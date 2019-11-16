CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 17 de noviembre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 CLUB 57
12.45 LA PEÑA DE MORFI
17.15 CINE 7
18.45 CINE DE LA TARDE
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 CINE DE LA TARDE (CONTINUACIÓN)
21.15 OPINIÓN DEPORTIVA
22.15 SUSANA GIMÉNEZ
00.30 POLO. HERENCIA DE GLORIA
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
12.00 MODO SELFIE
13.00 MODO FOODIE
13.30 LO MEJOR DE S.T.O
14.30 SECRETOS VERDADEROS
16.00 MAURO, LA PURA VERDAD
19.00 INFAMA
TV PÚBLICA
14.30 COCINEROS
16.30 PREPARATORIO PARA EL PREOLÍMPICO SUB 23 DE COLOMBIA 2020
19.00 PADRES E HIJOS
20.00 CADA NOCHE MÚSICA
21.00 CONCIERTO EXTREMO
CANAL 9
12.00 FIESTAS ARGENTINAS
13.00 CARNA A LA PARRILLA
14.00 EL CHAVO DEL 8
17.00 TU FABULOSO FINDE
20.00 IMPLACABLES
22.00 AQUÍ ESTÁ EL FÚTBOL
EL TRECE
10.00 AUTOMOVILISMO - TC 2000
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
22.00 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO
23.30 PASIÓN POR EL FÚTBOL
CANAL 14
12.00 PLANETA OCÉANO
12.30 SANTIAGO TEATRAL
13.00 PEDALIER
13.30 RUIDO DE MOTORES
14.00 LA PEÑA DEL PELADO- ESTRENO
14.30 RECORDANDO
15.30 DE A DOS
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 PARA TODA MUJER
18.00 VA DE NUEVO
18.30 TICKET AL SHOW
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 BÁSQUET POR EL 14: FEMENINO: REGATAS vs. ALTE. BROWN
22.30 SANTIAGO ES PUEBLO QUE BAILA
23.00 VIVIR SANTIAGO
CANAL 4
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO, BANDA
19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 EXPRESSIONES
PELÍCULAS
CINEMAX
06.36 NO ME OLVIDES
08.48 SUPERAGENTE 86
10.53 UNA FAMILIA NUMEROSA
12.54 VOLVER AL FUTURO III
15.07 NO ME OLVIDES
17.19 ¿OTRA VEZ TÚ?
19.17 THE AVENGERS. LOS VENGADORES DE MARVEL
22.00 SUPERAGENTE 86
TCM
06.40 LOST - T. 6 - EP. 5 - LIGHTHOUSE
08.55 LOST - T. 6 - EP. 8 - RECON
10.30 MAD ABOUT YOU - T. 5 - EP. 8 - TODO NIÑO BUENO MERECE CHOCOLATE
12.12 MAD ABOUT YOU - T. 5 - EP. 12 - EL HOMBRE DE MANTENIMIENTO
14.22 MAD ABOUT YOU - T. 5 - EP. 17 - EN EL CAMINO
15.13 MAD ABOUT YOU - T. 5 - EP. 19 - EL JUEGO DEL TACTO
15.38 MUJERCITAS
17.42 MI PRIMER BESO
19.39 LOS SUPLENTES
22.00 SIETE AÑOS EN EL TÍBET
TNT
07.07 LOS MUPPETS
08.59 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO AGUAS MISTERIOSAS
11.31 CIGÜEÑAS. LA HISTORIA QUE NO TE CONTARON
13.08 BUSCANDO A DORY
15.07 ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO
17.19 PLUS ONE
19.12 BATMAN VS. SUPERMAN. EL AMANECER DE LA JUSTICIA
22.00 CUANDO LAS LUCES SE APAGAN
23.34 JOHN WICK
SPACE
06.59 LA MALDICIÓN DE LAS SERPIENTES
08.29 TRON. EL LEGADO
10.42 HOMBRES DE NEGRO
12.29 HOMBRES DE NEGRO II
14.04 HOMBRES DE NEGRO 3
16.00 ZONA DE IMPACTO
17.56 EL PROTEGIDO
19.59 EL ÚLTIMO BOY SCOUT
22.00 EL CONJURO 2
CINECANAL
11.25 DRAGON BALL Z. LA RESURRECCIÓN DE FREEZER
13.45 SHREK 2
15.40 SHREK TERCERO
17.35 SHREK PARA SIEMPRE
19.10 TRANSFORMERS. EL LADO OSCURO DE LA LUNA
22.00 X-MEN. DÍAS DEL FUTURO PASADO
VOLVER
06.00 ASÍ ES LA VIDA
08.00 EL DIABLO METIÓ LA PATA
09.30 LA VALIJA
11.00 EL GRAN ÁLBUM DE LA TELE
11.30 MINGO Y ANÍBAL, DOS PELOTAZOS EN CONTRA
13.00 LOS DÍAS DE JUNIO
14.40 PAPÁ CORAZÓN SE QUIERE CASAR
16.05 AMOR SE DICE CANTANDO
17.30 AMOR LIBRE
19.00 ALEJANDRA, MON AMOUR
20.00 EL CLUB DE LA COMEDIA
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(LA BANDA)
*DR. SUEÑO, 00.15
*EL REY LEÓN, 19.00 ($80)
*TOY STORY 4, 14.30 Y 17.20 ($80)
*PROYECTO GÉMINIS, 22.30
*FONDO, 16.00 (ESPACIO INCAA $50)
*TAXI A GIBRALTAR, 21.00 (ESPACIO INCAA $50)
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
*JUEVES 21, LLEGA “LA JAULA DE LAS LOCAS” CON RAÚL LAVIÉ Y NITO ARTAZA.
