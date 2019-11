Mirá todos los precios, desde Mar del Plata hasta Buzios para estas vacaciones

16/11/2019 - 22:36 Economía

Haciendo números

Florianópolis

Balneario Camboriú

Río de Janeiro

Buzios

Las vacaciones de verano se acercan y, a pesar de las dificultades económicas en la Argentina, muchos santiagueños ya planifican sus vacaciones. En esta oportunidad, si el objetivo es disfrutar de las playas, ya sea en la Costa argentina, en Uruguay o en Brasil, EL LIBERAL te ofrece una guía sobre las distintas opciones de viaje, con precios de traslado, alojamientos y comida.La mayoría de los expertos del sector turístico sostiene que “en este contexto económico de inflación y cepo cambiario, las playas del sur de Brasil, sumando Buzios y Río de Janeiro, cobrarán un protagonismo mayor en la temporada 2020” porque los aéreos son más económicos que los del Caribe o Miami, por ejemplo.Sin embargo la gran mayoría de los veraneantes renovará la idea de pasar unos días en Mar del Plata o ciudades como Villa Gesell, Pinamar, San Bernardo, Miramar, Santa Teresita y San Clemente, mientras que también habrá lugar para las exclusivas playas de Punta del Este, en Uruguay.Por supuesto, el abanico de precios es muy amplio, lo que dependerá de la categoría del alojamiento buscado (depende de la distancia a la playa y servicios, entre otros), la cantidad de días de vacaciones, el mes (febrero es más barato que enero, salvo las fechas de Carnaval), el medio de transporte (auto, ómnibus, avión) y el destino elegido.En este sentido, será muy diferente el costo de un viaje en auto a Mar del Plata que una estadía en Río, con aéreos, traslados y hotel.Con un dólar oficial que promedia los 63 pesos, un dólar “blue” cercano a los 67 pesos y un real que ronda los 15,50 pesos, los santiagueños que opten por Brasil y que posean dólares los llevarán para cambiar por reales y pagar en los lugares que sólo acepten efectivo.Respecto de las tarjetas, las de débito se podrán usar para pagar en casi todos lados al cambio oficial del día, y con las de crédito, si bien no hay límite de gasto, sí hay un tope de u$s50 para los adelantos en efectivo (por lo general los bancos cobran una comisión por cada operación).¿Dónde se necesitan reales en efectivo? Para pagar a algunos vendedores ambulantes, artesanos y balnearios a la hora de pagar la sombrilla con dos sillas (según la playa, cuesta entre 15 y 30 reales).Si bien los precios varían de acuerdo al parador y la ciudad, para tomar una cerveza en la playa habrá que pagar entre 6 y 15 reales, y para comer un pescado asado con guarnición, a partir de 30 reales. Un coco helado, un choclo o unos churros, desde 6 reales. En cambio, un plato de mariscos a la carta en un restaurante parte de los 40 reales.Para la Costa argentina, muchos están optando por el uso de la tarjeta de crédito, ante la posibilidad de pagar en 12 cuotas fijas. De esa manera, el precio se “congela” a futuro, en un escenario de alta inflación (alrededor de 60% anual).Muchas familias santiagueñas eligen el sur de Brasil debido a que, en auto y noche de descanso por medio, se puede llegar a las soñadas playas, con Florianópolis como estandarte. La distancia promedio (se pueden optar por varias rutas) entre la capital provincial y este destino es de 2.000 kilómetros.Ir a Florianópolis, el gasto promedio es de 380 litros de combustible (mitad en territorio argentino y mitad en territorio carioca). Si bien el costo promedio actual de la nafta súper es $56 el litro, se estima que estará por encima de $60 en el comienzo de las vacaciones (en Brasil el precio es más caro que en la Argentina). El gasto total se ubica por encima de los 24.000 pesos. Además, serán al menos $1.000 de peaje.En Florianópolis hay 42 playas para elegir y lo mejor es ir en auto (o alquilar allá) para conocerlas y comparar. En el norte se encuentran las familiares Canasvieiras, Ingleses, Jureré y Santinho, así como Cachoeira do Bom Jesus y Ponta das