Ante los rumores de que lo busca Talleres, el DT Gustavo Coleoni confirmó que se queda

En las últimas horas se instaló el rumor de que Talleres de Córdoba pretende a Gustavo Coleoni como entrenador a partir de enero del año que viene, pero el “Sapo“ salió a desmentir esas versiones y aseguró que seguirá ligado a Central Córdoba.

“No hay ninguna posibilidad de que eso suceda, más que nada han sido rumores. En Córdoba, cuando voy, también me preguntan mucho”, dijo el entrenador. Y cuando se le mencionó que lo une un vínculo afectivo a la “T”, fue rápido con la réplica: “Sí, pero también tengo un sentimiento por este club y un respeto muy grande porque me dio trabajo a mí y mi familia. Me ha dado la posibilidad de seguir después de un descenso, ha sido mutua la contraprestación mía con el club, así que no lo tomo como algo que pueda llegar a pasar”, aseguró el “Sapo”.l