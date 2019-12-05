CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 6 de diciembre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
17.30 CESUR
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22.30 TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINÚA)
23.45 INCONVIVENCIA
00.30 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 ENCUENTRO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE CENTRAL
20.30 BENDITA
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 DE A DOS
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 CULTURAR TV
14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
16.00 FANÁTICAS
17.00 SÁBADO SAGRADO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
19.30 SÚPER FÚTBOL
20.30 FOR EVER HITS
21.30 PEDALIER
22.00 SANTIAGO TEATRAL
22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
04.29 LAS AVENTURAS DE HUCKLEBERRY FINN
06.34 NANCY DREW Y EL MISTERIO DE HOLLYWOOD
08.29 CASANOVA
10.43 UN ÁNGEL ENAMORADO
12.50 RÁPIDOS Y FURIOSOS 5IN CONTROL
15.21 SING STREET. ESTE ES TU MOMENTO
17.25 RÁPIDO Y FURIOSO
19.27 RÁPIDOS Y FURIOSOS 5IN CONTROL
22.00 GRAN TORINO
00.20 LA ROCA
04.42 TODOS LOS PERROS VAN AL CIELO
TNT
05.57 TNT BUZZ
06.16 RESCATE EN LA ANTÁRTIDA
08.21 DUELO DE TITANES
10.25 LOS INCREÍBLES
12.28 UN PASO ADELANTE 3D
14.31 EL DIARIO DE LA PRINCESA
16.48 EL PROTEGIDO
18.49 CIGÜEÑAS. LA HISTORIA QUE NO TE CONTARON
20.27 MIEDO PROFUNDO
22.00 TU PARTE DEL TRATO
23.04 CUANDO LAS LUCES SE APAGAN
00.34 SABOTAJE
02.30 XXX. ESTADO DE EMERGENCIA
04.09 SABOTAJE
TCM
07.31 MAD ABOUT YOU
07.57 MAD ABOUT YOU
08.23 MAD ABOUT YOU
08.49 MAD ABOUT YOU
09.15 MAD ABOUT YOU
09.40 MAD ABOUT YOU
10.06 MAD ABOUT YOU
10.32 MAD ABOUT YOU
10.58 MAD ABOUT YOU
11.24 MAD ABOUT YOU
11.50 MAD ABOUT YOU
12.16 EL SECRETO DE VIVIR
14.14 EVOLUCIÓN
15.59 LOCADEMIA DE POLICÍA 4
17.31 ASESINATO EN LA CASA BLANCA
19.33 POSEÍDOS
22.00 PUNTO LÍMITE
00.24 MAD MAX II. EL GUERRERO DE LA CARRETERA
02.11 WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
03.52 DOS POLICÍAS REBELDES
SPACE
08.58 LOS SAQUEADORES
10.44 MOJIN - LA LEYENDA PERDIDA
12.53 FURIA DE TITANES 2
14.35 HALCONES DE LA NOCHE
16.24 IP MAN 3
18.25 TERROR EN LO PROFUNDO
20.05 EL SÉPTIMO HIJO
22.00 INTO THE DARK
23.37 CASTORES ZOMBIES
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(LA BANDA)
*LOS DOS PAPAS, 22.35
*LA ODISEA DE LOS GILES, 17.30 (CAST. $100) 00.40
*DUMBO, 14.30, 19.30 (CAST. $80)
*EL PLAN DIVINO, 16.15 (ESP. INCAA $50)
*LAS BUENAS INTENCIONES, 21.15 (ESP. INCAA $50)
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* HOY, A LAS 22, MASTER STROKE PRESENTARÁ UN TRIBUTO A QUEEN.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
* DOMINGO 8, A LAS 21, “EL LAGO DE LOS CISNES”, DE LA ESCUELA DE DANZAS DE STELLA FOCHESATO.
QUINCHO DE PEPE PEZZINI
(CDTE. CÓRDOBA 456)
* VIERNES 13 DE DICIEMBRE, A PARTIR DE LAS 23, “EL RANCHO DEL FOLCLORE” CON LOS RAÍCES, EDITH CORPOS, MÓSOJ ÑAUPA, LOS CANTORES, RAMÓN ÁLVAREZ, LAS VOCES DEL CREPÚSCULO, LA BANDA DEL RECUERDO Y TALLER DE ARTE Y CANTO “TRINO”.
CINES
SUNSTAR
MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (2D)
AVENTURA (+13AÑOS)
06/12 - 17:00 (Cast)
UN DÍA LLUVIOSO EN NUEVA YORK (2D)
COMEDIA (+13 AÑOS)
06 AL 11/12 - 19:30 (subt)
CONTRA LO IMPOSIBLE (2D) ACCIÓN (ATP)
06/12 -21:30 (subt)
PROYECTO GÉMINIS (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
06/12 -16:40 (Cast)
HUÉRFANOS DE BROO KLIN (2D) DRAMA (+ 16 AÑOS)
06 AL11/12 -19:10 (cast)
GUASÓN (2D) ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
06/12 -22:00 (Cast)
EL BUEN MENTIROSO (2D)
DRAMA (+16 AÑOS)
06/12 - 17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 21:50 hs (subt)
LOS LOCOS ADAMS (2D)
ANIMADA (ATP) 06/12 - 17:20 (Cast)
ÁNGELES DE CHARLY (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
06 AL11/12 -19:30 (subt)
DOWNTON ABBEY (2D)
DRAMA(ATP) 06/12 -22:00 (subt)
LA REYNA DE LA NIEVE (2D) ANIMADA(ATP) 06/12 -16:10 (cast) 18:00 (cast) 19:45 (cast)
MIDWAY: ATAQUE EN ALTAMAR (2D) ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
06/12 -21:30 (subt)
HIPER LIBERTAD
El BUEN MENTIROSO APTA 13 AÑOS (CON DNI)
CASTELLANO 2D 17:30- 20:10- 22:40-
GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI) CASTELLANO 2D 22:20
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)
CASTELLANO 2D 17:50
LOS LOCOS ADAMS ATP CON LEYENDA CASTELLANO 2D 18:10-
FESTIVAL DE CINE INFANTIL $100
ANGRY BIRDS 2 ATP
CASTELLANO 2D 16:30
LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS ATP
CASTELLANO 2D 18:30
UN AMIGO ABOBINABLE ATP
CASTELLANO 2D 20:30
DORA Y LA CIUDAD PERDIDA ATP
CASTELLANO 2D 22:30