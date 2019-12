Por los niños con autismo, piden no utilizar pirotecnia estruendosa en estas fiestas

09/12/2019 - 23:12 Santiago

Llegan las fiestas de fin de año, y lo que para algunos representa el inicio de un clima de alegría y jolgorio, para otros comienza un tiempo de lucha y sufrimiento. Por ello, miembros del grupo de padres de chicos con autismo, Santiago Azul Tea, reiteran un año más, el pedido a la comunidad de evitar la utilización de pirotecnia sonora durante los festejos por la llegada del Año Nuevo, debido a los serios trastornos que sufren sus hijos a causa de los estruendos.

Bajo el lema “Más luces y menos ruidos” la entidad lleva adelante una intensa campaña de difusión sobre los perjuicios que ocasionan los estruendos a la salud de sus hijos.

La idea no es pedir la prohibición de la venta de fuegos artificiales, sino que se adquieran y se utilicen aquellos que no hacen ruidos.

“Un año más estamos impulsando la campaña ‘Más luces, menos ruido’, para pedir a la sociedad que tenga empatía con las personas que tengan autismo, pero también con aquellos que sufren otra discapacidad o tengan sensibilidad auditiva. La campaña es válida también para beneficiar a las personas mayores, a los bebés, y a las mascotas, que al igual que todos sufren los estruendos. Nosotros pedimos que no se utilicen estruendos que sean mayor a los 84 decibeles”, contó Patricia Zírpolo, del grupo Santiago Azul Tea.

La referente de la asociación contó además, que como novedad, este año se incorpora un nuevo gesto solidario.

“Pedimos colocar una bandera blanca en la casa en la que viven las personas con autismo u otra sensibilidad auditiva, a quien le hace mal los ruidos y los estruendos. La intención es darle visibilidad y difusión a la necesidad de una celebración en paz, que es lo que todos anhelamos”, expresó.

Y finalmente, Zírpolo analizó: “Se trata de una tradición que viene de años, pero sabemos que no va a ser fácil eliminar los estruendos. Sin embargo, paso a paso podremos ir lográndolo. Hemos sentido que año a año va disminuyendo su uso, que se va comprendiendo y concientizando. El último año controlamos, y fueron menos minutos los que duraron los estruendos, y eso nos llena de esperanzas. Nos hace soñar en que llegará el día en que solo se festeje Navidad y Año Nuevo con luces y sin ruidos estruendosos”.

Entendiendo la realidad social y comercial de cada uno de los que se dedican al expendio de pirotecnia, desde la Asociación Santiago Azul Tea aclararon cuáles son sus intenciones.

“Nosotros no pedimos la prohibición de la venta de pirotecnia, porque entendemos que hay gente que vive de esto y hace la diferencia con su venta. Pero hay que aclarar que pirotecnia es todo, la estrellita, la bengala de colores, el chasquiboom. Por eso, no es nuestra intención que no se vendan productos pirotécnicos, porque además entendemos que sería imposible. Lo que sí solicitamos es que la pirotecnia que se comercialice no sean de estruendos, porque el ruido es lo que daña a nuestros hijos y a todas aquellas personas con autismo”, explicó Patricia Zírpolo.