Barcelona, con Messi desde el arranque, defiende hoy la punta

23/11/2019 - 00:49 Deportivo

Barcelona, con Lionel Messi como titular, visitará hoy a Leganés, con la misión de seguir en la punta de la Liga de España, en uno de los partidos de la fecha 14.

El encuentro se jugará a las 9, de la Argentina, en el estadio Municipal de Butarque de Madrid.

Barcelona suma 25 puntos, la misma cantidad que su clásico Real Madrid (mañana vs. Real Sociedad), y Leganés está último, con seis unidades.

Messi, de 32 años, lleva ocho tantos en el campeonato, de los cuales anotó tres contra Celta de Vigo en la presentación del 9 del corriente mes cuando lo golearon por 4 vs. 1 como local.

Además, Leganés cuenta con los argentinos Jonathan Silva en la defensa, Federico Varela en el mediocampo y Guido Carrillo en el ataque.

La fecha se puso en marcha ayer con el triunfo de Levante, de local, 2 a 1 sobre Mallorca (Pablo Chavarría ingresó en el segundo tiempo).

La programación seguirá así: Hoy: Leganés vs. Barcelona; Betis vs. Valencia; Granada vs. Atlético de Madrid y Real Madrid vs. Real Sociedad.

Mañana: Espanyol vs. Getafe; Osasuna vs. Athletic de Bilbao; Eibar vs. Alavés; Villarreal vs. Celta y Valladolid vs. Sevilla.