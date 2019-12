El insólito mensaje que dejó un conductor para que la grúa no se lleve su vehículo

02/12/2019 - 10:10 Mundo Web

Un insólito episodio se difundió en las últimas horas en las redes sociales. Un joven había dejado mal estacionado su auto, y a través de una nota explicó que lo hizo porque tenía que ir al baño con urgencia. "Me estoy cagando vivo y no puedo aguantar más", expresó.

El mensaje que se encontraba en el parabrisas de un vehículo en la ciudad de Cádiz, en España, llamó la atención de un transeúnte que le hizo una captura y lo publicó en Twitter, viralizandose rápidamente y obteniendo miles de reacciones.

“Son las 12:03 de la noche, llevo 40 minutos buscando estacionamiento y no hay nada. Me estoy cagando vivo y no puedo aguantar más. Por favor no llevárselo que me lo llevo mañana a las 6.30 de la mañana”, puede verse escrito en la nota.

Tras difundirse el mensaje, el conductor explicó a una radio local que el insólito episodio se desató tras una juntada con sus amigos para ver un partido entre Rayo Vallecano y Cádiz. "Que si jamón, que si queso, que si lomo embuchado... Y ya para colmo, como no habíamos comido, pedimos unas pizzas. Terminó el partido, me vine para mi casa, y vuelta para allá, vuelta para acá... Me llevé 40 minutos dando vueltas y me cagaba encima, me cagaba de verdad", se justificó.

Por lo pronto no se supo si los inspectores de tránsito le llevaron el automóvil.

