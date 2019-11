CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de noviembre de 2019

15/11/2019 - 22:01 Cartelera

CANAL 7

10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINÚA)

12.15 CINE: EL VIAJE FANTÁSTICO DE ROBBY Y TOBY

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 PORTAL UNSE

15.00 FINDE EN NICK

18.15 CLUB 57

19.00 CASADOS CON HIJOS

20.00 CINE: EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA: CONTRAATAQUE

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.30 MODO FOODIE

TV PÚBLICA

10.00 EJÉRCITO ARGENTINO

10.30 BUENAS NOTICIAS

11.30 DESDE LA VIDA

12.30 CORAZÓN VALIENTE, EL PODER DE LOS VALORES

13.00 MIRADAS NUESTRAS

14.00 JUVENTUD ACUMULADA

15.00 HISTORIA MUNDIALES

16.00 ABIERTO AL PÚBLICO

17.00 LOS 7 LOCOS

18.00 AMBIENTE Y MEDIO

19.00 LA LIGA DE LA CIENCIA

CANAL 9

10.00 CHESPIRITO

11.00 EL CHAPULÍN COLORADO

11.30 SHOW SOBRE RUEDAS

11.45 VEER

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 JINETEANDO

14.00 DALE LIKE!

14.30 EL CHAVO

17.00 TU FABULOSO FINDE

20.00 IMPLACABLES

22.00 INSTANTES DE VIDA

EL TRECE

09.45 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE TRECE

20.30 LA NOCHE DE MIRTHA

22.30 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO

00.00 RESTO DEL MUNDO





CANAL 14

12.00 FANÁTICAS

13.00 RECORDANDO

14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA

14.30 SÁBADO SAGRADO

15.30 CULTURAR TV

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 FOREVER HITS

23.30 RECORDANDO

21.30 RODANDO FOODTRUCKS

22.00 PARA TODA MUJER

23.00 PLANETA OCÉANO

CANAL 4

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR, CONDUCIDO POR ELISA RAMOS





