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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 17 de noviembre de 2019

A LAS 22.15 SUSANA GIMÉNEZ

- 20:52 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 CLUB 57

12.45 LA PEÑA DE MORFI

17.15 CINE 7

18.45 CINE DE LA TARDE

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE DE LA TARDE (CONTINUACIÓN)

21.15 OPINIÓN DEPORTIVA

22.15 SUSANA GIMÉNEZ

00.30 POLO. HERENCIA DE GLORIA

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

12.00 MODO SELFIE

13.00 MODO FOODIE

13.30 LO MEJOR DE S.T.O

14.30 SECRETOS VERDADEROS

16.00 MAURO, LA PURA VERDAD

19.00 INFAMA


TV PÚBLICA

14.30 COCINEROS

16.30 PREPARATORIO PARA EL PREOLÍMPICO SUB 23 DE COLOMBIA 2020

19.00 PADRES E HIJOS

20.00 CADA NOCHE MÚSICA

21.00 CONCIERTO EXTREMO


CANAL 9

12.00 FIESTAS ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 EL CHAVO DEL 8

17.00 TU FABULOSO FINDE

20.00 IMPLACABLES

22.00 AQUÍ ESTÁ EL FÚTBOL


EL TRECE

10.00 AUTOMOVILISMO - TC 2000

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

22.00 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO

23.30 PASIÓN POR EL FÚTBOL


CANAL 14

12.00 PLANETA OCÉANO

12.30 SANTIAGO TEATRAL

13.00 PEDALIER

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 LA PEÑA DEL PELADO- ESTRENO

14.30 RECORDANDO

15.30 DE A DOS

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 VA DE NUEVO

18.30 TICKET AL SHOW

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET POR EL 14: FEMENINO: REGATAS vs. ALTE. BROWN

22.30 SANTIAGO ES PUEBLO QUE BAILA

23.00 VIVIR SANTIAGO


CANAL 4

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO, BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES


PELÍCULAS

CINEMAX

06.36 NO ME OLVIDES

08.48 SUPERAGENTE 86

10.53 UNA FAMILIA NUMEROSA

12.54 VOLVER AL FUTURO III

15.07 NO ME OLVIDES

17.19 ¿OTRA VEZ TÚ?

