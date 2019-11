Insólito: Un perro manejó un auto en reversa durante una hora

25/11/2019 - 11:19 Mundo Web

Un increíble hecho se produjo en Florida, Estados Unidos, luego de que un perro se subiera a un auto en marcha de su dueño, lo pusiera en reversa, y condujera en círculos durante aproximadamente una hora. Debido a la peligrosa maniobra, el buzón de un vecino quedó destrozado, sin embargo, el perro luego abandonó el auto sin ningún rasguño.

Anne Sabol una vecina, no sabía quién estaba detrás del volante cuando vio por primera vez el automóvil, girando alrededor de la cuadra. "Al principio pensé que había visto a alguien retrocediendo, pero luego continuaron y dije: ’OK, ¿qué están haciendo?’".

Posteriormente llegaron los policías y los bomberos, quienes observaron desde la distancia cómo un perro conducía marcha atrás el vehículo, hasta que golpeó un buzón y unos tachos de basura y disminuyó la velocidad. La policía aprovecho el instante y actuó rapidamente para abrir la puerta del auto y fue en ese entonces que un gran labrador negro saltabó del asiento del conductor.

El dueño del vehículo que pidió permanecer en el anonimato, había dejado su auto en la calle cuando el perro cambió de marcha y no dejó de conducir durante casi una hora, dijo la policía de Port St. Lucie.

Un increíble hecho se produjo en Florida, Estados Unidos, luego de que un perro se subiera a un auto en marcha de su dueño, lo pusiera en reversa, y condujera en círculos durante aproximadamente una hora. Debido a la peligrosa maniobra, el buzón de un vecino quedó destrozado.

Anne Sabol una vecina, no sabía quién estaba detrás del volante cuando vio por primera vez el automóvil, girando alrededor de la cuadra. "Al principio pensé que había visto a alguien retrocediendo, pero luego continuaron y dije: OK, ¿qué están haciendo?, hasta que me di cuenta que en el interior habia un perro!".

Posteriormente llegaron los policías y los bomberos, quienes observaron desde la distancia cómo un perro conducía marcha atrás el vehículo, hasta que golpeó un buzón y unos tachos de basura y disminuyó la velocidad. La policía aprovechó el instante y actuó rapidamente para abrir la puerta del auto y fue en ese entonces que un gran labrador negro saltabó del asiento del conductor, sin ningun tipo de heridas.

El dueño del vehículo que pidió permanecer en el anonimato, había dejado su auto en la calle cuando el perro cambió de marcha y no dejó de conducir durante casi una hora, afirmó un portavoz de la policía de Port St. Lucie.