* EL 1º DE DICIEMBRE, A LAS 20.30, SOLEDAD PASTORUTTI PRESENTARÁ SU DISCO “LA GRINGA”.
ADATISE
(LIBERTAD 175)
*VIERNES 22, A LAS 22, CIRU GIORGI PRESENTA “DE, POR Y PARA LA MÚSICA”, UN ESPECTÁCULO UNIPERSONAL DE MÚSICA Y TEATRO PERFORMÁTICO, CON HUMOR.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
*VIERNES 6 DE DICIEMBRE, A LAS 22, MATER STROKE PRESENTARÁ UN TRIBUTO A QUEEN.
CINES
SUNSTAR
MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (3D)
AVENTURA ( +13 )
17,18/11 - 14:30 hs (Cast) 17:00 hs (Cast)
MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (2D)
AVENTURA ( + 13)
HOY AL 20/11 - 19:30 hs (Cast)
ZOMBIELAND 2 : TIRO DE GRACIA (2D)
COMEDIA (+13 AÑOS )
17/10 - 22:20 hs (subt) 00:30 hs (subt)
18 AL 20/11 - 22:30 hs (subt)
LOS LOCOS ADAMS (3D)
ANIMADA (ATP)
17,18/11 - 14:20 hs (Cast) 16:30 hs (Cast)
19 AL 20/11 - 16:30 hs (Cast)
LOS LOCOS ADAMS (2D)
ANIMADA (ATP)
17,18/11 - 15:00 hs (Cast) 17:30 hs (Cast)
GUASÓN (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
17/11 -19:30 hs (Cast) 22:10 hs (subt) 00:35hs(subt)
DOCTOR SUEÑO (2D)
TERROR (+ 16 AÑOS)
17,18/11 -15:00 hs (Cast) 19:00 hs (subt)
TERMINATOR: DESTINO OCULTO (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
17/11 - 22:00 hs (subt) 00:35 hs (subt)
PROYECTO GÉMINIS (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
17/11 -14:20 hs (Cast) 16:45 hs (Cast) 19:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 22:00 hs (Cast) 22:15 hs (subt) 00:25 hs (Cast) 00:40hs(subt)
HIPER LIBERTAD
PROYECTO GÉMINIS HFR APTA 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 3D 15:00 (solo Sábado domingo y Lunes)
CASTELLANO 3D 17:30 - 20:00
CASTELLANO 2D 22:30
GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI)
CASTELLANO 2D 20:10 - 22:40
SUBTITULADO 2D 22:40 JUEVES Y VIERNES
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)
CASTELLANO 2D 15:30 (solo Sábado domingo y Lunes)
CASTELLANO 2D 17:00 - 19:30
LOS LOCOS ADAMS ATP CON LEYENDA. CASTELLANO 2D 15:10 (solo Sábado domingo y Lunes)
CASTELLANO 2D 18:00
TERMINATOR: DESTINO OCULTO APTA 13 AÑOS CON RESERVA
CASTELLANO 2D 22:10
*HFR (High Frame Rate) técnica de proyección cinematográfica alternativa a los tradicionales 24 o 25 fotogramas por segundo. Se proyecta un films a 48fps o superior.