19.17 THE AVENGERS. LOS VENGADORES DE MARVEL

22.00 SUPERAGENTE 86

TCM

06.40 LOST - T. 6 - EP. 5 - LIGHTHOUSE

08.55 LOST - T. 6 - EP. 8 - RECON

10.30 MAD ABOUT YOU - T. 5 - EP. 8 - TODO NIÑO BUENO MERECE CHOCOLATE

12.12 MAD ABOUT YOU - T. 5 - EP. 12 - EL HOMBRE DE MANTENIMIENTO

14.22 MAD ABOUT YOU - T. 5 - EP. 17 - EN EL CAMINO

15.13 MAD ABOUT YOU - T. 5 - EP. 19 - EL JUEGO DEL TACTO

15.38 MUJERCITAS

17.42 MI PRIMER BESO

19.39 LOS SUPLENTES

22.00 SIETE AÑOS EN EL TÍBET

TNT

07.07 LOS MUPPETS

08.59 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO AGUAS MISTERIOSAS

11.31 CIGÜEÑAS. LA HISTORIA QUE NO TE CONTARON

13.08 BUSCANDO A DORY

15.07 ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO

17.19 PLUS ONE

19.12 BATMAN VS. SUPERMAN. EL AMANECER DE LA JUSTICIA

22.00 CUANDO LAS LUCES SE APAGAN

23.34 JOHN WICK

SPACE

06.59 LA MALDICIÓN DE LAS SERPIENTES

08.29 TRON. EL LEGADO

10.42 HOMBRES DE NEGRO

12.29 HOMBRES DE NEGRO II

14.04 HOMBRES DE NEGRO 3

16.00 ZONA DE IMPACTO

17.56 EL PROTEGIDO

19.59 EL ÚLTIMO BOY SCOUT

22.00 EL CONJURO 2

CINECANAL

11.25 DRAGON BALL Z. LA RESURRECCIÓN DE FREEZER

13.45 SHREK 2

15.40 SHREK TERCERO

17.35 SHREK PARA SIEMPRE

19.10 TRANSFORMERS. EL LADO OSCURO DE LA LUNA

22.00 X-MEN. DÍAS DEL FUTURO PASADO

VOLVER

06.00 ASÍ ES LA VIDA

08.00 EL DIABLO METIÓ LA PATA

09.30 LA VALIJA

11.00 EL GRAN ÁLBUM DE LA TELE

11.30 MINGO Y ANÍBAL, DOS PELOTAZOS EN CONTRA

13.00 LOS DÍAS DE JUNIO

14.40 PAPÁ CORAZÓN SE QUIERE CASAR

16.05 AMOR SE DICE CANTANDO

17.30 AMOR LIBRE

19.00 ALEJANDRA, MON AMOUR

20.00 EL CLUB DE LA COMEDIA


A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*DR. SUEÑO, 00.15

*EL REY LEÓN, 19.00 ($80)

*TOY STORY 4, 14.30 Y 17.20 ($80)

*PROYECTO GÉMINIS, 22.30

*FONDO, 16.00 (ESPACIO INCAA $50)

*TAXI A GIBRALTAR, 21.00 (ESPACIO INCAA $50)

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

*JUEVES 21, LLEGA “LA JAULA DE LAS LOCAS” CON RAÚL LAVIÉ Y NITO ARTAZA.

* EL 1º DE DICIEMBRE, A LAS 20.30, SOLEDAD PASTORUTTI PRESENTARÁ SU DISCO “LA GRINGA”.

ADATISE

(LIBERTAD 175)

*VIERNES 22, A LAS 22, CIRU GIORGI PRESENTA “DE, POR Y PARA LA MÚSICA”, UN ESPECTÁCULO UNIPERSONAL DE MÚSICA Y TEATRO PERFORMÁTICO, CON HUMOR.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

*VIERNES 6 DE DICIEMBRE, A LAS 22, MATER STROKE PRESENTARÁ UN TRIBUTO A QUEEN.


CINES

SUNSTAR

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (3D)

AVENTURA ( +13 )

17,18/11 - 14:30 hs (Cast) 17:00 hs (Cast)

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (2D)

AVENTURA ( + 13)

HOY AL 20/11 - 19:30 hs (Cast)

ZOMBIELAND 2 : TIRO DE GRACIA (2D)

COMEDIA (+13 AÑOS )

17/10 - 22:20 hs (subt) 00:30 hs (subt)

18 AL 20/11 - 22:30 hs (subt)

LOS LOCOS ADAMS (3D)

ANIMADA (ATP)

17,18/11 - 14:20 hs (Cast) 16:30 hs (Cast)

19 AL 20/11 - 16:30 hs (Cast)

LOS LOCOS ADAMS (2D)

ANIMADA (ATP)

17,18/11 - 15:00 hs (Cast) 17:30 hs (Cast)

GUASÓN (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

17/11 -19:30 hs (Cast) 22:10 hs (subt) 00:35hs(subt)

DOCTOR SUEÑO (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

17,18/11 -15:00 hs (Cast) 19:00 hs (subt)

TERMINATOR: DESTINO OCULTO (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

17/11 - 22:00 hs (subt) 00:35 hs (subt)

PROYECTO GÉMINIS (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

17/11 -14:20 hs (Cast) 16:45 hs (Cast) 19:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 22:00 hs (Cast) 22:15 hs (subt) 00:25 hs (Cast) 00:40hs(subt)


HIPER LIBERTAD

PROYECTO GÉMINIS HFR APTA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 3D 15:00 (solo Sábado domingo y Lunes)

CASTELLANO 3D 17:30 - 20:00

CASTELLANO 2D 22:30

GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI)

CASTELLANO 2D 20:10 - 22:40

SUBTITULADO 2D 22:40 JUEVES Y VIERNES

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 15:30 (solo Sábado domingo y Lunes)

CASTELLANO 2D 17:00 - 19:30

LOS LOCOS ADAMS ATP CON LEYENDA. CASTELLANO 2D 15:10 (solo Sábado domingo y Lunes)

CASTELLANO 2D 18:00

TERMINATOR: DESTINO OCULTO APTA 13 AÑOS CON RESERVA

CASTELLANO 2D 22:10

*HFR (High Frame Rate) técnica de proyección cinematográfica alternativa a los tradicionales 24 o 25 fotogramas por segundo. Se proyecta un films a 48fps o superior.

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