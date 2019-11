WhatsApp Web se volvió loco: cambió el idioma, los nombres de contacto y las palabras se traducen a inglés

22/11/2019 - 08:43 Mundo

Cientos de usuarios que a diario utilizan WhatsApp Web, manifestaron en las redes sociales su malestar por las fallas que presenta la aplicación y que persiste desde anoche.

¿Qué pasó? Se cambió el idioma de WhatsApp a inglés y todos sus aportados y opciones llevan este idioma. Sin embargo, en el teléfono se ve de forma correcta.

“New group”, “Profile”, “Archived”, “Starred”, “Settings”, “Log out” es la forma cómo se ven las opciones de WhatsApp. Incluso, al ingresar el apartado de estados también se encuentra en inglés. Y como si fuera poco, al querer escribir, las palabras se cambian y los nombres de los contactos, también.

Ante esta molesta falla y como WhatsApp no dio ningún comunicado, Google comenzó a recibir consultas: “WhatsApp web en inglés”, “por qué WhatsAp está inglés en la web y en español en mi celular”, “mi WhatsApp es bilingüe y no he tocado nada de los idiomas”, fueron algunas de las frases que "coparon" las búsquedas.

Se estima que se trata de una falla debido a los “ajustes” que la aplicación se encuentra realizando.