Más de 6.000 hinchas santiagueños verán la final de Central Córdoba y River

12/12/2019 - 01:37 Deportivo

Federico Chiapetta, subsecretario de Deportes de la provincia de Mendoza, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL , aseguró que más de seis mil santiagueños presenciarán la final de Copa Argentina entre Central Córdoba y River, que se disputará mañana a las 21.10 en el Estadio Malvinas Argentinas, de la capital mendocina.

¿Con cuánta expectativas aguardan, en Mendoza, la realización del enfrentamiento de Central Córdoba con River Plate por la final de la Copa Argentina?

-Con muchas expectativas. Esta es la tercera final que se juega en Mendoza. En nuestra gestión, comenzamos con algunos partidos con este trato con Torneos y Competencias que organiza este torneo en el calendario de AFA y ha sido exitosa. Fue exitosa en el sentido de que brindamos seguridad. Esta final por la Copa Argentina tiene la característica de que se jugará con las dos hinchadas afortunadamente, que es un folclore lamentablemente perdido en el país. Esto es un desafío doble porque es un placer, como provincia, en este caso recibir a la gente de Santiago del Estero, a la hinchada de River de todo el país, como en experiencias anteriores en las que no hubo ningún inconveniente. Vienen muchas familias. Apostamos a lo turístico y es por eso que hacemos estas finales. Hay que estar atentos porque siempre, en el fútbol, los grupos minúsculos violentos se infiltran. Es por eso que extremamos las medidas de seguridad para que esta final sea una fiesta del fútbol. Y sabemos que desde Santiago del Estero vendrán más de seis mil simpatizantes de Central Córdoba. Estamos orgullosos de que nos visiten, de que vengan, con esta hermosa excusa de acompañar a su equipo en una gran final por la Copa Argentina, y además disfruten de Mendoza. Los santiagueños la van a pasar muy bien.

Las veces que se han disputado competencias de alto rendimiento, particularmente en lo futbolístico, ha primado ese criterio de que sean eventos deportivos en los que la familia pueda estar.

- Es poco común hoy en el fútbol, lamentablemente es muy poco común. De hecho, esto que tiene la Copa Argentina es un formato inédito. Nosotros a esto lo potenciamos y apostamos a que eso suceda. Estoy seguro que detrás de este equipo que representa a Santiago del Estero van a venir muchas familias también. Y lo sabemos como pasó con Atlético Tucumán en otra final. Veíamos que en la cancha había mucha familia y creo que esa impronta es la que se debe recuperar en el fútbol argentino. No sé si es tan fácil, pero por lo menos en Mendoza lo estamos teniendo y nosotros celebramos que sea así y seguimos apostando fuertemente a eso.

El 2019 concluye en Mendoza con una final tocante para el fútbol. Y en el 2020, el Malvinas Argentina se prepara para la Copa América. ¿Qué detalles puede brindarnos, de los que se pueden conocer, en relación a este torneo continental?

-. Mendoza ya había sido sede en el 2011. Es por eso que hicimos algunas remodelaciones, no de fondo porque éste es un estadio que tiene 41 años y fue inaugurado para el Mundial de Fútbol 1978. Estas obras incluyen el recambio total de butacas, la instalación de una pantalla LED de 128 m (la más grande de Sudamérica), reconstrucción de los sanitarios, reparaciones en la platea techada, en los ascensores del estadio y en los accesos a este. Ahora se modernizaron algunas cosas de butacas, palcos y todo lo que hoy es conectividad. Para ello tuvimos la supervisión de Conmebol. Y de fondo, no hay que hacer ninguna modificación. Aquí se han realizado grandes eventos deportivos, como la presentación de la Selección Argentina, Supercopa, Copa Argentina y Copa América. El Malvinas Argentinas está a la altura de las circunstancias para una Copa América. Podemos decir que está en un 90% para recibir a ese evento. La capacidad actual del estadio es para 40 mil personas.

Celebró la construcción del Estadio Único de Santiago

Federico Chiapetta encomió al gobierno de la provincia de Santiago del Estero por la construcción del Estadio Único. El funcionario mendocino, en su entrevista exclusiva con EL LIBERAL, resaltó: “Como provinciano, qué más puede pedir uno. La descentralización de la estructura es el anhelo de todo el interior de la Argentina. Que hayan tomado esta decisión la celebramos porque va a ser un referente de espectáculos deportivos. Me han dicho que es un estadio bárbaro. He visto nada más que los planos y la proyección de cómo va a quedar. Me pone feliz porque todo lo que signifique salir de Capital Federal y el gran Buenos Aires a tener espectáculos de gran nivel es bárbaro. Seguramente, va a ser magnífico. Celebro esto y también la realización de la competencia de MotoGP en Las Termas”.