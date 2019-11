Insólito: Un deportista australiano sostiene que los incendios forestales son un castigo de Dios

19/11/2019 - 10:18 Mundo Web

El jugador australiano de rugby Israel Folau expresó que los desastres naturales que azotan al país son por la voluntad divina debido a la legalización del aborto y del matrimonio igualitario.

"La palabra de Dios dice que un hombre y una mujer deben estar juntos… Ahora es normal asesinar, matar bebés, niños no nacidos", dijo el deportista en un sermón ante la congregación de la Iglesia Verdad de Jesucristo (Truth of Jesus Christ Church) en Sídney, transmitido a través de Facebook.

"He observado los eventos que han sucedido en Australia en las últimas semanas, todos los desastres naturales, los incendios forestales y las sequías. Miren cuán rápido, todas esas cosas han llegado en un corto período de tiempo. ¿Creen que es una coincidencia o no?", preguntó a los presentes.

"Dios les está hablando a ustedes. Australia necesita arrepentirse y revocar esas leyes y volver a lo que es correcto para Dios", realtó.

Luego de las palabras de Folau, le cayó una ola de críticas por parte tanto de políticos como de autoridades religiosas.

"Eso es bastante reprobable. Para las personas en posiciones de liderazgo, depende de nosotros rechazar esta basura. Denunciarla. Somos mucho mejores que esto", tuiteó el líder del Partido Laborista de Australia, Anthony Albanese.

"¡Han muerto personas la semana pasada, sr. Folau! Sus comentarios son realmente insensibles, psicológicamente perjudiciales y teológicamente mal informados. El cambio climático es consecuencia de la actividad humana, no divina", comentó sobre el sermón del deportista Rod Bower, archidiácono de la iglesia anglicana en Gosford (Nueva Gales del Sur).

Los incendios forestales están azotando al país desde comienzos de noviembre, y han dejado como consecuencia, al menos 4 muertos, y 270 hogares destruidos.

En total, se han quemado más de un millón de hectáreas en todo el continente.

