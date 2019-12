Por aumento en combustibles, la carne registra nuevos incrementos

04/12/2019 - 00:41 Economía

Los primeros efectos en el aumento de los combustibles que se encuentra vigente desde el fin de semana pasado, comenzaron a proyectarse sobre el mercado de la carne vacuna, ya que varias carnicerías recibieron en estos días sus listas de precios con aumentos de un 2%, en tanto otras aguardan para los próximos días a medida que reabastezcan su stock, alzas similares. El traslado de este incremento al mostrador, se reflejará en unos $10 más por kilogramo.

Desde una carnicería ubicada en Belgrano (n) al 200, Julio Arce su propietario, señaló que ‘el precio de la carne ha subido en el mostrador unos $10 por kilogramo por el combustible. No es por un suba de la hacienda sino por el flete. Por ejemplo la picada estaba en $240 el kilogramo y ahora en $250, pero el consumo está flojo. La gente viene y pide de a $100 ó $200 de carne y los cortes que más salen son la carne picada, el blando común (paleta) y el puchero que por ahí son cortes que nunca vendía y ahora hasta hay veces que faltan’.

El alza en el precio de la carne en mostrador, llega en un año plagado de incrementos que restaron poder adquisitivo a la gente ya que los salarios no acompañaron a la inflación. De esta forma, la caída del consumo de carne vacuna no fue exclusiva de los consumidores locales. El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA) informó que el consumo promedio bajó casi un 10% entre el 2018 y este año. De casi 56 kilogramos per cápita, bajó a menos de 50 kilogramos.

La caída del consumo es generalizada, tanto en zonas alejadas del centro como en los principales barrios de la ciudad. En algunas carnicerías aún no impactó este nuevo aumento basado en el combustible, pero los carniceros ya fueron avisados por sus proveedores. “El consumo está muy tranquilo, pero se nota la falta de poder adquisitivo de la gente. Ahora la carne tiene una pequeña suba de unos $10 en mostrador que se va a confirmar la semana que viene”, indicó Rafael, propietario de un negocio en Francisco Viano al 200. Destacó que en su carnicería, la carne picada está en $165 y los blandos de primera en $300.

Por su parte, Daniel Ledesma, propietario de una carnicería en Independencia al 3.000 sostuvo: “El proveedor nuestro nos ha dicho que esta semana aumenta la carne, pero no sabemos bien cuánto, porque recibimos la mercadería entre el jueves y viernes, pero no se puede trabajar así. Creemos que el alza va a ser de unos $10 a $15 por kilogramo, pero lo vamos a saber bien el jueves”.

Desde otra carnicería ubicada en la zona céntrica, Alberto señaló: “Aún no nos han pasado la nueva lista de precios, pero estamos esperando el aumento en cualquier momento, nosotros recibimos la mercadería nueva el viernes”.

En la actualidad, hay una fuerte dispersión de precios. Por ejemplo, hay carnicerías que ofrecen carne molida a $165. Otras a $200 y otras a $250. En los blandos, oscilan entre los $300 a $400 por un corte como cuadril o nalga.

El peceto ya cotiza entre los $360 a $400 el kilogramo

Un corte tradicional muy demandado en las fiestas de fin de año es el peceto que según el peso de cada pieza, ahora tiene un costo de $700 a $800, pero ese valor puede subir en la segunda quincena del mes.

Julio Arce, de una carnicería de Belgrano al 200, indicó que ‘hay gente que ya ha empezado a encargar, pero hay una paradoja, el frigorífico lo vende a $450 al que viene envasado pero aquí lo tenemos a $380’. Desde otra carnicería, Bossi, indicaron que ‘ya no se vende como antes. Recibimos un peceto a precio mayorista de $400 y aún no nos han pasado los precios nuevos’. l