Canas. Entre las más tranquilas figuran Daniela, Lagoinha del Este e isla de Campeche.Sobre el alojamiento y si bien existe una gran variedad de valores según la playa, las comodidades y la distancia al mar, un precio promedio es de 250 reales la noche, es decir alrededor de $4.000. Allí se deben sumar dos noches en la frontera, ya que el viaje por lo general se realiza en dos días.Si la opción es el avión, desde Santiago del Estero no hay vuelo directo a Brasil. Aquí se deberá ir a Buenos Aires y de ahí a Florianópolis. La página Despegar.com ofrece, para enero, el vuelo ida y vuelta Santiago del Estero – Florianópolis a 33.897 pesos por persona, con una escala con demora de hasta 13 horas.Otra alternativa es el paquete turístico en colectivo. En Santiago del Estero hay empresas que operan con salida o desde Córdoba o desde la provincia, con precios que oscilan los 30.000 pesos por persona por 7 noches, base doble.Con morros verdes y el complejo panorámico Cristo Luz (el monumento blanco recuerda al Cristo Redentor y mide 33 metros), Balneário Camboriú tiene infinidad de propuestas con precios para todos los bolsillos.Al igual que Florianópolis, también se ubica a unos 2.000 kilómetros de Santiago del Estero, por lo que el costo de ir en auto será similar: 380 litros de combustible. El gasto total se ubica por encima de los 24.000 pesos. Además, serán al menos $1.000 de peaje.En el tema alojamiento, debido a que es una ciudad casi exclusivamente turística, se encuentran precios para todos los gustos. Un valor promedio de 250 reales por día para una familia tipo debe tener casi todas las comodidades (se puede conseguir por mucho menos, pero a más de 500 metros de la playa). Si el objetivo es el lujo y frente a la costa, se debe pensar en 500 reales o más por cada noche.Por su parte, el alquiler de un departamento (de 5 a 8 personas), cuesta u$s100 en enero; posadas, la mitad; hoteles 4 estrellas para 2 personas, u$s120 por noche. Es el caso del Hotel Plaza Camboriú, con desayuno buffet, wi-fi, pileta y gimnasio.Los paquetes turísticos en colectivo también rondan los 30.000 pesos por persona, base doble, con 7 noches en un hotel de 3 estrellas. Vuelos directos a Camboriú no hay desde Santiago del Estero, por lo que habría que ir hasta Florianópolis y de ahí trasladarse en colectivo o alquilar un auto.Desde Santiago del Estero no hay viajes directos en colectivo hacia el sur de Brasil, sí desde Córdoba.Declarada en 2012 Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, Río siempre es un imán para los visitantes que se hospedan en distintos puntos de la ciudad y para los miles de cruceristas que recorren los imperdibles en pocas horas: desde las montañas del Parque Nacional Tijuca y el teleférico del Pan de Azúcar para ver la bahía de Guanabara, hasta la subida al Corcovado para llegar a los pies de la estatua del Cristo Redentor y sus miradores a toda la “cidade maravilhosa”.De Santiago del Estero no hay vuelos directos a Río de Janeiro. Desde Buenos Aires, en enero y febrero hay vuelos a partir de $ 22.000; desde Foz de Iguazú, a partir de $ 14.500 en enero, y de $10.000 en febrero (Promos Aéreas). Con paquetes turísticos, una empresa con sede en Pellegrini casi Plata de la capital santiagueña ofrece salidas en enero y febrero, 7 noches con desayuno y asistencia al viajero con salida desde Córdoba con Gol, a partir de los 920 dólares por persona base doble ($57.960).Con vida nocturna y buena gastronomía una gran cantidad de turistas argentinos siempre elige estas playas. Buzios se encuentra a 170 km de la ciudad de Río de Janeiro y tiene 23 playas a lo largo de 8 km de costa. Todas con forma de herradura y buena infraestructura, se destacan João Fernandes y João Fernandinho, Azeda y Azedinha, Ferradura y Ferradurinha, Geribá (con olas para surf) y Praia do Forno.Para viajar en enero desde Santiago del Estero: 7 noches en posada con desayuno y vuelo directo desde Córdoba con Gol, desde u$s1.150 por persona en base doble ($72.450). En marzo, el valor se reduce a 920 dólares por persona.