PELÍCULAS

CINEMAX

05.45 UNA PRINCESA PARA NAVIDAD

07.33 LA HUÉSPED

09.57 DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS

11.51 RÁPIDO Y FURIOSO, AÚN MÁS RÁPIDO

13.52 PADDINGTON

15.40 THE DUFF

17.35 LA HUÉSPED

19.59 RÁPIDO Y FURIOSO, AÚN MÁS RÁPIDO

22.00 PERSECUCIÓN AL LÍMITE

23.51 EL DESTINO FINAL

TNT

06.00 LA FAMILIA DEL FUTURO

07.19 LILO Y STITCH

08.51 TOY STORY 2

10.36 PIRATAS DEL CARIBE: EL COFRE DE LA MUERTE

13.25 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE

13.55 LO MEJOR DE LATIN GRAMMY 2019

13.58 PIRATAS DEL CARIBE: NAVEGANDO AGUAS MISTERIOSAS

16.32 INTENSAMENTE

18.20 LO MEJOR DE LATIN GRAMMY 2019

18.23 BUSCANDO A DORY

20.19 LO MEJOR DE LATIN GRAMMY 2019

20.22 CIGÜEÑAS: LA HISTORIA QUE NO TE CONTARON

22.00 ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO

00.07 LA BATALLA DE RIDDICK

TCM

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.38 LOST. LA X. PART 2

07.22 LOST. WHAT KATE DOES

08.06 LOST. THE SUBSTITUTE

08.51 LOST. LIGHTHOUSE

09.36 LOST. SUNDOWN

10.21 MAD ABOUT YOU. LOS FONDOS

10.47 MAD ABOUT YOU. TERAPIA

11.12 MAD ABOUT YOU. PROGRAMA DE VIDEOS

11.37 MAD ABOUT YOU. EL EDIFICIO DE BURT

12.03 MAD ABOUT YOU. LOS PADRES DE JAMIE

12.29 MAD ABOUT YOU. EPIDEMIA

12.55 MAD ABOUT YOU

13.21 MAD ABOUT YOU. EL GIMNASIO

13.47 MAD ABOUT YOU. HOMBRE POLLO

14.12 MAD ABOUT YOU. EL RECITAL

14.37 MAD ABOUT YOU. EL HOMBRE DE MANTENIMIENTO

15.03 MAD ABOUT YOU. ASTROLOGÍA

15.29 KARATE KID 4

17.22 MUJERCITAS

19.36 EL CHACAL

22.00 EL FUGITIVO

00.32 LA ASESINA

SPACE

10.26 HALCONES DE LA NOCHE

12.08 CONDENA BRUTAL

14.14 TRON: EL LEGADO

16.32 HOMBRES DE NEGRO

18.25 HOMBRES DE NEGRO II

20.02 HOMBRES DE NEGRO 3

22.00 NO RESPIRES

23.39 EL CONJURO 2

02.12 ATRAPEN AL GRINGO

03.45 TAKE POINT

05.58 HOLLYWOOD ONE ON ONE

A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*DR. SUEÑO, 00.15

*EL REY LEÓN, 19.00 ($80)

*TOY STORY 4, 14.30 Y 17.20 ($80)

*PROYECTO GÉMINIS, 22.30

*FONDO, 16.00 (ESPACIO INCAA $50)

*TAXI A GIBRALTAR, 21.00 (ESPACIO INCAA $50)

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

*JUEVES 21, LLEGA “LA JAULA DE LAS LOCAS” CON RAÚL LAVIÉ Y NITO ARTAZA.

* EL 1º DE DICIEMBRE, A LAS 20.30, SOLEDAD PASTORUTTI PRESENTARÁ SU DISCO “LA GRINGA”.

EXPLANADA DE LA MUNICIPALIDAD

* HOY A LAS 21, EN LOS CICLOS DE LA EXPLANADA SE PRESENTARÁ “SANDRO DE AMÉRICA”.

ADATISE

(LIBERTAD 175)

*VIERNES 22, A LAS 22, CIRU GIORGI PRESENTA “DE, POR Y PARA LA MÚSICA”, UN ESPECTÁCULO UNIPERSONAL DE MÚSICA Y TEATRO PERFORMÁTICO,

CON HUMOR.

CINES

SUNSTAR

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (3D)

14.30 (Cast), 17 (Cast)

ZOMBIELAND 2 : TIRO DE GRACIA (2D)

22.20 (subt), 00:30 (subt)

LOS LOCOS ADAMS (3D)

14.20 (Cast), 16:30 (Cast)

LOS LOCOS ADAMS

(2D)

15:00 (Cast), 17:30 (Cast)

GUASÓN (2D)

19.30, (Cast), 22:10 (subt), 00.35 (subt)

DOCTOR SUEÑO (2D)

15.00 (Cast), 19,00 (subt)

TERMINATOR: DESTINO OCULTO (2D)

22.00 (subt), 00.35 (subt)

PROYECTO GEMINIS (2D)

14.20 (Cast), 16.45 (Cast), 19:00 (Cast), 19:30 (Cast), 22:00 (subt), 22:15 (subt), 00:25, (subt), 00:40 (subt)

HIPER LIBERTAD

PROYECTO GÉMINIS HFR* APTA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 3D 15:00 (solo Sábado domingo y Lunes)

CASTELLANO 3D 17:30 - 20:00

CASTELLANO 2D 22:30

GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI)

CASTELLANO 2D 20:10 - 22:40

SUBTITULADO 2D 22:40 JUEVES Y VIERNES

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 15:30 (solo Sábado domingo y Lunes)

CASTELLANO 2D 17:00 - 19:30

LOS LOCOS ADAMS ATP CON LEYENDA

CASTELLANO 2D 15:10 (solo Sábado domingo y Lunes)

CASTELLANO 2D 18:00

TERMINATOR: DESTINO OCULTO APTA 13 AÑOS CON RESERVA

CASTELLANO 2D 22:10

SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO FUNCIÓN 15/11

SUBTITULADA 2D 19:10

*HFR (High Frame Rate) técnica de proyección cinematográfica alternativa a los tradicionales 24 o 25 Fotogramas Por Segundo. Se proyecta un films a 48fps o superior.