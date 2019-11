Copa Davis: Pella ganó el primer punto para la Argentina ante España

22/11/2019 - 16:35 Deportivo

Luego del jueves milagroso, el plantel argentino tuvo que cambiar rápidamente el chip y preparase para el duro duelo de cuartos de final de la Copa Davis ante España, el local.

Para hacerse con el primer punto de la serie se enfrentaron Guido Pella y Pablo Carreño Busta, quien reemplazó a Bautista Agut que tuvo que ausentarse por el fallecimiento de su padre.

El vencedor de este enfrentamiento fue el bahiense quien se impuso sobre el español que se ubica en el puesto 27 del ranking ATP. El resultado fue (3) 6-7, 7-6 (4) y 6-1.



PRIMER SET

Pella comenzó con problemas para mantener su su servicio, mientras que Carreño Busta lo hizo con más firmeza. El español logró el primer quiebre de la serie cuando el encuentro iba 3-3, el bahiense no pudo quedarse con ningún punto de su saque. Cuando parecía que el primer set se quedaba para España, Guido logró quebrar el servicio de Carreño Busta y puso el 5-5. Finalmente se terminó definiendo en tie-break, en el cual se terminó imponiéndose Pablo por 7-6 (3) a pesar de haber perdido el primer punto con su saque. El español mostró lo que lo caracteriza: ser una pared que devuelve todas las pelotas.

SEGUNDO SET

Los dos primeros games del segundo set comenzaron muy disputados. Ambos tuvieron la posibilidad de quebrar, aunque ninguno lo pudo concretar. La paridad se mantuvo hasta el que Carreño Busta fue a sacar con el encuentro 4-4. En ese momento Pella pudo quebrar y adelantarse. Luego el bahiense tuvo tres set points, pero no pudo aprovechar ninguno y el español recuperó el servicio que perdió en un game que duró más de 10 minutos. El segundo set tambíen fue a tie-break y nuevamente Pella empezó por delante, pero esta vez si pudo mantenerlo y llevárselo por 7-6 (4).

TERCER SET

Guido comenzó con un gran quiebre cuando estaba 2-1 en un game que estaba 0-40. Pella volvió a quebrar cuando Carreño Busta volvió a sacar y puso el encuentro 5-1. El bahiense terminó cerrando el encuentro con su saque y le dio el primer punto a Argentina en estos cuartos de final de la Copa Davis.

OOP 1730h



Centre Court





Pella vs Carreno Busta

Schwarztman vs Nadal

Gonzalez/Mayer vs Granollers/Lopez#ARGESP



Stadium 2



Edmund vs Kohlschreiber

Evans vs Struff

J. Murray/Skupski vs Krawietz/Mies#GBRGER#DavisCupMadridFinals #byRakuten