARATE KID 4
17.22 MUJERCITAS
19.36 EL CHACAL
22.00 EL FUGITIVO
00.32 LA ASESINA
SPACE
10.26 HALCONES DE LA NOCHE
12.08 CONDENA BRUTAL
14.14 TRON: EL LEGADO
16.32 HOMBRES DE NEGRO
18.25 HOMBRES DE NEGRO II
20.02 HOMBRES DE NEGRO 3
22.00 NO RESPIRES
23.39 EL CONJURO 2
02.12 ATRAPEN AL GRINGO
03.45 TAKE POINT
05.58 HOLLYWOOD ONE ON ONE
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(LA BANDA)
*DR. SUEÑO, 00.15
*EL REY LEÓN, 19.00 ($80)
*TOY STORY 4, 14.30 Y 17.20 ($80)
*PROYECTO GÉMINIS, 22.30
*FONDO, 16.00 (ESPACIO INCAA $50)
*TAXI A GIBRALTAR, 21.00 (ESPACIO INCAA $50)
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
*JUEVES 21, LLEGA “LA JAULA DE LAS LOCAS” CON RAÚL LAVIÉ Y NITO ARTAZA.
* EL 1º DE DICIEMBRE, A LAS 20.30, SOLEDAD PASTORUTTI PRESENTARÁ SU DISCO “LA GRINGA”.
EXPLANADA DE LA MUNICIPALIDAD
* HOY A LAS 21, EN LOS CICLOS DE LA EXPLANADA SE PRESENTARÁ “SANDRO DE AMÉRICA”.
ADATISE
(LIBERTAD 175)
*VIERNES 22, A LAS 22, CIRU GIORGI PRESENTA “DE, POR Y PARA LA MÚSICA”, UN ESPECTÁCULO UNIPERSONAL DE MÚSICA Y TEATRO PERFORMÁTICO,
CON HUMOR.
CINES
SUNSTAR
MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (3D)
14.30 (Cast), 17 (Cast)
ZOMBIELAND 2 : TIRO DE GRACIA (2D)
22.20 (subt), 00:30 (subt)
LOS LOCOS ADAMS (3D)
14.20 (Cast), 16:30 (Cast)
LOS LOCOS ADAMS
(2D)
15:00 (Cast), 17:30 (Cast)
GUASÓN (2D)
19.30, (Cast), 22:10 (subt), 00.35 (subt)
DOCTOR SUEÑO (2D)
15.00 (Cast), 19,00 (subt)
TERMINATOR: DESTINO OCULTO (2D)
22.00 (subt), 00.35 (subt)
PROYECTO GEMINIS (2D)
14.20 (Cast), 16.45 (Cast), 19:00 (Cast), 19:30 (Cast), 22:00 (subt), 22:15 (subt), 00:25, (subt), 00:40 (subt)
HIPER LIBERTAD
PROYECTO GÉMINIS HFR* APTA 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 3D 15:00 (solo Sábado domingo y Lunes)
CASTELLANO 3D 17:30 - 20:00
CASTELLANO 2D 22:30
GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI)
CASTELLANO 2D 20:10 - 22:40
SUBTITULADO 2D 22:40 JUEVES Y VIERNES
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)
CASTELLANO 2D 15:30 (solo Sábado domingo y Lunes)
CASTELLANO 2D 17:00 - 19:30
LOS LOCOS ADAMS ATP CON LEYENDA
CASTELLANO 2D 15:10 (solo Sábado domingo y Lunes)
CASTELLANO 2D 18:00
TERMINATOR: DESTINO OCULTO APTA 13 AÑOS CON RESERVA
CASTELLANO 2D 22:10
SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO FUNCIÓN 15/11
SUBTITULADA 2D 19:10
*HFR (High Frame Rate) técnica de proyección cinematográfica alternativa a los tradicionales 24 o 25 Fotogramas Por Segundo. Se proyecta un films a 48fps o superior.