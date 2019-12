El equipo de Coleoni es el único que no necesitó de penales para llegar a la final

12/12/2019 - 01:32 Deportivo

Más allá de que en la cancha son once contra once y los antecedentes no sirven de nada, siempre es bueno remarcar cómo llega cada uno hasta una definición como la que se producirá mañana en Mendoza, donde estará en juego nada menos que la Copa Argentina 2019.

En ese sentido, lo más destacable es que Central Córdoba es el único equipo que en ninguna instancia tuvo que recurrir a la definición por penales para pasar de fase, ya que siempre ganó sus cotejos en los 90 minutos reglamentarios. Por su parte, en la presente edición del certamen integrador, River tuvo que ir una vez a la definición desde los doce pasos.

El elenco ferroviario arrancó su participación en 32avos de final, cuando todavía militaba en la B Nacional, venciendo 1 a 0 a Nueva Chicago, con gol de Facundo Melivilo. En 16 avos, ya siendo equipo de Superliga, Central venció 1 a 0 a All Boys, con el tanto de Joao Rodríguez.

En octavos de final, el rival fue Villa Mitre de Bahía Blanca, del Federal A, y el triunfo fue por 2 a 1, gracias a las conquistas de Lisandro Alzugaray y Jonathan Herrera. En cuartos, el Ferro superó 1 a 0 a Estudiantes de La Plata, con el gol de Gervasio Núñez. Idéntico resultado se registró en la semifinal ante Lanús, con el tanto convertido por Cristian Vega.

River

El debut de River, en 32avos, fue ante Argentino de Merlo, al que venció 2 a 0 (Rafael Borré y Matías Suárez). En 16avos, su víctima fue Gimnasia de Mendoza pero el elenco de Gallardo tuvo que recurrir a los penales para pasar, tras el 1 a 1 en los 90 (Exequiel Palacios).

Ya en octavos de final, el Millonario derrotó 1 a 0 a Godoy Cruz de Mendoza (Joaquín Varela, en contra). En cuartos, River superó a Almagro por 2 a 0, con los tantos de Rafael Borré e Ignacio Scocco. Y en la semifinal, superó también 2 a 0 a Estudiantes de Buenos Aires (Javier Pinola y Exequiel Palacios).