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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de noviembre de 2019

- 21:54 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

17.30 CESUR

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 SORTEO DE HAMBURGO

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINUACIÓN)

23.45 INCONVIVENCIA

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓNl


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA NOTICIAS 2DA. EDICIÓN

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 ENCUENTRO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE CENTRAL

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR

CANAL 14

12.00 DE A DOS

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 CULTURAR TV

14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

16.00 FANÁTICAS

17.00 SÁBADO SAGRADO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

19.30 SÚPER FÚTBOL

20.30 FOREVER HITS

21.30 PEDALIER

22.00 SANTIAGO TEATRAL

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL


PELÍCULAS

CINEMAX

07.09 TRES SOLTEROS Y UNA PEQUEÑA DAMA

09.11 LA MOMIA

11.38 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA

13.29 RÁPIDO Y FURIOSO, AÚN MÁS RÁPIDO

15.30 LOS TRES MOSQUETEROS

17.32 LA MOMIA

19.59 RÁPIDO Y FURIOSO, AÚN MÁS RÁPIDO

22.00 EL DESTINO FINAL

23.29 EL ULTIMÁTUM DE BOURNE

TCM

07.15 LOST - T. 6 - EP. 8 - RECON

11.47 MAD ABOUT YOU - T. 1 - EP. 10 - LOS VECINOS DEL INFIERNO

16.57 LOCADEMIA DE POLICÍA 4

18.32 MIRA QUIÉN HABLA TAMBIÉN

20.06 LA MEJOR DE MIS BODAS

22.00 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO

TNT

07.50 STEP UP. LA REVOLUCIÓN

09.36 UP. UNA AVENTURA DE ALTURA

11.22 ENREDADOS

13.09 BUSCANDO A NEMO

15.04 BUSCANDO A DORY

17.01 LOS INCREÍBLES

19.13 BATMAN INICIA

22.00 JOHN WICK

SPACE

06.25 ATRACO EN 7 MINUTOS

07.49 CORAZÓN DE CABALLERO

10.08 FURIA DE TITANES 2

11.48 EL REY ARTURO

14.02 EL ÚLTIMO SAMURAI

16.50 UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR

19.02 SUPERMAN REGRESA

22.00 LOS HUÉSPEDES

23.35 INTO THE DARK - T. 1 - EP. 8 - TODO LO QUE DESTRUIMOS

CINECANAL

12.25 TOMB RAIDER. LA CUNA DE LA VIDA

14.35 EL PRECIO DEL MAÑANA

16.30 EL ESPECIALISTA. RESURRECCIÓN

18.15 CORRER O MORIR

20.10 SHREK 2

22.00 MAZE RUNNER. LA CURA MORTAL

VOLVER

08.00 MONTAÑA RUSA

09.00 EL PALACIO DE LA RISA

10.00 PIÑÓN EN FAMILIA

11.00 MARIANA DE CASA

12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN

TU COCINA

13.00 MUCHACHO QUE VAS CANTANDO

14.30 UN ELEFANTE COLOR ILUSIÓN

16.00 SON DE FIERRO

17.00 INSENSATO CORAZÓN

18.00 MONTAÑA RUSA

19.00 DIVINA, ESTÁ EN TU CORAZÓN

20.00 GUAPAS

21.00 EL PALACIO DE LA RISA

22.00 MATRIMONIOS Y ALGO MÁS


A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*LOS ÁNGELES DE CHARLIE, 22 HS

*EL REY LEÓN, 15 HS Y 18.30 (CAST. $80)

*4 METROS, 17 HS (ESPACIO INCAA $50)

*EL SECRETO DE JULIA, 20.30 (ESPACIO INCAA $50)

SIXTO

(AV. BELGRANO (S) 1991)

*SÁBADO 30, A LAS 22, “PEÑA AL PALO” CON JAVY JORGE, YVÁN HERRERA, SANTIAGO ÁBALOS, MARTÍN ÁBALOS, Y MARCELO MITRE, ENTRE OTROS.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

*VIERNES 6/12, A LAS 22, MASTER STROKE Y SU TRIBUTO A QUEEN.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

*DOMINGO 8, A LAS 21, “EL LAGO DE LOS CISNES”, DE LA ESCUELA DE DANZAS DE STELLA FOCHESATO.

PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, A LAS LAS 21, MILONGA POPULAR.

QUINCHO PEPE PEZZINI

(CDTE. CÓRDOBA 456)

*VIERNES 13 DE DICIEMBRE, A PARTIR DE LAS 23, “EL RANCHO DEL FOLCLORE” CON LOS RAÍCES, EDITH CORPOS, MÓSOJ ÑAUPA, LOS CANTORES, RAMÓN ÁLVAREZ, LAS VOCES DEL CREPÚSCULO, LA BANDA DEL RECUERDO Y TALLER DE ARTE Y CANTO “TRINO”.


CINES

SUNSTAR

MALÉFICA 2: DUEÑA DEL MAL (2D) AVENTURA (+13AÑOS)

29/11 - 17:00 hs (Cast)

CONTRA LO IMPOSIBLE: FORD VS. FERRARI (2D)

DRAMA (ATP)

HOY AL 04/12 -19:30 hs (Cast)

UN DÍA LLUVIOSO EN NUEVA YORK (2D)

COMEDIA (+13 AÑOS) 29, 30/10 - 22:30 hs (subt) 00:30 hs (subt)

PROYECTO GÉMINIS (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

29/11 -16:30 hs (Cast) 19:00 hs (subt)

HUÉRFANOS DE BROOKLIN (2D) DRAMA (+ 16 AÑOS)

29, 30/11 -21:30 hs (subt) 00:20hs(subt)

LOS LOCOS ADAMS (2D)

ANIMADA (ATP)

29/11 - 17:00 hs (Cast)

CONTRA LO IMPOSIBLE: FORD VS. FERRARI (2D)

DRAMA (ATP) 29, 30/11 -18:10 hs (Cast) 21:20 hs (subt) 00:15hs(subt)

GUASÓN (2D) ACCIÓN (+ 16 AÑOS) 29, 30/11 -19:30 hs (Cast) 22:00 hs (subt) 00:30hs(subt)

ÁNGELES DE CHARLY (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

29/11 -17:20 hs (Cast) 20:00 hs (Cast) 22:20 hs (subt) 00:40 hs(subt)

MIDWAY: ATAQUE EN ALTAMAR (2D) ACCIÓN (+ 16 AÑOS) 29/11 -16:15 hs (Cast) 19:00 hs (Cast) 21:45 hs (subt) 00:30hs (subt)

HÍPER LIBERTAD

LOS ÁNGELES DE CHARLIE APTA 13 AÑOS (CON DNI) ESTRENO

CAST. 2D 17:30- 20:10- 22:40-

PROYECTO GÉMINIS APTA 13 AÑOS CAST. 2D 23:00

GUASÓN APTA 16 A. CON RESERVA (CON DNI) CAST. 2D; 22:30

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 17:50 - 20:20-

LOS LOCOS ADAMS ATP CON LEYENDA

CAST. 2D 18:30- 20:30-

VENTA ANTICPADA

ESTRENO 19 DE DICIEMBRE DE 2019

STAR WARS: EL ASCENSO DE SKYWALKER APTO 13 AÑOS (CON DNI)

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