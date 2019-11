Prevén aumentar las exportaciones de vehículos

23/11/2019 - 22:28 Economía

La semana próxima, el presidente de la automotriz Toyota, Daniel Herrero, vendrá a Santiago para realizar la presentación de la nueva versión del modelo Corolla, uno de los vehículos más vendidos de la marca.

Hasta septiembre, la Asociación de Fabricantes (Adefa), informó que la fabricación nacional de vehículos había caído más de un 25% respecto al mismo período de 2018.

Por esta situación, hubo terminales que debieron suspender turnos, pero la única que no lo hizo fue Toyota. “Nosotros miramos el largo plazo. Por eso siempre dijimos que la escala de producción que teníamos que tener en la Argentina tenía que estar destinada a mercados de exportación porque si no, uno se queda muy atado a los resultados del mercado doméstico. Este año, vamos a exportar casi 107.000 unidades, el 80% de nuestra producción. En 2018 no llegamos a 100 mil. Ahora, aumentamos nuestras ventas al exterior. Y esto no es casualidad, sino que tiene que ver con el proyecto sustentable que tenemos en Toyota”.

Herrero llegará invitado por Senna Automotores.