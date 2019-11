Apareció el video completo del hincha de Colón que se emociona al ritmo de "Yo soy sabalero"

17/11/2019 - 15:20 Deportivo

Darío Genolet es el nombre del hincha que se emociona y llora mientras Los Palmeras cantan "Yo soy sabalero", en la final de la Copa Sudamericana entre Colón e Independiente del Valle. El video con su imagen, aún por estos días, sigue recorriendo el mundo.

Genolet llegó a Asunción con una empresa de Turismo, una de las tantas alternativas que tuvieron los hinchas para viajar a la final. Algunos optaron por viajar en auto y hasta hubo quienes fueron en barco. "Fue un viaje hermoso, con banderas e hinchas de Colón por todos lados", relató.

"No podía parar de llorar. Pensé en mi abuelo, mi viejo, mi tío que desde chico me llevaban a la cancha. También de los años de sufrimiento en el ascenso y de las alegrías en la Primera. Todo sucedió muy rápido. Fueron dos minutos en donde no podía dejar de emocionarme", finalizó.

Ahora apareció el video completo de Diego. Lo compartió en Twitter el director de cámaras de ese partido, Gabriel Malito.