×

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 6 de diciembre de 2019

A LAS 19.00 ELIF

- 21:31 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

17.30 CESUR

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINÚA)

23.45 INCONVIVENCIA

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES


TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 ENCUENTRO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE CENTRAL

20.30 BENDITA


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR


CANAL 14

12.00 DE A DOS

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 CULTURAR TV

14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

16.00 FANÁTICAS

17.00 SÁBADO SAGRADO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

19.30 SÚPER FÚTBOL

20.30 FOR EVER HITS

21.30 PEDALIER

22.00 SANTIAGO TEATRAL

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)


CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS


PELÍCULAS

CINEMAX

04.29 LAS AVENTURAS DE HUCKLEBERRY FINN

06.34 NANCY DREW Y EL MISTERIO DE HOLLYWOOD

08.29 CASANOVA

10.43 UN ÁNGEL ENAMORADO

12.50 RÁPIDOS Y FURIOSOS 5IN CONTROL

15.21 SING STREET. ESTE ES TU MOMENTO

17.25 RÁPIDO Y FURIOSO

19.27 RÁPIDOS Y FURIOSOS 5IN CONTROL

22.00 GRAN TORINO

00.20 LA ROCA

04.42 TODOS LOS PERROS VAN AL CIELO

TNT

05.57 TNT BUZZ

06.16 RESCATE EN LA ANTÁRTIDA

08.21 DUELO DE TITANES

10.25 LOS INCREÍBLES

12.28 UN PASO ADELANTE 3D

14.31 EL DIARIO DE LA PRINCESA

16.48 EL PROTEGIDO

18.49 CIGÜEÑAS. LA HISTORIA QUE NO TE CONTARON

20.27 MIEDO PROFUNDO

22.00 TU PARTE DEL TRATO

23.04 CUANDO LAS LUCES SE APAGAN

00.34 SABOTAJE

02.30 XXX. ESTADO DE EMERGENCIA

04.09 SABOTAJE

TCM

07.31 MAD ABOUT YOU

07.57 MAD ABOUT YOU

08.23 MAD ABOUT YOU

08.49 MAD ABOUT YOU

09.15 MAD ABOUT YOU

09.40 MAD ABOUT YOU

10.06 MAD ABOUT YOU

10.32 MAD ABOUT YOU

10.58 MAD ABOUT YOU

11.24 MAD ABOUT YOU

11.50 MAD ABOUT YOU

12.16 EL SECRETO DE VIVIR

14.14 EVOLUCIÓN

15.59 LOCADEMIA DE POLICÍA 4

17.31 ASESINATO EN LA CASA BLANCA

19.33 POSEÍDOS

22.00 PUNTO LÍMITE

00.24 MAD MAX II. EL GUERRERO DE LA CARRETERA

02.11 WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

03.52 DOS POLICÍAS REBELDES

SPACE

08.58 LOS SAQUEADORES

10.44 MOJIN - LA LEYENDA PERDIDA

12.53 FURIA DE TITANES 2

14.35 HALCONES DE LA NOCHE

16.24 IP MAN 3

18.25 TERROR EN LO PROFUNDO

20.05 EL SÉPTIMO HIJO

22.00 INTO THE DARK

23.37 CASTORES ZOMBIES


A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*LOS DOS PAPAS, 22.35

*LA ODISEA DE LOS GILES, 17.30 (CAST. $100) 00.40

*DUMBO, 14.30, 19.30 (CAST. $80)

*EL PLAN DIVINO, 16.15 (ESP. INCAA $50)

*LAS BUENAS INTENCIONES, 21.15 (ESP. INCAA $50)


CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* HOY, A LAS 22, MASTER STROKE PRESENTARÁ UN TRIBUTO A QUEEN.


TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

* DOMINGO 8, A LAS 21, “EL LAGO DE LOS CISNES”, DE LA ESCUELA DE DANZAS DE STELLA FOCHESATO.

