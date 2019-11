Se definieron los finalistas de las categorías C50 y C55 del Anual

21/11/2019 - 21:55 Amateur

El lunes pasado, se definieron los finalistas de las categorías C50 y C55 del Torneo Anual, que organiza la Asociación de Futbolistas Amateur.

En la C50, Villa Hortencia venció por 2 a 1 a Rabenar y se clasificó a la final, donde enfrentará a Puente Alsina, que le ganó a Las Heras por penales, tras empatar 2 a 2 el reglamentario.

En la C55, Amigos de Mona Acuña derrotó por penales a Loreto Unidos y accedió a la gran final, donde jugará frente a Nuevo Loreto, que se impuso a Sitravise/Ipvu por 3 a 0.

El próximo sábado 30 del corriente se jugará la instancia decisiva: Puente Alsina vs. Villa Hortencia (final C50) y Las Heras vs. Rabenar (tercer puesto); Nuevo Loreto vs. Amigos Mona Acuña (final C55) y Loreto Unidos vs. Sitravise/Ipvu (tercera puesto). Al final se realizará la entrega de premios.l