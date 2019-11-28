CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de noviembre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
17.30 CESUR
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 SORTEO DE HAMBURGO
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINUACIÓN)
23.45 INCONVIVENCIA
00.30 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓNl
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA NOTICIAS 2DA. EDICIÓN
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 ENCUENTRO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE CENTRAL
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 DE A DOS
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 CULTURAR TV
14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
16.00 FANÁTICAS
17.00 SÁBADO SAGRADO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
19.30 SÚPER FÚTBOL
20.30 FOREVER HITS
21.30 PEDALIER
22.00 SANTIAGO TEATRAL
22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
PELÍCULAS
CINEMAX
07.09 TRES SOLTEROS Y UNA PEQUEÑA DAMA
09.11 LA MOMIA
11.38 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA
13.29 RÁPIDO Y FURIOSO, AÚN MÁS RÁPIDO
15.30 LOS TRES MOSQUETEROS
17.32 LA MOMIA
19.59 RÁPIDO Y FURIOSO, AÚN MÁS RÁPIDO
22.00 EL DESTINO FINAL
23.29 EL ULTIMÁTUM DE BOURNE
TCM
07.15 LOST - T. 6 - EP. 8 - RECON
11.47 MAD ABOUT YOU - T. 1 - EP. 10 - LOS VECINOS DEL INFIERNO
16.57 LOCADEMIA DE POLICÍA 4
18.32 MIRA QUIÉN HABLA TAMBIÉN
20.06 LA MEJOR DE MIS BODAS
22.00 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO
TNT
07.50 STEP UP. LA REVOLUCIÓN
09.36 UP. UNA AVENTURA DE ALTURA
11.22 ENREDADOS
13.09 BUSCANDO A NEMO
15.04 BUSCANDO A DORY
17.01 LOS INCREÍBLES
19.13 BATMAN INICIA
22.00 JOHN WICK
SPACE
06.25 ATRACO EN 7 MINUTOS
07.49 CORAZÓN DE CABALLERO
10.08 FURIA DE TITANES 2
11.48 EL REY ARTURO
14.02 EL ÚLTIMO SAMURAI
16.50 UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR
19.02 SUPERMAN REGRESA
22.00 LOS HUÉSPEDES
23.35 INTO THE DARK - T. 1 - EP. 8 - TODO LO QUE DESTRUIMOS
CINECANAL
12.25 TOMB RAIDER. LA CUNA DE LA VIDA
14.35 EL PRECIO DEL MAÑANA
16.30 EL ESPECIALISTA. RESURRECCIÓN
18.15 CORRER O MORIR
20.10 SHREK 2
22.00 MAZE RUNNER. LA CURA MORTAL
VOLVER
08.00 MONTAÑA RUSA
09.00 EL PALACIO DE LA RISA
10.00 PIÑÓN EN FAMILIA
11.00 MARIANA DE CASA
12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN
TU COCINA
13.00 MUCHACHO QUE VAS CANTANDO
14.30 UN ELEFANTE COLOR ILUSIÓN
16.00 SON DE FIERRO
17.00 INSENSATO CORAZÓN
18.00 MONTAÑA RUSA
19.00 DIVINA, ESTÁ EN TU CORAZÓN
20.00 GUAPAS
21.00 EL PALACIO DE LA RISA
22.00 MATRIMONIOS Y ALGO MÁS
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(LA BANDA)
*LOS ÁNGELES DE CHARLIE, 22 HS
*EL REY LEÓN, 15 HS Y 18.30 (CAST. $80)
*4 METROS, 17 HS (ESPACIO INCAA $50)
*EL SECRETO DE JULIA, 20.30 (ESPACIO INCAA $50)
SIXTO
(AV. BELGRANO (S) 1991)
*SÁBADO 30, A LAS 22, “PEÑA AL PALO” CON JAVY JORGE, YVÁN HERRERA, SANTIAGO ÁBALOS, MARTÍN ÁBALOS, Y MARCELO MITRE, ENTRE OTROS.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
*VIERNES 6/12, A LAS 22, MASTER STROKE Y SU TRIBUTO A QUEEN.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
*DOMINGO 8, A LAS 21, “EL LAGO DE LOS CISNES”, DE LA ESCUELA DE DANZAS DE STELLA FOCHESATO.
PLAZA LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, A LAS LAS 21, MILONGA POPULAR.
QUINCHO PEPE PEZZINI
(CDTE. CÓRDOBA 456)
*VIERNES 13 DE DICIEMBRE, A PARTIR DE LAS 23, “EL RANCHO DEL FOLCLORE” CON LOS RAÍCES, EDITH CORPOS, MÓSOJ ÑAUPA, LOS CANTORES, RAMÓN ÁLVAREZ, LAS VOCES DEL CREPÚSCULO, LA BANDA DEL RECUERDO Y TALLER DE ARTE Y CANTO “TRINO”.
CINES
SUNSTAR
MALÉFICA 2: DUEÑA DEL MAL (2D) AVENTURA (+13AÑOS)
29/11 - 17:00 hs (Cast)
CONTRA LO IMPOSIBLE: FORD VS. FERRARI (2D)
DRAMA (ATP)
HOY AL 04/12 -19:30 hs (Cast)
UN DÍA LLUVIOSO EN NUEVA YORK (2D)
COMEDIA (+13 AÑOS) 29, 30/10 - 22:30 hs (subt) 00:30 hs (subt)
PROYECTO GÉMINIS (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
29/11 -16:30 hs (Cast) 19:00 hs (subt)
HUÉRFANOS DE BROOKLIN (2D) DRAMA (+ 16 AÑOS)
29, 30/11 -21:30 hs (subt) 00:20hs(subt)
LOS LOCOS ADAMS (2D)
ANIMADA (ATP)
29/11 - 17:00 hs (Cast)
CONTRA LO IMPOSIBLE: FORD VS. FERRARI (2D)
DRAMA (ATP) 29, 30/11 -18:10 hs (Cast) 21:20 hs (subt) 00:15hs(subt)
GUASÓN (2D) ACCIÓN (+ 16 AÑOS) 29, 30/11 -19:30 hs (Cast) 22:00 hs (subt) 00:30hs(subt)
ÁNGELES DE CHARLY (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
29/11 -17:20 hs (Cast) 20:00 hs (Cast) 22:20 hs (subt) 00:40 hs(subt)
MIDWAY: ATAQUE EN ALTAMAR (2D) ACCIÓN (+ 16 AÑOS) 29/11 -16:15 hs (Cast) 19:00 hs (Cast) 21:45 hs (subt) 00:30hs (subt)
HÍPER LIBERTAD
LOS ÁNGELES DE CHARLIE APTA 13 AÑOS (CON DNI) ESTRENO
CAST. 2D 17:30- 20:10- 22:40-
PROYECTO GÉMINIS APTA 13 AÑOS CAST. 2D 23:00
GUASÓN APTA 16 A. CON RESERVA (CON DNI) CAST. 2D; 22:30
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)
CASTELLANO 2D 17:50 - 20:20-
LOS LOCOS ADAMS ATP CON LEYENDA
CAST. 2D 18:30- 20:30-
VENTA ANTICPADA
ESTRENO 19 DE DICIEMBRE DE 2019
STAR WARS: EL ASCENSO DE SKYWALKER APTO 13 AÑOS (CON DNI)