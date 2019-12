FÚNEBRES | 12 de diciembre de 2019

11/12/2019 - 21:52 Funebres

Fallecimientos

- Juan Carlos Campos

- Teresa Sinforosa Roldán

- Felisa Villaba (Colonia El Simbolar)

- Palmira Atanacia Suárez (La Banda)

- Juan Bautista Moyano

- Elías Sebastián Ruiz Villagra (Fernández)

- Zulema Taboada

- Marta Azucena Urquiza (La Banda)

- Faustino Eugenio Ledesma

- Cándido del Pilar Albarracín (San Rafaela)

- Dora Etelvina Soria

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CAMPOS, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. Su esposa Lilia Fernandez, Sus Hijos Andrea, Carolina, Nicolas, Hijo Politico Nicolas, Nietos Julieta, Geronimo, Josefina y de mas familiares. Sus Restos fueron Inhumados En El CEMENTERIO PARQUE EL DESCANSO. SERVICIO REALIZADO Por NORTE BENEFICIOS. Calle LA PLATA 162. TEL. 4219787.

CAMPOS, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. Su hijo Martín Campos, su nuera Laura Saavedra, sus nietos Juan y Joaquín participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CAMPOS, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. Fernando Jugo participa con profundo dolor y acompaña en sentimiento el fallecimiento del papá de su querido amigo Martín. Ruegan oraciones en su memoria.

CAMPOS, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. Nancy Silva y Macarena Jugo acompañan en sentimiento a Martín y su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

CAMPOS, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. Fernando Agustín Jugo, Candela Benítez y su hijo Mateo participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de Martín. Ruegan oraciones en su memoria.

CAMPOS, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. Personal de la Firma Carcenter, acompaña en estos momentos de dolor a Martín y a su familia. Ruega oraciones en su memoria.

CAMPOS, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. Personal de Constructora Mafer participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de Martín. Ruega oraciones en su memoria.

CAMPOS, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. Acompañamos en este triste momento a su hija Carolina Campos. Profesora del Taller de la Escuela Técnica Nº 12 de Fernández: Cindy, Raúl, Oscar, Hernán, Fernando, Marta, Walter, Luis, Juan, y José, participan con dolor su fallecimiento y elevan plegarias en su memoria.

CARABAJAL, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. Papi, fuiste y serás un luchador. Gracias por tus valores que sembraste en nosotros. Que brille la luz que no tiene fin. Su esposa Antonia, sus hijos Héctor, Silvia, Gladis, Mariela, Celeste y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CARABAJAL, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. Su hija Silvia y su nieto Alejandro participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CARABAJAL, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. "No lloren, estoy al lado de Dios". Personal directivo, docente y de maestranza del Centro Experimental Nº 7 Nicolas Avellaneda acompañan en su dolor a la Seño Gladys Carabajal rogando oraciones en su memoria.

CARABAJAL, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. La comunidad educativa y religiosa del Colegio La Asunción acompaña en su dolor a nuestra querida compañera Gladis Carabajal por el fallecimiento de su padre, elevando una oración en su memoria.

ELÍAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. Sus tíos Gilda Elías, Williams Avido y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hermano "Gringo" y a su familia en este momento de pesar. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

ELÍAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. Sus amigos y vecinos del grupo de whatsapp S.O.S. Autonomía lo despiden con dolor, ruegan por su descanso eterno y hacen llegar su afectuoso saludo a sus familiares en un fraterno y sentido abrazo.

ELÍAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. El Directorio del Banco de Santiago del Estero S.A., participa con dolor el fallecimiento del padre del Sr. Elías Corvalan, Gonzalo Martin.

ELÍAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. El personal del Banco de Santiago del Estero S.A., participa con profundo sentir el fallecimiento del padre de su compañero de tareas, Gonzalo Elías Corvalan.

ELÍAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. Teresita A. Alfano de Trouvé, María Angélica Alfano de Coppedé y sus respectivas familias lamentan la partida de Carlos al Reino Celestial. Así mismo, acompañan a su prima Ana María Corvalán y a sus sobrinos José, Daniel, Guillermo y Marcelo en estos momentos; ruegan por una pronta resignación y que se ore en su memoria.

ELÍAS, CARLOS ALBERTO

ELÍAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. Remo Eduardo Terzano participa con inmenso dolor su fallecimiento.

HERNÁNDEZ, JOSE RAMÓN. ARQ.

