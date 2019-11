Crecen los casos de retinopatía diabética por falta de cumplimiento con el control adecuado

22/11/2019 - 00:55 Santiago

El Consejo Argentino de Oftalmología organizó la vigésima edición de su Campaña Nacional de Prevención de Ceguera por Diabetes, gratuita, destinada a pacientes diabéticos cuyo fin es detectar o descartar la presencia de una patología que puede causar ceguera.

Santiago del Estero, a través del Hospital Oftalmológico Enrique Demaría, se adherirá a la movida de prevención y concientización por lo que invita a todos los interesados a acercarse por el centro asistencial a solicitar el control inmediato y gratuito. Será hoy, durante toda la jornada, en dicho centro oftalmológico, que se encuentra en avenida Belgrano 1520, de la ciudad Capital.

“Esta campaña se hace todos los años, gratuita, ya que el objetivo de la misma es realizar la prevención de la ceguera por diabetes. Esta enfermedad es una de las principales causas de ceguera prevenible en el mundo, sobre todo en los países subdesarrollados, porque la diabetes está muy relacionada a la mala alimentación y al sedentarismo”, explicó la Dra. Constanza Parnás, instructora de Residentes y coordinadora de la Campaña en el Hospital Demaría.

En tanto, sobre la situación en la provincia y en el mundo, sostuvo: “Si bien en Santiago del Estero no hay estadísticas de los casos, sí está descripto que en la Argentina están aumentando los casos de diabetes en general por el estilo de vida. Y en cuento a la retinopatía diabética se da generalmente en pacientes que no están bien controlados, que no siguen con los controles adecuadamente, y sobre todo en pacientes que tienen más de 10 años de la patología. Por eso siempre decimos que la manera de prevenir la retinopatía es a través de los controles oftalmológicos anuales, y de la diabetes”.

Campaña

Vale indicar que la Campaña Nacional de Prevención de Ceguera por Diabetes, está dirigida a pacientes diabéticos, exclusivamente, y no es necesario pedir turno por anticipación, ya que la modalidad es la asistencia por orden de llegada.

El examen consiste en un fondo de ojo, un examen indoloro que dura un par de minutos.

Los resultados luego serán comunicados al paciente. También se le ofrecerá información sobre diabetes y ceguera.

De qué se trata y cómo se la diagnostica

Es una complicación de la diabetes causada por el deterioro de las arterias y venas que irrigan la retina, una capa de nervios que recubre al ojo por dentro y cuya función es percibir la luz e imágenes que llegarán al cerebro. El daño en los vasos sanguíneos puede disminuir la visión o distorsionar las imágenes. Generalmente no presenta síntomas y los riesgos de desarrollarla aumentan con el avance de la enfermedad y con el mal control de la glucemia.

¿Cómo se diagnostica?

El oftalmólogo examina el fondo de ojo, generalmente recurriendo a la dilatación de las pupilas, lo que se logra mediante la aplicación de gotas. Es un proceso rápido e indoloro. Si se comprueba la presencia de retinopatía diabética, se pueden efectuar otros estudios para determinar si el caso requiere tratamiento.

En el país hay alrededor de 1.500.000 diabéticos

La diabetes es la segunda causa de ceguera en los países industrializados y la principal en personas de 25 a 74 años. En la Argentina hay alrededor de 1.500.000 diabéticos. Casi todos los pacientes diabéticos desarrollarán algún grado de retinopatía a lo largo de su vida.

Desde el año 1999 se han atendido más de 35.000 pacientes diabéticos en forma gratuita. El 40% de ellos presentaba lesiones compatibles con retinopatía diabética y el 9% mostraba formas avanzadas de la enfermedad, los cuales fueron derivados para su tratamiento correspondiente. Y se comprobó que el 1% de los pacientes presentaba ceguera por diabetes. La detección precoz de la enfermedad ocular permite realizar el tratamiento indicado. l