QUINCHO DE PEPE PEZZINI

(CDTE. CÓRDOBA 456)

* VIERNES 13 DE DICIEMBRE, A PARTIR DE LAS 23, “EL RANCHO DEL FOLCLORE” CON LOS RAÍCES, EDITH CORPOS, MÓSOJ ÑAUPA, LOS CANTORES, RAMÓN ÁLVAREZ, LAS VOCES DEL CREPÚSCULO, LA BANDA DEL RECUERDO Y TALLER DE ARTE Y CANTO “TRINO”.


CINES

SUNSTAR

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (2D)

AVENTURA (+13AÑOS)

06/12 - 17:00 (Cast)

UN DÍA LLUVIOSO EN NUEVA YORK (2D)

COMEDIA (+13 AÑOS)

06 AL 11/12 - 19:30 (subt)

CONTRA LO IMPOSIBLE (2D) ACCIÓN (ATP)

06/12 -21:30 (subt)

PROYECTO GÉMINIS (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

06/12 -16:40 (Cast)

HUÉRFANOS DE BROO KLIN (2D) DRAMA (+ 16 AÑOS)

06 AL11/12 -19:10 (cast)

GUASÓN (2D) ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

06/12 -22:00 (Cast)

EL BUEN MENTIROSO (2D)

DRAMA (+16 AÑOS)

06/12 - 17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 21:50 hs (subt)

LOS LOCOS ADAMS (2D)

ANIMADA (ATP) 06/12 - 17:20 (Cast)

ÁNGELES DE CHARLY (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

06 AL11/12 -19:30 (subt)

DOWNTON ABBEY (2D)

DRAMA(ATP) 06/12 -22:00 (subt)

LA REYNA DE LA NIEVE (2D) ANIMADA(ATP) 06/12 -16:10 (cast) 18:00 (cast) 19:45 (cast)

MIDWAY: ATAQUE EN ALTAMAR (2D) ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

06/12 -21:30 (subt)


HIPER LIBERTAD

El BUEN MENTIROSO APTA 13 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 17:30- 20:10- 22:40-

GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI) CASTELLANO 2D 22:20

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 17:50

LOS LOCOS ADAMS ATP CON LEYENDA CASTELLANO 2D 18:10-

FESTIVAL DE CINE INFANTIL $100

ANGRY BIRDS 2 ATP

CASTELLANO 2D 16:30

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS ATP

CASTELLANO 2D 18:30

UN AMIGO ABOBINABLE ATP

CASTELLANO 2D 20:30

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA ATP

CASTELLANO 2D 22:30

Más noticias de hoy

Lo último de Santiago

Mañana dará comienzo la 16ª edición del EncontrArte,...

Sólo hay dos situaciones en las que se comprobó la eficacia del...

Fin del ciclo escolar: cómo enfrentar el cambio de rutina de los...

Cartelera del fin de semana

Advierten sobre responsabilidad de dueños de perros peligrosos

Lo último de Opinión

Trump 2020, modelo 2016

Un país “desorbitado”

Lo que dice la ley sobre legítima defensa

Creciendo y multiplicándonos...ateas y ateos por un mundo mejor

¿Por qué en los países vecinos convulsionados hay estabilidad económica...

Lo último de Policiales

Pescador murió ahogado en el río Dulce a la...

Detienen a un comerciante por “apretar” a un prestamista local

Alarcón, director del Instituto de Investigaciones Judiciales de...

También son “importados” legajos de Bs. As. y Tucumán

Más de 700 causas, en Omas de Las Termas por medidas de jueces de...

Lo último de Deportivo

Nicolás Avellaneda, en busca de la recuperación

Deck y Campazzo fueron claves para vencer a Valencia

Quimsa defiende la punta como visitante

El Santiago Lawn Tennis Club realiza la Fiesta del Deporte

El Natatorio Olímpico Madre de Ciudades celebró su tercer aniversario...