LEDESMA, FAUSTINO EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/19|. Victoria B. Morales, Mario E. Taboada, sus hijos Alvaro Hernan, Natalia Veronica y Sergio Nicolas Taboada, hijos politicos Jose Guillermo Esber Actiel y Maria Susana Villalba, nietos Agustina y Benjamin Esber Actiel y Matias Ignacio Taboada participan con dolor la partida hacia la casa del Padre de su amigo del alma y compadre. Rogando a Maria Santisima traiga consuelo a los corazones afligidos de su familia en esta dificil circunstancia que tienen que transitar. Dios y Padre nuestro que contemplas los corazones de tus hijos recibe a nuestro hermano y que brille para el la luz que no tiene fin. Que su alma descanse en paz por la misericordia de Dios. Amen.

LEDESMA, FAUSTINO EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/19|. Juan Fiad, Adriana y sus hijos Camila y Lujan participan con dolor el fallecimiento de su querido Lelo y acompañan a sus nietos y nuera Lucrecia. Elevan praciones en su memoria.

LEDESMA, FAUSTINO EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/19|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar, en lugares de delicados pastoe me hara descansar. Gaby Aliende, Diego, Benjamin y Juan acompañan a sus amigos Belen y Joaquin Ledesma. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, FAUSTINO EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/19|. Su vecina Juana A. de Goitea prticipa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

LEDESMA, FAUSTINO EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/19|. Iber Hugo Goitea y flia. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, FAUSTINO EUGENIO

LEDESMA, FAUSTINO EUGENIO

LEDESMA, FAUSTINO EUGENIO

LEDESMA, FAUSTINO EUGENIO

LEDESMA, FAUSTINO EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. Su nuera Lucrecia Godoy, sus nietos Joaquín, Belén, bisnietos, Guillermina y Tomas participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MOYANO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. Su esposa Nancy Cuevas, sus hijos Adrian y Brenda, su hija pol Cecilia y su nieto Tobías participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy al sepelio hoy a las 10 en el cementerio Parque de la Paz. C de duelo P L Gallo 340( SV) HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MOYANO, JUAN BAUTISTA

MOYANO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. " Que Dios te recoja en sus brazos y brille la luz que no tiene fin ". Tu comadre, amiga y hermana Estela, su esposo Pedro y tus sobrinos de corazon Eugenia y Exequiel Tarchini participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MOYANO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. La comisión directiva del Voluntariado del Pami de calle Rioja 391, participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a Raúl Cuevas, su esposa Pastora, su hija Nancy y demás familiares en tan irreparable pérdida.

MOYANO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. Julia Andrada de Santillán María de los Ángeles, Eneas Manuel Santillán y Marcela Herrera, acompañan a Raúl Cueva, Pastora y Nancy Cuevas y demás familiares en estos momentos de profundo dolor.

MOYANO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. Los bioquímicos, técnicos, secretarias, mucamas del Laboratorio de Urgencias participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de la querida compañera y amiga Sra. Nancy Cuevas y piden a Dios le otorgue un buen lugar para su descanso a Juan por haber sido tan bella persona.

MOYANO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. Ramón Méndez, Ramona Cajal participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su amiga Nancy Cuevas. Piden a Dios le reserve para Juan un buen lugar a su lado y le de a su familia consuelo ante tan inmensa pérdida.

MOYANO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. Los compañeros de su esposa Nancy Cuevas del Laboratorio Central participan con profundo dolor y la acompañan a ella y demás familiares en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, TERESA SINFOROSA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/19|. Sus hijos Pequi y Esteban, sus hermanas Mirta y Mercedes participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

TABOADA, ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/19|. El Señor es mi Pastor, nada me faltará, en verdes praderas el me hace descansar. Me conduce a las aguas de quietud y reconforta mi alma. Su hermana Lilia Beatriz Taboada, su sobrina Carmela Taboada de Chaikh, sus fieles empleadas Graciela y Rocita, su ahijada Milagros participan con profundo dolor su inesperada partida. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

TABOADA, ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/19|. Su hermana Lilia B. Taboada, sobrinos, su empleada Graciela y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 9 hs. en el cementerio P. de la Paz. Casa de duelo P. L. Gallo 330 (S.V) SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

TABOADA, ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/19|. Hoy te despedimos querida amiga, con profundo dolor, te vamos a extrañar. Viviras eternamente en nuestros corazones, Que el Señor te cubra con su manto y te de el descanso eterno. Sus vecinas de la Comunidad de Betharram del barrio Alberdi : Beatriz Santillan de Moreno, Pilar Gastaminza de Ledesma, Mirta Quesada de Rossi y Mirian Trejo de Fioravantti participan la partida de Paquita a la casa del Reino Celestial. Ruegan oraciones en su querida memoria.

