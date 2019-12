Independiente BBC necesita un triunfo como visitante

11/12/2019 - 03:09 Deportivo

Independiente BBC se presentará esta noche en la ciudad de Rosario, donde enfrentará a Sportivo América, en busca de una victoria como visitante, su cuenta pendiente desde que se inició la Liga Argentina.

Desde las 21, el conjunto santiagueño intentará recuperarse de la derrota sufrida en Ceres ante Central Argentino Olímpico (79 a 64), con la intención de acercarse a los puestos de vanguardia de la Conferencia Norte.

El equipo de Fabián Daverio sólo ganó un partido como visitante en lo que va de la temporada. El pasado 26 de octubre, venció a Rivadavia de Mendoza por 76 a 67, pero luego perdió seis partidos de manera consecutiva en esa condición.

El entrenador santiagueño espera contar con Ricardo Fernández, quien no jugó en Ceres debido a un esguince de tobillo izquierdo. El jugador será aguardado hasta último momento, porque su presencia es fundamental para hacer el equipo más largo y para ganar en intensidad defensiva.

También será importante que Víctor Hugo Cajal juegue en su nivel, ya que el base armador santiagueño puede marcar el ritmo del juego e imponer su experiencia en los momentos decisivos.

El aporte de Bruno Ingratta será otra de las claves, ya que el ala pívot se ha convertido en un jugadores determinante en las zonas cercanas al cesto.

Independiente tendrá enfrente a un rival en formación como Sportivo América, que iniciará la segunda fase en la última posición, con 6,5 unidades, y viene de cuatro derrotas consecutivas, la última ante Central de Ceres (81 a 75).

El equipo rosarino tiene un quinteto inicial interesante con John Thomas, Matías Stival, Thomas Cooper, Francisco Zucalli y Andrés Meinero.

Además, desde la banca puede ingresar Nicolás Rufer, quien tiene un pasado reciente en Olímpico y Nicolás Avellaneda.

El partido será transmitido en vivo y en directo por el streaming de la página oficial de la AdC.

Otros partidos

Esta noche también se jugarán los siguientes encuentros: 21, Echagüe vs. Salta Basket, Villa Mitre vs. Parque Sur; 21.30, Del Progreso vs. Central Entrerriano, Estudiantes de Olavarría vs. Rocamora y Gimnasia vs. Petrolero (Máximo Vélez).l