VIDEO | Dramático rescate de un koala en Australia

En uno de los últimos incendios forestales en el este de Australia una mujer se convirtió en héroe al salvar a un koala que estaba en un bosque en llamas dentro de la región de Nueva Gales del Sur, en Australia.

Las imágenes del rescate se volvieron viral en las redes sociales pues muestra que la mujer se quita el polo para envolver al animal y sofocar sus heridas. Se ve que lo envuelven en una manta, le dan agua y tratan de enfriar su cuerpo.

El koala bautizado como "Lewis" fue trasladado a un centro médico. Ahora se encuentra bajo cuidados intensivos por un hospital gestionado por la organización Conservación de Koalas de Australia en Port Macquarie.

Otros dos koalas fueron rescatados el pasado sábado de una zona del este de Australia devastada por el fuego pero otros cientos siguen en paradero desconocido, indicó un hospital especializado en su tratamiento.

El primer koala, llamado "Corduroy Paul", fue encontrado deshidratado en medio de una zona devastada por las llamas a unos 400 kilómetros al norte de Sídney y fue llevado este sábado al hospital para koalas Port Macquarie.

Los incendios forestales en la zona han destruido miles de hectáreas la semana pasada, incluyendo un hábitat densamente poblado por koalas.

Otros cuatro animales serán recogidos el domingo después de ser vistos en los matorrales, indicó el hospital, que gestiona una oenegé.

Se teme que cientos de koalas hayan muerto en los incendios y, a medida que pasan los días, la falta de agua disminuye aún más sus posibilidades de supervivencia.

La deforestación y el desarrollo han devastado el hábitat de los koalas, que viven en los árboles, lo que ha tenido como consecuencia el aumento de la endogamia y la reducción de su diversidad genética.

Meet Lewis the koala, rescued from a bushfire yesterday near Long Flat .... he’s been bandaged up and is going ok today. @9NewsSyd pic.twitter.com/yY02up1noY