TABOADA, ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/19|. Por tantos años compartidos. Tantas vivencias, alegrias y tristezas, hoy me toca darle la despedida. Antes quiero manifestarle que su espiritu habitara por siempre en mi y cada miembro de su familia. Por ños hermosos recuerdos que atesoramos en nuestros corazones Ud. estara viva y presente en cada momento de nuestras vidas. ¡ Gracias ! por tantas atenciones recibidas de su parte, la extrañaremos y nuncala olvidaremos, El Señor la reciba, la cubra con su manto y le de el descanso eterno. Rogamos oraciones en su memoria. Su fiel servidora y compañera Graciela y su ahijada Milagros.

TABOADA, ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/19|. "El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar, en verdes prados el me hace descansar, me conduce a las aguas de quietud y reconforta mi alma…". (Salmo 23). Yuly Araujo y familia participan el fallecimiento de su querida amiga Paca y abrazan con mucho cariño a Carmela, Lita y a su familia en estos momentos de tristeza.

TABOADA, ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/19|. Yuly, Nora, Noemí, Marisa, Elvira, Marta, María de los Ángeles, Marta y Silvia participan su fallecimiento y acompañan con afecto a Carmela, Lita y familia.

TABOADA, ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/19|. Mirta Campos de Vázquez y flia. participa con profundo dolor el fallecimiento de su entrañable amiga, compañera, hermana en Cristo Jesús y acompaña a su amada flia. en tan tristes y dolorosos momentos. Oraciones a su querida memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin. Zule querida: descansa en paz junto a Dios, a la Virgen y a todossus seres queridos.

TEALDI, CRISTIAN MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. Nazareno Sgoifo, su esposa Adela Pece y sus hijos Marcelo, Vittorio y Natalia lamentan profundamente la pronta partida de Cristian y acompañan a su familia en estos dolorosos momentos.

TEALDI, CRISTIAN MARTÍN

TEALDI, CRISTIAN MARTÍN

TEALDI, CRISTIAN MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. Carlos Leoni Beltrán, sus hijos María del Rosario, Carlos Agustín y María de las Mercedes participan con inmenso dolor el fallecimiento del querido Cristian y elevan oraciones en su memoria.

TEALDI, CRISTIAN MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. Mario Ramon Castillo Solá, su esposa Monica Patricia Abate y su hija Josefina participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memroia.

TEALDI, CRISTIAN MARTÍN

TEALDI, CRISTIAN MARTÍN

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Su familia invita a la misa que se realizará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, NÉSTOR HUGO (q.e.p.d.) falleció el 12/11/19|. "No pienses que estaremos lejos, porque cuando pienses en mi estaré en tu corazón" Al cumplirse un mes de su partida al Reino Celestial, sus hijos María del Carmen y Anita, su esposa Silvia invitan a la misa que se ofiaciará hoy en la parroquia Santo Cristo a las 20:30hs.

LISSI, RICARDO FRANCISCO (DR.)

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

DARGOLTZ, RAÚL EDUARDO

LUNA DE GÓMEZ, NOEMÍ CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/19|. Al cumplirse 9 días de su fallecimiento, rogamos una oración en su memoria. Sus tías Rosi y Mary agradecen a todos los que acompañaron a la familia en este difícil momento.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

SORIA, DORA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. Su esposo Edberto Díaz, sus hijos Noemí y Rosa, Luis, hijos pol., nietos bisnietos participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SUÁREZ, PALMIRA ATANACIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. Sus hijos Ruben, Leandro, Beto, Marta. y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio de los Quiroga COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162.

URQUIZA, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/19|. Sus hijos Noemí, Chiqui, Miriam, hijo pol., nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol a las 11. Casa de duelo S.V. Av. Belgrano 532. L.B. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

URQUIZA, MARTA AZUCENA

URQUIZA, MARTA AZUCENA

URQUIZA, MARTA AZUCENA

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

MORENO, WALTER SEBASTIÁN

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

BURGOA, PEDRO FABIÁN (BUBI)

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ALBARRACIN, CANDIDO DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/19|. Su esposa Felisa Medina, sus hijos Dora, Carlos, Walter, Luciano, Ricardo y Manuel, H. pol. y nietos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de San Rafaela. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CÁRDENAS DE BRAVO, VICENTA

CÁRDENAS DE BRAVO, VICENTA

RUIZ VILLAGRA, ELÍAS SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/19|. Sus padres Juan Ruiz, Teresa Villagra su hna Anahela, sus abuelos tios primos y demas familares sus restos seran inhumados hoy en el cementerio Cristo Redentor Fernandez SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

VILLALBA, FELISA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/19|. Sus hijos Magdalena, Rafael, Raul, Victoria y Mary, nietos y demas familiares part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy en el cement. de Colonia El Simbolar. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.